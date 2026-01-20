Какво наистина помага на мозъка да старее по-бавно според невролог

Фики Стораро: Всичко на този свят е временно, само добротата остава

В ажно е да се отнасяте към мозъка си като към пенсионен фонд – колкото по-рано инвестирате, толкова по-добре се изплаща. Изграждането на здраве на мозъка с движение и умствено любопитство помага да се поддържат умствените връзки силни и устойчиви с течение на времето, пише The Post.

Д-р Брус Майерсън, съпредседател на невронауките в Catholic Health и началник на неврологията в болница „Света Катерина от Сиена“, споделя шест основни начина да се грижите добре за сивото си вещество, преди косата ви да посивее.

Яж това, не онова…

Майерсън е фен на противовъзпалителната средиземноморска диета , която набляга на плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни, боб, ядки и зехтин, като рибата и птиците са умерени.

Ядките, по-специално, са пълни с полезни за сърцето ненаситени мазнини, растителни протеини, фибри, витамини и минерали. Лекарят препоръчва по-специално кашу, бадеми и фъстъци.

Средиземноморската диета ограничава и ултрапреработените храни, рафинираните зърнени храни като бял хляб и ориз, нездравословните мазнини като масло, добавените захари, алкохола и червеното месо.

„Не мисля, че е задължително да бъде напълно изключено“, каза Майерсън за червеното месо. „То е много добър източник на протеини, но е и храна с високо съдържание на мазнини“.

„Така че, като цяло, неща като пилешко и птиче месо вероятно са по-добри, да не говорим, че по отношение на холестерола, червеното месо също може да бъде проблем за хора, които се справят с този липиден проблем“, добави той.

Бъдете общителни и оптимистични

Скорошно проучване на Университета на Флорида установи, че „истинската възраст“ на мозъка ви може да се промени драстично в зависимост от начина, по който живеете – оптимизмът, възстановителният сън, управлението на стреса и силните социални връзки действат като мощни инструменти против стареене.

„Това изследване подчертава, че оптимизмът и управлението на стреса могат значително да забавят стареенето на мозъка, докато силните социални връзки играят важна роля в подкрепа на здравето на мозъка, особено с напредване на възрастта“, отбеляза Майерсън.

Ходенето

Аеробните (кардио) и анаеробните (силови/HIIT) упражнения значително подобряват мозъка, като увеличават кръвообращението, насърчават образуването на нови мозъчни клетки, подобряват способността на мозъка да се променя, подобряват паметта и намаляват когнитивния спад - но това не означава, че трябва да полудявате във фитнеса.

За аеробна активност, ходенето с бързо темпо може да бъде също толкова добро, колкото и бягането. Майерсън препоръчва да си поставите дневна цел за ходене – и да се придържате към нея.

„За моите пациенти установявам, че ако им поставите цел, като да ходите по 3 километра всеки ден или 5 километра всеки ден, ще го правите по едно и също време всеки ден“, каза той. „Влизате в такъв ритъм.“

Но ако си мислите, че 18 дупки в местния кънтри клуб отговарят на вашата квота за движение, помислете отново.

„Много хора играят голф и мисля, че това е чудесно за ума“, каза Майерсън. „За тялото може да не е толкова ефективно, защото мисля, че е трудно за вратовете и гърба и всъщност не получавате някаква значителна аеробна или анаеробна полза, освен ако не се разходите по голф игрището“.

Защитете главата си

Изглежда доста очевидно – да си ударите черепа в паважа? Не е толкова добре за мозъка ви. Но твърде много хора пропускат каските, когато карат велосипеди и тротинетки.

„Мисля, че това е може би едно от най-рисковите поведения, които можете да извършите“, каза Майерсън.

„Дори и да си мислите, че не се движите бързо с едно от тези неща, ако се движите с 24 или 32 километра в час и си ударите главата, може да получите сериозно травматично мозъчно увреждане, да не говорим за счупени кости“.

Майерсън каза, че е виждал мозъчни травми, вариращи от сътресения до кръвоизливи и фрактури на черепа.

„Така че каските са много, много важни, не мога да го подчертая достатъчно“, добави той.

Продължете да четете!

Разбира се, може да е изкушаващо да се откажете от новините, но информираността за новините ангажира ума ви и потенциално намалява риска от деменция, каза Майерсън.

„Да сте в течение на текущите събития и да можете да обсъждате тези неща с [членовете на семейството] може да доведе до известен спор или нещо враждебно“, добави той, „но да сте в течение, така да се каже, е много важно“.

Майерсън не е толкова убеден в кръстословици, судоку и други игри с думи като начин за забавяне на когнитивния спад.

„Ще бъдете страхотни в решаването на кръстословици и подобни неща, ако ги практикувате — не съм сигурен, че това ще доведе до драматичен ефект върху деменцията ви или до забавянето ѝ“, добави той.

Дремете без алкохол

Добрият нощен сън е наистина най-уютният и удобен начин да останете здрави.

REM сънят, по-специално, помага на мозъка да обработва и съхранява нова информация и да сортира емоционалните преживявания. Това е етапът на съня, когато се случват най-ярките сънища.

Ако не си набавяте достатъчно количество сън сами, може да е изкушаващо да преровите шкафчето си с лекарства, за да се отпуснете, но устоявайте на желанието.

„Много хора използват лекарства като Ксанакс, Клонопин и подобни неща, за да спят, и това не е добра идея“, каза Майерсън.

„Умората е страничен ефект от тези лекарства. Те са лекарства [против тревожност] и трябва да се използват като такива“.

Майерсън също така препоръчва да не се пие бутилката преди да се ляга на сено, тъй като алкохолът потиска REM фазата на съня.

„Хората си мислят, че спите по-добре след няколко питиета; всъщност спите по-зле и вероятно дори не го осъзнавате“, каза той.