Любопитно

Само 20% от хората могат да решат този тест за интелигентност - сред тях ли сте?

Най-краткият тест за интелигентност в света е само с три въпроса и може да покаже дали сте по-умни от 80 процента от населението

16 февруари 2026, 13:50
Само 20% от хората могат да решат този тест за интелигентност - сред тях ли сте?
Източник: iStock

Н ай-краткият тест за интелигентност в света е само с три въпроса и може да покаже дали сте по-умни от 80 процента от населението, пише Daily Mail.

Наречен Тест за когнитивна рефлексия (CRT), той съществува от 2005 г., но наскоро набра популярност в социалните медии, като разбивката на трите въпроса от един потребител  на TikTok получи 14 милиона гледания.

Тестът е създаден от психолога Шейн Фредерик, който сега работи в Училището по мениджмънт в Йейл, за да помогне да се предскаже дали хората са склонни да правят често срещани грешки в мисленето и вземането на решения.

От създаването си, множество проучвания през последните две десетилетия са тествали хиляди студенти, установявайки, че по-малко от 20 процента могат да отговорят правилно и на трите въпроса.

И трите въпроса – за цената на бухалка и топка, за времето, необходимо на машина да изгради джаджи, и за поле с водни лилии, покриващо езеро, са предназначени да изглеждат прости, но са изненадващо сложни.

Първият въпрос е: Бухалка и топка заедно струват 1,10 долара. Бухалката струва с 1,00 долар повече от топката. Колко струва топката?

Вторият въпрос е: Ако на пет машини им отнема пет минути, за да направят пет джаджи, колко време ще им отнеме на 100 машини да направят 100 джаджи?

Накрая, третият въпрос е: В едно езеро има поле с водни лилии. Всеки ден полето се удвоява по размер. Ако са необходими 48 дни, за да покрие цялото езеро, колко време ще отнеме на полето да покрие половината от езерото?

  • Въпрос 1: Бухалка и топка заедно струват $1,10. Бухалката струва с $1,00 повече от топката. Колко струва топката?

CRT е труден, защото всеки въпрос има очевиден „интуитивен“ отговор, който веднага ви идва на ум; това първо предположение обаче е грешно.

Правилният отговор изисква забавяне и обмисляне на решението, като се разчита наспособността на кандидата да бъде рефлективен и замислен.

На въпроса дали бухалката и топката струват заедно 1,10 долара, а бухалката е с 1,00 долар повече, участниците в теста обикновено отговарят, че топката струва 0,10 долара, но грешат.

Верният отговор на първия въпрос е: топката струва $0.05. Това прави бухалката да струва $1.05, точно един долар повече от топката, и комбинираната им цена се равнява на $1.10.

Тези, които грешат на първия въпрос, често се хвърлят към основната математика от 1,00 долар плюс 10 цента, което прави 1,10 долара, но Фредерик отбеляза, че това игнорира частта...на въпроса, който гласи, че бухалката е точно с 1,00 долар повече от топката.

В първоначалното проучване на Фредерик в Масачузетския технологичен институт тестът за интелигентност е проведен на 3428 души, които по това време са били предимно студенти в MIT, Принстън и Харвард.

Този експеримент, публикуван в  Journal of Economic Perspectives , разкри, че само 17% са успели да отговорят правилно и на трите въпроса, което означава, че тези хора са се отличавали с когнитивно размишление и разсъждение – ключови показатели за интелигентност, които тестове като SAT също измерват.

  • Въпрос 2: Ако на пет машини им отнема пет минути, за да направят пет джаджи, колко време ще им отнеме на 100 машини да направят 100 джаджи?

На въпроса колко време биха отнели на 100 машини да създадат 100 джаджи, огромнотомнозинството погрешно смята, че отговорът е 100 минути.

Верният отговор е само пет минути. Това е така, защото всяка машина произвежда един елемент за пет минути, така че 100 машини, работещи заедно, биха произвели 100 елемента за същото време.

Тъй като първата част на въпроса обяснява, че пет машини изграждат пет джаджи за пет минути, кандидатът може да пренебрегне всякаква информация за броя на машините, тъй като времето остава постоянно.

  • Въпрос 3: В едно езеро има поле с водни лилии. Всеки ден полето се удвоява по размер. Ако са необходими 48 дни, за да покрие цялото езеро, колко време ще отнеме на полето да покрие половината от езерото?

Когато явяващите се на теста стигнат до последния въпрос, който пита колко време ще отнеме на водните лилии да покрият половината езеро, често срещаният отговор е24 дни, но това би било много далеч.

