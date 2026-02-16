Свят

"Файненшъл таймс": Руската групировка „Вагнер“ се пренасочва към саботажи в Европа

Статутът на "Вагнер" е неясен след неуспешния бунт срещу висшето ръководство на руската армия през 2023 г., довел до репресии и смъртта на Евгений Пригожин

16 февруари 2026, 14:00
В ербовчици и пропагандисти, които в миналото са работили за руската група „Вагнер“, са в основата на извършването в Европа на саботажи, организирани от Кремъл, твърдят западни разузнавателни служби, цитирани от в. „Файненшъл таймс“.

Статутът на "Вагнер" е неясен след неуспешния бунт срещу висшето ръководство на руската армия през 2023 г., довел до репресии и смъртта на лидера на групата Евгений Пригожин, отбелязва британското издание.

Но вербовчиците на „Вагнер“, специализирани в убеждаването на млади мъже от вътрешността на Русия да се бият в Украйна, получиха нова задача – набиране на икономически уязвими европейци за извършване на насилие на територията на НАТО, съобщиха службите.

„Еднократни агенти“: Как Русия използва украинци за атаки в ЕС

Руското военно разузнаване (ГРУ) „използва талантите, които има“, каза западен служител на разузнавателна служба, намеквайки за мрежата на „Вагнер“. ГРУ и руската служба за вътрешно разузнаване (ФСС) станаха много активни в търсенето на „еднократни“ агенти в Европа, които да сеят хаос.

През последните две години Кремъл разшири кампанията си за дестабилизация и саботажи в Европа, с цел да отслаби решимостта на западните сили за подкрепата им за Украйна и да причини социални вълнения.

Изправена пред силно ограничен брой тайни агенти в Европа след няколко дипломатически експулсирания от столици на ЕС, московските ръководители на тайни служби все по-често се обръщат към подставени лица, за да изпълняват поръчките им.

За ГРУ мрежата „Вагнер“ се е доказала като особено ефективен, макар и груб инструмент за това, казаха пред „Файненшъл таймс“ високопоставени служители на европейските разузнавателни служби. Вербуваните получават задачи от „Вагнер“ за всякакви действия – от палежи на автомобили на политици и складове с помощ за Украйна до това да се представят като нацистки пропагандисти. Обикновено наетите извършват саботажите за пари и често са маргинализирани личности, на които често липсва цел и посока.

„Вагнер“ има изградена мрежа от пропагандисти и вербовчици, които „говорят на техния език“, заяви европейски представител.

Руските разузнавателни служби обикновено се стремят да поставят „поне два слоя“ между себе си и лицата, на които се възлагат поръчки, обясниха разузнавачите. „Те винаги искат до известна степен да имат възможност за отричане. А „Вагнер“ и лицата, част от него, имат дълги и близки отношения на работа с ГРУ по този начин“, добавиха те.

Междувременно ФСС обикновено се обръща към криминални мрежи и диаспори в близките държави до Русия, но те са по-малко ефективни при набирането на хора.

„Вагнер“ и поддръжниците му вече имаха значителна онлайн активност в канали в социалните мрежи, насочени към руснаци, които лесно бяха превърнати в международно насочени.

„Телеграм“ каналите, използвани от групата по-специално, са изненадващо професионални и умели в начина, по който се представят“, каза друг представител на европейските разузнавателни служби пред изданието.

Пригожин беше и създател на базираната в Санкт Петербург „Агенция за интернет изследвания“ – най-известната руска „ферма за тролове“ – която започна да насочва дезинформация към западната аудитория преди повече от десетилетие. Чрез управляваните от „Вагнер“ профили в социални мрежи в края на 2023 г. например беше вербувана група британци.

Дилън Ърл, 21-годишен дребен престъпник, бил вербуван от „Вагнер“ чрез социалните мрежи.

Путин продължава да разчита на ветераните от "Вагнер"

През март 2024 г., след като вербувал още четирима мъже, Ърл подпали склад в Източен Лондон. Той беше осъден миналата година на 23 години затвор.

След тази атака европейските служби постепенно започнаха да сглобяват картината на по-широката мрежа „еднократни“ агенти на „Вагнер“ в Европа.

По този начин силите за сигурност имат поне едно предимство - това, което руското разузнаване печели по мащаб и цена, използвайки подставени структури като „Вагнер“ за вербуване на аматьорски саботьори, те губят по компетентност и секретност. Досега повече атаки са били осуетени, отколкото са били успешни, отбелязва „Файненшъл таймс“.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
Вагнер Руски саботажи Кремъл Европа Руско разузнаване Вербовчици Дестабилизация Еднократни агенти Евгений Пригожин Социални мрежи
