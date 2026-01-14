България

Опасен вирус у нас: Треска Чикунгуня - симптоми, предаване, лечение и профилактика

14 януари 2026, 12:39
Опасен вирус у нас: Треска Чикунгуня - симптоми, предаване, лечение и профилактика
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/Getty Images

П отвърден е първият случай на треска чикунгуня у нас, съобщи главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев. Става дума за български гражданин, завърнал се от почивка на Сейшелските острови. Състоянието му е стабилно, без риск от усложнения или летален изход. Заболяването се предава чрез ухапване от заразен комар и се класифицира като „вносна“ инфекция, която все по-често достига до Европа заради климатичните промени и засиления международен туризъм.

Първи случай на треска Чикунгуня е регистриран у нас

Какво представлява вирусът Чикунгуня и как се предава?

Вирусът Чикунгуня е РНК вирус, принадлежащ към род Alphavirus и семейство Togaviridae. За първи път е изолиран през 1952 г. в Танзания по време на епидемия, при която е наблюдавана характерна силна ставна болка, водеща до приведена стойка.

Вирусът се разпространява основно чрез ухапване от комари от рода Aedes, най-често Aedes aegypti и Aedes albopictus. Тези видове комари се срещат в тропични и субтропични райони, но Aedes albopictus успешно се адаптира към по-умерени климатични зони. Комарите се размножават в застояла вода, а активността им е най-висока през деня.

След ухапване от комар вирусът прониква през кожата и се размножава в клетки на съединителната тъкан и имунната система. Оттам навлиза в кръвообращението и се разпространява в редица органи и тъкани. Повишената виремия (високото количество вирусни частици в кръвта) по време на острия стадий на инфекцията с вируса Чикунгуня улеснява последващото предаване при ухапване от други комари.

Освен чрез векторния път (предаване чрез ухапване от преносител – комар), предаване е възможно при перинатална експозиция (излагане на вируса в периода около раждането), ако майката е в острата фаза в момента на раждането, както и при лабораторни инциденти. Не е доказано предаване на вируса чрез кърмене или при обичайни социални контакти.

Как протича инфекцията с вируса Чикунгуня?

Инкубационният период на инфекцията обикновено е между два и шест дни. Заболяването започва внезапно с повишена температура и силна ставна болка. Болката е симетрична, засяга предимно малките стави на ръцете и краката, както и колене, глезени и китки. Често е придружена от подуване и скованост, които ограничават движението.

Сред основните симптоми на заболяването са мускулна болка, главоболие, конюнктивална инекция (зачервяване и кръвонапълване на повърхностната обвивка на окото), кожен обрив с макуло-папулозен характер (състоящ се от петна и малки изпъкнали възелчета) и изразено чувство за отпадналост. Обривът обикновено обхваща тялото и крайниците и се появява в първите дни след началото.

В повечето случаи на инфекция с вируса Чикунгуня острите симптоми отзвучават в рамките на 7-10 дни. При значителна част от засегнатите обаче ставната болка и скованост могат да продължат седмици или месеци, а понякога и по-дълго. Това състояние наподобява хронични възпалителни ставни заболявания и се свързва с по-напреднала възраст и по-тежко протичане на острия стадий.

Усложнения от инфекцията с вируса Чикунгуня се наблюдават рядко, но могат да бъдат сериозни. Сред тях са възпалителни заболявания на централната нервна система (ЦНС) като енцефалит и менингоенцефалит (едновременно възпаление на мозъчните обвивки и мозъка), засягане на сърдечния мускул (миокардит), нарушения в сърдечния ритъм и възпаления на очите като увеит и ретинит. Тежки форми на инфекцията с вируса Чикунгуня се наблюдават най-често при новородени, които са се заразили по време на раждане, както и при по-възрастни с отслабена имунна система или със сериозни съпътстващи заболявания.

Лабораторните находки в острата фаза включват намален брой левкоцити (бели кръвни клетки) и тромбоцити (кръвни плочици), леко повишение на чернодробните ензими и умерено увеличаване на възпалителните маркери. При хронично протичане на инфекцията образните изследвания могат да покажат синовит (възпаление на ставната обвивка) и оток без ерозивни изменения (увреждане на костната тъкан в ставите) в ранния етап.

Как се поставя диагнозата и какви са възможностите за лечение и профилактика?

В първата седмица след появата на симптомите на инфекцията диагнозата се потвърждава чрез полимеразна верижна реакция (PCR – метод за откриване на генетичния материал на вируса), която в този случай установява наличие на вирусната рибонуклеинова киселина в кръвта. След този период водещи са серологичните тестове за антитела от клас имуноглобулин М (ранни антитела, появяващи се скоро след заразяване) и имуноглобулин G (антитела, свързани с по-късен и траен имунен отговор).

