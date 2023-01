Камино де Сантяго – Пътят, който ще ви накара да започнете живота си отначало

В сички предприемаме пътешествия, за да опознаем някоя страна, но най-често го правим, защото търсим пътя към себе си. Едно пътуване може да преобърне живота ни, да ни покаже очевидни неща, които сме избягвали да приемем, или просто да ни намекне, че няма за къде да бързаме толкова. С какво се различава обаче Камино де Сантяго – Пътят, който от векове променя животи?

Камино де Сантяго, известно още като Пътят на Свети Яков, е средновековен поклоннически маршрут, по време на който поклонниците се отправят към катедралата в Сантяго де Компостела в Галисия, северозападна Испания. Легендата разказва, че останките на апостол Свети Яков Велики са били погребани в катедралата и открити от пастир през IX в. Град Сантяго е кръстен на свети Яков: Сантяго де Компостела означава Свети Яков от Звездното поле. Поради непреходната популярност на Камино де Сантяго и многото маршрути на Камино, от 1993 г. те са включени в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство.