Верният отговор е 47 дни. Тъй като листенцата водни лилии удвояват размера си всеки ден и езерото е напълно покрито след 48 дни, това означава, че езерото ще се удвои от 50 процента покритие до 100 процента покритие само един ден по-късно.

За тези, които са сгрешили в отговора, изследователите обясняват, че намаляването на времето наполовина може да изглежда логично, но то не отчита експоненциалния растеж.

Проучване от 2011 г. на изследователи в САЩ и Канада установи, че CRT е озадачил дори повече хора, отколкото в оригиналния експеримент на Фредерик.

Проучването в  паметта& Cognition, в който са тествани 346 първокурсници, е установено, че само 6,6% са успели да отговорят правилно и на трите въпроса.

Въпреки това, професор Мохамад Нури твърди в списанието „Judgment and Decision Making“  през 2016 г., че 41,3% от 395 ирански студенти са отговорили правилно и на трите въпроса.

Въпреки че резултатите може да варират в зависимост от това кой се тества, дебатът в социалните медии продължава, като мнозина все още са убедени, че имат правилните отговори.

„Ха-ха, всички си мислят, че са 5 минути“, публикува един човек относно втория въпрос във вирусна TikTok публикация.

„Така е обаче“, отговори бързо някой.

„В„Бухалката струва 1,50 долара, топката струва 0,50 долара. Получавате и двете за 1,10 долара“, публикува друг потребител в социалните мрежи в тема, гледана над 5,5 милиона пъти.

„Математиката не е математика“, каза подигравателно друг потребител.

Източник: Daily Mail    
Полиция отцепи района около дома на Ивайло Калушев, на място е криминалистична лаборатория

Само 20% от хората могат да решат този тест за интелигентност - сред тях ли сте?

Вижте как маскирани подпалват колата на кмета на Бистрица (ВИДЕО)

Обама се отметна от думите си за извънземните и попари надеждите на хиляди фенове

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Toyota иска обединение на японската автоиндустрия с цел оцеляването й

„Всичко, което се случва, е чудовищно": Майката на Николай Златков с тежки обвинения към разследването
„Всичко, което се случва, е чудовищно": Майката на Николай Златков с тежки обвинения към разследването "Петрохан"
Преди 20 часа

Преди 20 часа
Приключи Мюнхенската конференция по сигурността
Приключи Мюнхенската конференция по сигурността
Преди 16 часа

Преди 16 часа
Изписаха Линдзи Вон от болница след тежката контузия на Олимпийските игри
Изписаха Линдзи Вон от болница след тежката контузия на Олимпийските игри
Преди 20 часа

Преди 20 часа
180 души евакуирани в Северна Македония след преливане на река Заяшка
180 души евакуирани в Северна Македония след преливане на река Заяшка
Преди 16 часа

Преди 16 часа
<p>Богати джигити натрупаха глоби за $ 10 млн.&nbsp;глоби в Ню Йорк&nbsp;</p>

Богати джигити: Милионери в Ню Йорк натрупаха глоби за 10 млн. долара, един дължи рекордните $94 000
Свят Преди 10 минути

Свят Преди 10 минути

Снимката е илюстративна

Какво е „двойна“ инфекция и кой е в опасност

Любопитно Преди 18 минути

Възможно е, макар и рядко, да се заразите с множество щамове на грип едновременно или дори с комбинация от грип и коронавирус

Разкриха къде се намира Деян Илиев, който откри телата на "Петрохан"
България Преди 49 минути

Разкриха къде се намира Деян Илиев, който откри телата на "Петрохан"

България Преди 49 минути

Информация, че Илиев е изчезнал и няма връзка с него, дойде от Ралица Асенова - майката на Николай Златков, който беше открит мъртъв под връх Околчица заедно с Ивайло Калушев и 15-годишното момче

<p>Картата за градския транспорт в София става дигитална</p>

Столична община пуска мобилно приложение за дигитални карти в градския транспорт до края на март
България Преди 55 минути

България Преди 55 минути

Пластиката остава валидна, предстои и интеграция на информация в реално време за движението на превозните средства

Цяла България е предупредена - жълт и оранжев код за интензивни валежи във вторник
България Преди 1 час

Цяла България е предупредена - жълт и оранжев код за интензивни валежи във вторник

България Преди 1 час

Наоми Кембъл

Полети, партита и имейли: Наоми Кембъл в досиетата „Епстийн"
Свят Преди 1 час

Свят Преди 1 час

„Искам да видя Джефри“ е написала супермоделът в имейл от 2015 г. до асистентката на Епстийн Лесли Гроф