При съмнение за кръстосана реакция с други алфавируси (близки вируси от същия род, при които антителата могат да дадат фалшиво положителен резултат) се използват потвърдителни изследвания, като тест за неутрализиращи антитела (лабораторно изследване, което установява дали антителата могат да блокират способността на вируса да предизвиква инфекция).

Към момента специфично антивирусно лечение за инфекцията с вируса Чикунгуня не съществува. Терапията е поддържаща и включва почивка, прием на достатъчно течности, понижаване на температурата и облекчаване на болката с парацетамол. Употребата на нестероидни противовъзпалителни средства се препоръчва едва след изключване на инфекция с вируса денга, тъй като при нея тези лекарства могат да повишат риска от кръвоизливи.

При продължителна ставна болка се прилагат противовъзпалителни средства за кратък период. При по-тежки или продължителни ставни оплаквания се назначава лечение с лекарства, които забавят развитието на заболяването, под наблюдение на ревматолог. Физиотерапията и постепенното увеличаване на физическата активност подпомагат възстановяването на подвижността.

Профилактиката срещу инфекцията с вируса Чикунгуня се основава на контрол на популациите на комарите и индивидуални мерки за защита от ухапвания от комари. Препоръчва се премахване на застояла вода около жилищата, третиране с инсектициди, поставяне на мрежи на прозорци и врати, носене на дрехи с дълги ръкави и крачоли, както и използване на репеленти с доказана ефективност.

През 2023 г. бе одобрена първата ваксина срещу вируса Чикунгуня – жива отслабена ваксина VLA1553 (Ixchiq). Ваксината се прилага в еднократна доза и е предназначена за употреба при възраст над 18 години с повишен риск от експозиция. Клиничните проучвания доказват, че ваксината предизвиква бърз имунен отговор с продължителна защита срещу вируса Чикунгуня. В напреднал етап на разработка са ваксини на базата на вирусоподобни частици, които биха разширили възможностите за имунопрофилактика.

Епидемиологичните анализи показват, че с разширяването на ареала на комара Aedes albopictus в умерените ширини, включително и България, нараства рискът от поява на огнища на вируса Чикунгуня в региони, които досега не са били засегнати. В Европа са регистрирани случаи на вируса в страни като Италия и Франция, което подчертава необходимостта от постоянен мониторинг, бърз лабораторен достъп до диагностика и готовност за прилагане на мерки за ограничаване на разпространението на вируса.

През 2024 година Европейската комисията разреши първата по рода си ваксина срещу вируса Чикунгуня, предаван от заразени комари.

Въпреки че заболяването не е ендемично в ЕС, последиците от изменението на климата водят до увеличаване на присъствието на комари, които пренасят сериозни заболявания в Европа. 

Ваксината Чикунгуня е предназначена за възрастни над 18 години и беше единодушно одобренА от държавите членки след строга оценка от страна на Европейската агенция по лекарствата (EMA).

 

Източник: puls.bg/plusmen.bg    
Чикунгуня вирус Треска Чикунгуня Комари Aedes Предаване чрез комари Симптоми Диагностика Лечение Профилактика Ваксина Чикунгуня Първи случай България
Последвайте ни
Първи случай на треска Чикунгуня е регистриран у нас

Първи случай на треска Чикунгуня е регистриран у нас

Колата на президента на САЩ Доналд Тръмп: 9 шокиращи причини защо

Колата на президента на САЩ Доналд Тръмп: 9 шокиращи причини защо "звярът" не може да бъде унищожен

Опасен вирус у нас: Треска Чикунгуня - симптоми, предаване, лечение и профилактика

Опасен вирус у нас: Треска Чикунгуня - симптоми, предаване, лечение и профилактика

Европа прави всичко възможно да сключи сделка с Тръмп за Гренландия

Европа прави всичко възможно да сключи сделка с Тръмп за Гренландия

В 10 държави в ЕС минималната заплата е под 1000 евро

В 10 държави в ЕС минималната заплата е под 1000 евро

pariteni.bg
Гроздето май е кисело: Най-критикуваната М-ка на BMW се оказа най-продаваната

Гроздето май е кисело: Най-критикуваната М-ка на BMW се оказа най-продаваната

carmarket.bg
<p>14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача</p>
Ексклузивно

14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача

Преди 6 часа
Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес
Ексклузивно

Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес

Преди 6 часа
<p>След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко</p>
Ексклузивно

След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко

Преди 6 часа
Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)
Ексклузивно

Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)

Преди 6 часа

Виц на деня

Ако жена ти ти каже: "Прави каквото искаш", ти не прави нищо, дори не мигай.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Космосът променя мозъците на астронавтите</p>

Проучване: Космосът променя мозъците на астронавтите

Любопитно Преди 17 минути

Изследователите са анализирали ЯМР сканирания на 26 астронавти преди и след престоя им в Космоса

Франция ще открие консулство в Гренландия на фона на заплахите на Тръмп

Франция ще открие консулство в Гренландия на фона на заплахите на Тръмп

Свят Преди 25 минути

Министърът на външните работи Жан-Ноел Баро определя стъпката като "политически сигнал"

България започва проект за модернизация на ВМС със седем минни ловци

България започва проект за модернизация на ВМС със седем минни ловци

България Преди 1 час

Това обяви министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов

,

Япония засилва военните си разходи – край на следвоенния пацифизъм?

