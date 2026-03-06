Любопитно

Историческа визита: Доналд Тръмп прие Лионел Меси и шампионите от "Интер Маями"

Доналд Тръмп похвали аржентинската легенда за неговия 47-и трофей и приноса му към американския футбол, като дори го сравни с великия Пеле по време на официалната церемония.

6 март 2026, 11:43
Източник: Getty Images

Л ионел Меси и съотборниците му от "Интер Маями" се срещнаха с президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом, за да отпразнуват триумфа на клуба в Купата на MLS, пише ВВС.

През декември "Интер Маями" спечели за първи път в историята си финалния мач в най-високата дивизия на страната – Мейджър Лийг Сокър. Клубът, чийто съсобственик е бившият капитан на Англия Дейвид Бекъм, получи поканата за посещение в Белия дом преди съботното си гостуване на Ди Си Юнайтед във Вашингтон.

Меси и останалите играчи излязоха на сцената, докато Тръмп правеше изявление пред медиите. Президентът почете постижението им непосредствено след като даде актуална информация относно продължаващите американски и израелски удари срещу Иран.

Тръмп сподели: „Синът ми Барън ме попита: „Татко, знаеш ли кой ще бъде тук днес?“. Отговорих му: „Не, имам много работа“. Тогава той каза: „Меси!“. Той ти е голям фен. Смята те за страхотен човек и мисля, че се запознахте преди известно време.“

38-годишната аржентинска икона Лионел Меси преподписа с Маями през октомври, като новият му договор е до 2028 година. Бившият нападател на „Барселона“ и „Пари Сен Жермен“ стана първият футболист в историята на MLS, който печели наградата за „Най-полезен играч“ (MVP) в два последователни сезона.

Обръщайки се към Меси, Тръмп добави: „Лео спечели 47-ия трофей в невероятната си кариера – най-много за всички времена. Можеше да отидеш навсякъде по света, във всеки един отбор, но ти избра Маями. Искам да ти благодаря, че ни направи част от това пътешествие.“

Президентът допълни още: „Не би трябвало да го казвам, защото съм стар, но съм гледал как играе Пеле. Не знам, може би ти си по-добър от Пеле. А той беше наистина добър.“

