Какво се случва с тялото ви след един месец здравословно хранене

З дравословното хранене влияе не само на теглото ви. То променя начина, по който работи мозъкът ви, състоянието на кожата ви, нивата на енергия и дори настроението ви, съобщава Lose It .

Храни, които да се приоритизират

Според клиниката Майо, ето някои категории храни, които си струва да включите в диетата си:

Зеленчуци

Плодове

Пълнозърнести храни

Източници на постни протеини като боб, птици, риба и ядки

Здравословни мазнини като зехтин, ядки и авокадо

Какво се случва, когато започнете да се храните правилно

Когато редовно добавяте по-питателни храни към диетата си, може да забележите промени доста бързо – още в рамките на първите няколко дни и седмици.

Ето какво можете да очаквате от здравословното хранене:

През първите няколко дни може да спите по-добре, да се чувствате по-енергични и бодри.

След седмица или две може да забележите положителни промени в тялото си.

След един месец излишното тегло може да намалее, а нивата на холестерола и високото кръвно налягане могат да се подобрят.

Клиниката в Кливланд отбелязва, че замяната на някои висококалорични, сладки, мазни или прекалено солени храни с по-здравословни варианти може да намали подуването на корема след хранене.

Harvard Health съобщава, че консумацията на повече растителни храни и по-малки порции също помага за предотвратяване на стомашен дискомфорт.

Как тялото ви може да се промени след един месец

Според Американската сърдечна асоциация, здравословното хранене може да доведе до понижаване на кръвното налягане и нивата на холестерола.

Може също да забележите намален апетит, тъй като богатите на фибри храни ви помагат да се чувствате сити. Редовната консумация на богати на фибри храни също може да подпомогне здравословната функция на червата и да подобри цялостното храносмилане.

Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) подчертават основните ползи от питателната диета: