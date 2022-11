Сплескан от собствен експеримент: 6 изследователи погубени от изобретенията си

П рез последните няколко века човечеството постигна огромен напредък в областта на иновациите. Стигнахме до Луната, можем да лекуваме различни видове рак и няколко пъти изобретихме колелото.

Изобретателите карат обществото да върви напред, но понякога техните творения могат да се върнат, за да ги убият.

Да вземем за пример Франц Райхелт, който се самоубива, след като скача от Айфеловата кула, облечен в разработения от него парашутен костюм. Има какво да научите вие, младите изобретатели: уверете се, че идеите ви са добре тествани, иначе може да се окажете сплескани в Париж.

Нека се спрем на няколко такива случая:

Валериан Абаковски

Валериан Абаковски е руски изобретател, който умира на 25-годишна възраст заради изобретението си "Аеровагон". Аеровагонът е експериментален високоскоростен вагон, предназначен за превоз на съветски служители.

По време на тестово пътуване вагонът дерайлира, при което загиват шестима от 22-мата пътници, включително Абаковски.

Франц Райхелт

Този шивач живее до 1912 г., когато е известен с това, че е убит от собственото си изобретение в Париж, Франция. Райхелт изобретява парашута за палта и иска да го изпробва на първия етаж на Айфеловата кула.

Изобретението се проваля при първия си опит и Райхелт умира пред камерата.

Мария Кюри

Полската пионерка на медицината постига много важни моменти в живота си. Тя е първата жена, която печели Нобелова награда, и първата, която печели две Нобелови награди, благодарение на изследванията си върху радиоактивността. На Кюри се приписва съоткриването на радиоактивни елементи като радий и полоний.

В крайна сметка тя умира вследствие на излагане на радиация, излъчвана от нейните изследвания. Кюри има заслуга за съоткриването на радиоактивни елементи като радий и полоний.

Макс Валие

През 20-те години на ХХ век Макс Валие е член на германско ракетно общество. По това време той изобретява ракетни двигатели с течно гориво.

Въпреки това през 1930 г. Валиер загива, когато двигател с алкохолно горво се взривява на изпитвателния му стенд в Берлин.

Уилям Бълок

William Bullock invented the web rotary printing press. Several years after its invention, his foot was crushed during the installation of a new machine in Philadelphia. The crushed foot developed gangrene and Bullock died during the amputation. pic.twitter.com/oF6vE9oBxr