<p>&bdquo;Вагнер&ldquo; се пренасочва към саботажи в Европа</p>

"Файненшъл таймс": Руската групировка „Вагнер" се пренасочва към саботажи в Европа
Свят Преди 1 час

Свят Преди 1 час

Статутът на "Вагнер" е неясен след неуспешния бунт срещу висшето ръководство на руската армия през 2023 г., довел до репресии и смъртта на Евгений Пригожин

Учени разкриха истината за една популярна диета
Свят Преди 1 час

Учени разкриха истината за една популярна диета

Свят Преди 1 час

„Съдете сина ми!": Майката на Валери с безпрецедентен призив към близките на загиналите на „Петрохан"
България Преди 1 час

„Съдете сина ми!“: Майката на Валери с безпрецедентен призив към близките на загиналите на „Петрохан“

България Преди 1 час

София Андреева, която преди години поверява детето си на Ивайло Калушев, призова почернените семейства да потърсят сметка от Валери Валериев и обяви, че самата тя ще се присъедини към исковете срещу него

<p>Кремъл коментира обвиненията, че е отровил Навални с токсин от дървесни жаби</p>

Кремъл категорично отхвърли обвиненията, че е отровил Навални с токсин от дървесни жаби
Свят Преди 1 час

Свят Преди 1 час

Великобритания, Франция, Германия, Швеция и Нидерландия обвиниха в общо изявление Москва, че е убила в арктическа колония Навални

Кои зодии изневеряват най-често и кои остават верни до гроб
Любопитно Преди 1 час

Кои зодии изневеряват най-често и кои остават верни до гроб

Любопитно Преди 1 час

Според астролозите, всеки зодиакален знак има свои слаби страни, които могат да го доведат до прекрачване на границата. Козирог, Рак и Дева са сред на-верните половинки, докато от Стрелец, Скорпион и Близнаци не очаквайте вярност

.

Звездна сватба: Мая Хоук и Крисчън Лий Хътсън се ожениха на Свети Валентин
Любопитно Преди 1 час

Любопитно Преди 1 час

Звездата от Stranger Things Мая Хоук каза „Да“ на музиканта Крисчън Лий Хътсън на приказна церемония в Ню Йорк. Ума Търман и Итън Хоук придружиха дъщеря си до олтара, а актьорският състав на хитовия сериал на Netflix бе сред специалните гости

Виктор Иванов: Ивайло Калушев е бил регистриран като секретен сътрудник на ДАНС
България Преди 1 час

Виктор Иванов: Ивайло Калушев е бил регистриран като секретен сътрудник на ДАНС

България Преди 1 час

Силвия Великова определи като скандално изпращането на материалите по делото "Петрохан" в НС

Тед Ливайн

Бил ли е транссексуален убиецът в „Мълчанието на агнетата"? Тед Ливайн наруши мълчанието за образа на Бъфало Бил
Свят Преди 1 час

Свят Преди 1 час

Актьорът Тед Ливайн и продуцентът Едуард Сакстън признават, че образът на серийния убиец е затвърдил вредни стереотипи, а днес биха подходили към ролята с много повече чувствителност и разбиране

Даваме им сцена: Хубавите новини на фона на всичко
България Преди 1 час

Даваме им сцена: Хубавите новини на фона на всичко

България Преди 1 час

Защото хубавите неща се случват. Всеки ден. Тук, в България.

Мелник

Българското градче, в което любовта остава на заден план от виното
Любопитно Преди 2 часа

Любопитно Преди 2 часа

12 съвета при груминга на вашия Голдън ретривър
dogsandcats.bg

dogsandcats.bg

11 уникални задачи, които кучетата могат да изпълняват
dogsandcats.bg

dogsandcats.bg
1

Започва размножаването на къдроглавите пеликани
sinoptik.bg

sinoptik.bg
1

Знаете ли, че мравките разпространяват кокичетата
sinoptik.bg

sinoptik.bg

Божана Кацарова по бански и с откровено послание след Свети Валентин
Edna.bg

Edna.bg

Снежната принцеса от Троян: Лора Христова, която омагьоса Милано-Кортина 2026
Edna.bg

Edna.bg

Избери Играч на мача: Септември срещу Монтана
Gong.bg

Gong.bg

Септември София - Монтана /състави/
Gong.bg

Gong.bg

Ексклузивни кадри от умишления палеж на имущество на кмета на Бистрица (ВИДЕО)
Nova.bg

Nova.bg

Убийството на Евгения, открита мъртва в куфар: Намалиха присъдата на съпруга ѝ, баща му беше оневинен
Nova.bg

Nova.bg