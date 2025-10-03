Любопитно

Какво се случва с тялото ви след един месец здравословно хранене

Здравословното хранене влияе не само на теглото ви

3 октомври 2025, 06:26
Какво се случва с тялото ви след един месец здравословно хранене
Източник: iStock/Getty Images

З дравословното хранене влияе не само на теглото ви. То променя начина, по който работи мозъкът ви, състоянието на кожата ви, нивата на енергия и дори настроението ви, съобщава Lose It .

Храни, които да се приоритизират

Според клиниката Майо, ето някои категории храни, които си струва да включите в диетата си:

  • Зеленчуци
  • Плодове
  • Пълнозърнести храни
  • Източници на постни протеини като боб, птици, риба и ядки
  • Здравословни мазнини като зехтин, ядки и авокадо

Какво се случва, когато започнете да се храните правилно

Когато редовно добавяте по-питателни храни към диетата си, може да забележите промени доста бързо – още в рамките на първите няколко дни и седмици.

Защо мозъкът ни пречи да поддържаме здравословно тегло
5 снимки
храни
храни
храни
храни

Ето какво можете да очаквате от здравословното хранене:

  • През първите няколко дни може да спите по-добре, да се чувствате по-енергични и бодри.
  • След седмица или две може да забележите положителни промени в тялото си.
  • След един месец излишното тегло може да намалее, а нивата на холестерола и високото кръвно налягане могат да се подобрят.

Клиниката в Кливланд отбелязва, че замяната на някои висококалорични, сладки, мазни или прекалено солени храни с по-здравословни варианти може да намали подуването на корема след хранене.

Сутрешните навици на най-здравословно живеещите хора
10 снимки
сутрин
сутрин
сутрин
сутрин

Harvard Health съобщава, че консумацията на повече растителни храни и по-малки порции също помага за предотвратяване на стомашен дискомфорт.

Как тялото ви може да се промени след един месец

Според Американската сърдечна асоциация, здравословното хранене може да доведе до понижаване на кръвното налягане и нивата на холестерола.

Може също да забележите намален апетит, тъй като богатите на фибри храни ви помагат да се чувствате сити. Редовната консумация на богати на фибри храни също може да подпомогне здравословната функция на червата и да подобри цялостното храносмилане.

Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) подчертават основните ползи от питателната диета:

  • Дълголетие
  • Здрава кожа, зъби и очи
  • Подобрена мускулна сила и функция
  • По-добър имунитет
  • По-здрави кости
  • По-нисък риск от сърдечни заболявания, диабет тип 2 и някои видове рак
  • Подобрена храносмилателна функция
  • Загуба на тегло
Източник: rbc.ua    
Здравословно хранене Ползи от здравословното хранене Отслабване Здравословни храни Диета Храносмилане Енергийни нива Сърдечно здраве Имунитет Подобрено настроение
Последвайте ни

По темата

Порои и силен вятър удрят България: До 5 градуса максимум в София

Порои и силен вятър удрят България: До 5 градуса максимум в София

Неповторимо пътуване: Бляскавото метро на Саудитска Арабия за 22 милиарда долара

Неповторимо пътуване: Бляскавото метро на Саудитска Арабия за 22 милиарда долара

Шаман твърди, че е законният президент, и съди Тръмп за 40 трилиона долара

Шаман твърди, че е законният президент, и съди Тръмп за 40 трилиона долара

Ученичка едва не се задуши заради капачка от химикал, медици спасиха живота ѝ с операция

Ученичка едва не се задуши заради капачка от химикал, медици спасиха живота ѝ с операция

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Радикално нова батерия за EV увеличава пробега с 50%

Радикално нова батерия за EV увеличава пробега с 50%

carmarket.bg
<p>ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори</p>
Ексклузивно

ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори

Преди 14 часа
Путин заплаши Европа
Ексклузивно

Путин заплаши Европа

Преди 10 часа
Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените
Ексклузивно

Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените

Преди 13 часа
Русия обвини Франция в „пиратство“
Ексклузивно

Русия обвини Франция в „пиратство“

Преди 8 часа

Виц на деня

– Мамо, какво е компромис? – Когато тате реши, че е прав, а аз му разреша да мисли така.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Около 55 000 ученици се явяват на Национално входно по математика

Около 55 000 ученици се явяват на Национално входно по математика

България Преди 16 минути

То ще продължи 40 минути и ще съдържа 11 задачи с избираем отговор, и две с кратък свободен отговор с практическа насоченост