Свят Преди 1 час

80 години след края на Втората световна война и след дълъг период на строго пацифистка политика, Япония ускорява увеличаването на военните си разходи

Уели Кестенхолц

Олимпийският медалист по сноуборд Уели Кестенхолц загина при лавина

Свят Преди 1 час

България влиза с 10% дял в проучванията за нефт и газ в Черно море

България влиза с 10% дял в проучванията за нефт и газ в Черно море

България Преди 1 час

Това обяви министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков

<p>Отпускат допълнителни 1550 евро на засегнатите от бедствията в Кърджалийско</p>

Социалното министерство отпуска допълнителни 1550 евро на засегнатите от бедствията в Кърджалийско

България Преди 1 час

Това съобщи социалният министър в оставка Борислав Гуцанов

„Правилно“: Крис Нот подхрани слуховете за конфликт със Сара Джесика Паркър

„Правилно“: Крис Нот подхрани слуховете за конфликт със Сара Джесика Паркър

Любопитно Преди 1 час

Крис Нот отново разпали слуховете за конфликт със Сара Джесика Паркър, след като в Instagram иронично подкрепи коментар срещу нея ден след получаването на нейна престижна награда

Иранската цена на смъртта: "Плащаме такси за куршуми, за да получим телата на близките си"

Иранската цена на смъртта: "Плащаме такси за куршуми, за да получим телата на близките си"

Свят Преди 1 час

Иранка сподели истината за тежката и опасна обстановка в Техеран - от убийства, звукови бомби до абсолютна изолация от света

Как цветовете, които носите, разкриват личността ви

Как цветовете, които носите, разкриват личността ви

Любопитно Преди 1 час

Психологията на цветовете показва, че те влияят на различни аспекти от живота ни, затова е логично изборът на дрехи да е свързан с индивидуалността ни

Депутатите приеха, но след прегласуване отхвърлиха идеята НСО да охранява само заемащите висши държавни длъжности

Депутатите приеха, но след прегласуване отхвърлиха идеята НСО да охранява само заемащите висши държавни длъжности

България Преди 1 час

Предложението предвиждаше при заплаха срещу други политици охраната им да се поема от МВР

,

Японската кухня под натиск: Защо традиционните ресторанти изчезват

Любопитно Преди 1 час

В Япония всяка година хиляди малки ресторанти затварят врати

Депутатите почетоха с минута мълчание паметта на Димитър Пенев

Депутатите почетоха с минута мълчание паметта на Димитър Пенев

България Преди 2 часа

Бившият футболист и треньор на ЦСКА и българския национален отбор почина на 3 януари

Путин към Тръмп: Нека пазарлъкът започне

Путин към Тръмп: Нека пазарлъкът започне

Свят Преди 2 часа

Като цяло Кремъл има причини да е доволен от последните събития във Венецуела

Паметник на Димитър Пенев ще бъде издигнат в Борисовата градина до стадиона на ЦСКА

Паметник на Димитър Пенев ще бъде издигнат в Борисовата градина до стадиона на ЦСКА

България Преди 2 часа

Бившият футболист и треньор на ЦСКА и българския национален отбор Димитър Пенев почина на 80-годишна възраст на 3 януари

Скарлет Йохансон е детронирана като най-касова актриса на всички времена

Скарлет Йохансон е детронирана като най-касова актриса на всички времена

Любопитно Преди 2 часа

Зоуи Салдана стана най-касовата актриса в историята, след като „Аватар: Огън и пепел“ събра 1,23 млрд. долара. Така тя изпревари Скарлет Йохансон по общи приходи от филмите си, сочат данни на Box Office Mojo

Всичко от днес

От мрежата

10 храни, които помагат при диария при кучето

dogsandcats.bg

Плюсовете и минусите на Kавапу

dogsandcats.bg
1

Окончателно: 2025 е третата най-топла година в историята

sinoptik.bg
1

Отровиха лешояди в Котленския Балкан

sinoptik.bg

Кортни Кокс стартира годината с... барабани

Edna.bg

Gen Z срещу екраните: Защо младите все по-често избират живота офлайн

Edna.bg

Илиян Филипов: Вдигаме парите на Око Флекс, офертата на Левски не ме удовлетворява - може да преговаряме

Gong.bg

Перес връща Жозе Моуриньо в Реал?

Gong.bg

ПП-ДБ получи и върна неизпълнен втория мандат

Nova.bg

Разследват побой над адвокат в Монтана

Nova.bg