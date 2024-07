Как оцелял от "Титаник", на който искали да ампутират краката, спечелил "Уимбълдън" (СНИМКИ)

Р ичард Норис Уилямс оцелява при потъването на “Титаник”, но бил посъветван да ампутира двата си крака поради измръзване. Той отказал и започнал да се възстановява постепенно, като редовно ходел пеша. Няколко месеца по-късно той печели първия си тенис турнир. През 1920 г. той станал шампион на "Уимбълдън" за двойки.

Уилямс, който спечели титлата с колегата си от Америка Чък Гарланд, надигравайки английската двойка Алджърнън Кингскоут и Джеймс Парк, е претърпял трагедията с кораба "Титаник", пише Daily Mail.

Той станал свидетел на смъртта на баща си. Чарлз Дуейн Уилямс бил смачкан до смърт, когато една от частите на кораба се разбила в морето.

Ричард Уилямс е роден в Женева, Швейцария, където баща му, американски бизнесмен, се е лекувал. През 1911 г. тогавашният 20-годишен Ричард Норис Уилямс печели шампионата „Суис Оупън“/ Swiss Open на сингъл и двамата мъже решават да се върнат в Щатите с „Титаник“.

Скоро след като корабът се ударил в айсберг на 14 април 1912 г., Уилямс и баща му се облекли топло и напуснали първокласната си каюта на палубата. Първоначално не осъзнавайки сериозността на ситуацията, те се насочили първо към затворения бар, а след това към гимнастическия салон, където се събирали и други пътници, за да се стоплят.

С покачването на водата двойката решила да скочи от палубата. Чарлз Уилямс бил един от редицата плувци, смазани от отломките на кораба.

Вълната, създадена от падащите части в океана, заляла Ричард Уилямс и го изтласкала по-далеч от потъващия кораб, пише той по-късно на своя колега Арчибалд Грейси. Покатерих се на „нещо плаващо“, беше частично сглобена сгъваема спасителна лодка, разказва той на своя приятел.

След като се придържал известно време към борда на полупотопения кораб, той успял да се качи на борда заедно с около 30 души, като водата вътре достигала до кръста им. По-късно те били прехвърлени в спасителни лодки, командвани от петия офицер на „Титаник“ Харолд Лоу, който бил представен като спасител на Роуз, героя, изигран от Кейт Уинслет във филма от 1997 г.