<p>Мощно земетресение удари Индонезия -&nbsp;има ли опасност от цунами</p>

Мощно земетресение удари Индонезия

Свят Преди 21 минути

Няма данни за пострадали

Има ли смисъл от скъпите калъфи за смартфони

Има ли смисъл от скъпите калъфи за смартфони

Технологии Преди 1 час

Защитават ли телефона по-добре или са само суета

Любов Костова с орден на Британската империя за заслуги в науката и културата

Любов Костова с орден на Британската империя за заслуги в науката и културата

България Преди 7 часа

Отличието ѝ беше връчено от британския посланик Натаниел Копси на церемония в София

Правителството отхвърли опасенията за дефицит над 5%

Правителството отхвърли опасенията за дефицит над 5%

България Преди 7 часа

От Фискалния съвет предупредиха, че ако всички заложени разходи се изпълнят, дупката в бюджета ще надхвърли 6,5 млрд. лева

Неочаквано предателство сложи край на участието на Димитър в “Игри на волята”

Неочаквано предателство сложи край на участието на Димитър в “Игри на волята”

Любопитно Преди 7 часа

Подарък от съдбата върна д-р Коеджикова и Александра обратно в голямата игра

Хиляди французи протестираха срещу икономиите в бюджета

Хиляди французи протестираха срещу икономиите в бюджета

Свят Преди 7 часа

Около 76 000 полицейски служители бяха мобилизирани от властите, за да поддържат реда

Издирват момиче на 20 години от Стара Загора

Издирват момиче на 20 години от Стара Загора

България Преди 10 часа

Последният контакт с нея е от събота вечерта

Председателят на ДАНС ще се избира от парламента, Радев коментира

Председателят на ДАНС ще се избира от парламента, Радев коментира

България Преди 11 часа

Депутатите гласуваха промяната в закона последователно на първо и на второ четене

Израелски танкове блокираха Газа

Израелски танкове блокираха Газа

Свят Преди 11 часа

ООН: Блокадата на Газа е незаконна

Легендарно предизвикателство се превръща в ключ към спасението в “Игри на волята”

Легендарно предизвикателство се превръща в ключ към спасението в “Игри на волята”

Любопитно Преди 12 часа

Новодошлата на Блатото Александра с важна роля при елиминациите на изгнаниците

Любовна драма и напрегнати номинации в Къщата на Big Brother тази вечер

Любовна драма и напрегнати номинации в Къщата на Big Brother тази вечер

Любопитно Преди 12 часа

Съперничеството между Стоянов и Иван продължава

Тръмп замрази 26 милиарда долара за щатите на Демократическата партия

Тръмп замрази 26 милиарда долара за щатите на Демократическата партия

Свят Преди 13 часа

Това е 15-ото спиране на дейността на правителството на САЩ от 1981 г. насам

Криза с приемната грижа: стотици деца заплашени да се върнат в домове за сираци

Криза с приемната грижа: стотици деца заплашени да се върнат в домове за сираци

България Преди 13 часа

В София са нужни 400, но функционират едва 29 приемни семейства

На първо четене: До 5 години затвор за домове за възрастни без лиценз

На първо четене: До 5 години затвор за домове за възрастни без лиценз

България Преди 13 часа

Предложението на Министерския съвет предвижда наказание до три години лишаване от свобода или пробация за управители на домове, които не спазват стандартите за качество на услугите

България изгуби 1% от икономиката си заради горещините и сушата през 2025 г

България изгуби 1% от икономиката си заради горещините и сушата през 2025 г

България Преди 13 часа

Икономическите загуби от горещи вълни, суши и наводнения само в Европейския съюз през лятото на 2025 г. възлизат на 43 милиарда евро

Всичко от днес

От мрежата

Признаци, че котката ви е към края на живота си

dogsandcats.bg

Митичните скандинавски породи кучета, за които знаем твърде малко

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Какво се случва, ако правите това по 20 минути, 3 пъти седмично?

Edna.bg

Джордж Клуни призна: Чувствам се като глупак до Амал!

Edna.bg

Вердон: Бетис нямаше много чисти положения

Gong.bg

Везенков и Олимпиакос допуснаха поражение от Реал Мадрид в Евролигата

Gong.bg

Над 200 л/м² за пет часа: Обсъждат дали да обявят бедствено положение в община Царево

Nova.bg

Сняг, силен вятър и интензивни валежи в петък

Nova.bg