Само 20% от хората могат да решат този тест за интелигентност - сред тях ли сте?

Н ай-краткият тест за интелигентност в света е само с три въпроса и може да покаже дали сте по-умни от 80 процента от населението, пише Daily Mail.

Наречен Тест за когнитивна рефлексия (CRT), той съществува от 2005 г., но наскоро набра популярност в социалните медии, като разбивката на трите въпроса от един потребител на TikTok получи 14 милиона гледания.

Тестът е създаден от психолога Шейн Фредерик, който сега работи в Училището по мениджмънт в Йейл, за да помогне да се предскаже дали хората са склонни да правят често срещани грешки в мисленето и вземането на решения.

От създаването си, множество проучвания през последните две десетилетия са тествали хиляди студенти, установявайки, че по-малко от 20 процента могат да отговорят правилно и на трите въпроса.

И трите въпроса – за цената на бухалка и топка, за времето, необходимо на машина да изгради джаджи, и за поле с водни лилии, покриващо езеро, са предназначени да изглеждат прости, но са изненадващо сложни.

Първият въпрос е: Бухалка и топка заедно струват 1,10 долара. Бухалката струва с 1,00 долар повече от топката. Колко струва топката?

Вторият въпрос е: Ако на пет машини им отнема пет минути, за да направят пет джаджи, колко време ще им отнеме на 100 машини да направят 100 джаджи?

Накрая, третият въпрос е: В едно езеро има поле с водни лилии. Всеки ден полето се удвоява по размер. Ако са необходими 48 дни, за да покрие цялото езеро, колко време ще отнеме на полето да покрие половината от езерото?

Only 20% of people can solve this three-question IQ test backed by MIT... are you one of them? https://t.co/Zc8kST1pld — Daily Mail US (@Daily_MailUS) February 15, 2026

Въпрос 1: Бухалка и топка заедно струват $1,10. Бухалката струва с $1,00 повече от топката. Колко струва топката?

CRT е труден, защото всеки въпрос има очевиден „интуитивен“ отговор, който веднага ви идва на ум; това първо предположение обаче е грешно.

Правилният отговор изисква забавяне и обмисляне на решението, като се разчита наспособността на кандидата да бъде рефлективен и замислен.

На въпроса дали бухалката и топката струват заедно 1,10 долара, а бухалката е с 1,00 долар повече, участниците в теста обикновено отговарят, че топката струва 0,10 долара, но грешат.

Верният отговор на първия въпрос е: топката струва $0.05. Това прави бухалката да струва $1.05, точно един долар повече от топката, и комбинираната им цена се равнява на $1.10.

Тези, които грешат на първия въпрос, често се хвърлят към основната математика от 1,00 долар плюс 10 цента, което прави 1,10 долара, но Фредерик отбеляза, че това игнорира частта...на въпроса, който гласи, че бухалката е точно с 1,00 долар повече от топката.

В първоначалното проучване на Фредерик в Масачузетския технологичен институт тестът за интелигентност е проведен на 3428 души, които по това време са били предимно студенти в MIT, Принстън и Харвард.

Този експеримент, публикуван в Journal of Economic Perspectives , разкри, че само 17% са успели да отговорят правилно и на трите въпроса, което означава, че тези хора са се отличавали с когнитивно размишление и разсъждение – ключови показатели за интелигентност, които тестове като SAT също измерват.

Въпрос 2: Ако на пет машини им отнема пет минути, за да направят пет джаджи, колко време ще им отнеме на 100 машини да направят 100 джаджи?

На въпроса колко време биха отнели на 100 машини да създадат 100 джаджи, огромнотомнозинството погрешно смята, че отговорът е 100 минути.

Верният отговор е само пет минути. Това е така, защото всяка машина произвежда един елемент за пет минути, така че 100 машини, работещи заедно, биха произвели 100 елемента за същото време.

Тъй като първата част на въпроса обяснява, че пет машини изграждат пет джаджи за пет минути, кандидатът може да пренебрегне всякаква информация за броя на машините, тъй като времето остава постоянно.

Въпрос 3: В едно езеро има поле с водни лилии. Всеки ден полето се удвоява по размер. Ако са необходими 48 дни, за да покрие цялото езеро, колко време ще отнеме на полето да покрие половината от езерото?

Когато явяващите се на теста стигнат до последния въпрос, който пита колко време ще отнеме на водните лилии да покрият половината езеро, често срещаният отговор е24 дни, но това би било много далеч.

Верният отговор е 47 дни. Тъй като листенцата водни лилии удвояват размера си всеки ден и езерото е напълно покрито след 48 дни, това означава, че езерото ще се удвои от 50 процента покритие до 100 процента покритие само един ден по-късно.

За тези, които са сгрешили в отговора, изследователите обясняват, че намаляването на времето наполовина може да изглежда логично, но то не отчита експоненциалния растеж.

Проучване от 2011 г. на изследователи в САЩ и Канада установи, че CRT е озадачил дори повече хора, отколкото в оригиналния експеримент на Фредерик.

Проучването в паметта& Cognition, в който са тествани 346 първокурсници, е установено, че само 6,6% са успели да отговорят правилно и на трите въпроса.

Въпреки това, професор Мохамад Нури твърди в списанието „Judgment and Decision Making“ през 2016 г., че 41,3% от 395 ирански студенти са отговорили правилно и на трите въпроса.

Въпреки че резултатите може да варират в зависимост от това кой се тества, дебатът в социалните медии продължава, като мнозина все още са убедени, че имат правилните отговори.

„Ха-ха, всички си мислят, че са 5 минути“, публикува един човек относно втория въпрос във вирусна TikTok публикация.

„Така е обаче“, отговори бързо някой.

„В„Бухалката струва 1,50 долара, топката струва 0,50 долара. Получавате и двете за 1,10 долара“, публикува друг потребител в социалните мрежи в тема, гледана над 5,5 милиона пъти.

„Математиката не е математика“, каза подигравателно друг потребител.