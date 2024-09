"Преборих рака!": Кейт Мидълтън обяви, че е приключила химиотерапията

Б ританската принцеса Катрин, съобщи, че е приключила курса на профилактична химиотерапия и ще има няколко публични ангажимента по-късно тази година, предаде Ройтерс. Тя добави, че пътят ѝ към пълното възстановяване все още е много дълъг.

Кейт, съпруга на престолонаследника принц Уилям, претърпя тежка коремна операция през януари тази година, която разкри, че тя е болна от рак. Оттогава принцесата се лекува.

Kate Middleton, the Princess of Wales, announces she's completed chemotherapy in an emotional family video. "Doing what I can to stay cancer free is now my focus."