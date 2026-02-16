Полети, партита и имейли: Наоми Кембъл в досиетата „Епстийн“

В милионите документи, публикувани от Министерството на правосъдието, свързани с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, едно от най-разпознаваемите имена в света на модата се появява отново и отново – Наоми Кембъл, пише The New York Times.

Имейл кореспонденции показват, че 55-годишната Кембъл е поискала да лети с неговия частен самолет и е заявила, че ще се срещне с Епстийн в неговото имение в Ню Йорк. Той е бил канен от нейно име на разточителни събития по света. Тези планове са били координирани основно чрез дългогодишната асистентка на Епстийн Лесли Гроф.

А в интервюта с федерални разследващи неидентифицирани жертви са казали, че Епстийн ги е запознавал с британския супермодел на социални събития и че са виждали модела в неговото имение и на неговия остров.

Документите показват, че Наоми Кембъл е останала в орбитата на Епстийн дълго след като той е бил осъден във Флорида през 2008 г. за склоняване към проституция на непълнолетна, и хвърлят нова светлина върху мащаба на връзките им.

Техните взаимодействия предоставят още един пример за това как Джефри Епстийн, който се самоуби в килия в затвор в Манхатън през 2019 г., е използвал и повлиявал огромна, влиятелна социална мрежа, докато е примамвал момичета и млади жени в живота си.

Връзката на Наоми с Епстийн вече беше станала публична чрез съдебни производства, свързани с него, неговата дългогодишна спътница Гислейн Максуел, която излежава федерална присъда по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация, и други.

Адвокатът на Кембъл, Мартин Сингър, заяви в обширно писмено изявление по имейл, че клиентката му не е имала никаква представа за „отвратителното престъпно поведение“ на Епстийн „до ареста му през 2019 г.“ и не е имала контакт с него след това.

„Преди ареста на Епстийн в Ню Йорк през 2019 г. моята клиентка не знаеше нищо за неговото ужасяващо престъпно поведение“, написа Сингър в изявлението. „Ако моята клиентка някога беше срещнала млада жена, за която смята, че е жертва на Епстийн, тя лично щеше незабавно да предприеме действия, за да ѝ помогне“. Той добави, че Кембъл е живяла в Москва от 2008 до 2013 г. и „нямаше представа, че Епстийн е регистриран сексуален престъпник“.

Наоми Кембъл не е обвинявана в каквото и да било неправомерно поведение. Интервютата на ФБР с жертви не съдържат никакви потвърждаващи доказателства за техните твърдения, свързани с нея.

Преглед на The New York Times установи, че името на модела се появява в близо 300 документа, публикувани от Министерството на правосъдието, включително някои дублиращи се записи, което я прави добре позната жена знаменитост в документи, изпълнени също с влиятелни мъже, включително бившия президент Бил Клинтън, бившия министър-председател на Израел Ехуд Барак и президента Доналд Тръмп.

Един документ, озаглавен „Списък на хората, които се нуждаят от адреса на JE!“, изброява Наоми Кембъл и няколко десетки други лица под набор от инструкции как да се изпращат писма, пощенски картички и книги до затвора във Флорида, където Джефри Епстийн започва да излежава присъдата си през лятото на 2008 г.

Според Сингър г-жа Кембъл „няма представа кой е създал този списък или защо името ѝ фигурира в този документ. Тя никога не е молила никого за адреса на Епстийн, за да комуникира с него в затвора във Флорида“.

Когато е набирал млади жени, Епстийн изглежда е използвал връзката си с Наоми Кембъл, за да ги убеди, че кариера в моделството е постижима, според стенограми от интервюта на ФБР. През 2020 г. неидентифицирана жертва, която е срещнала Епстийн, когато е била на 15 години, каза, че той ѝ е обещал да ѝ осигури работа във Victoria’s Secret и ѝ е казал, че познава Наоми Кембъл, която е дефилирала в прочутите модни ревюта на марката, както и Лесли Уекснър, който тогава е бил главен изпълнителен директор на компанията майка на Victoria’s Secret, L Brands. (В продължение на години Епстийн е управлявал финансите на Уекснър.) Същата жертва каза, че е била представена на супермодела в частния офис на Епстийн.

В писменото изявление по имейл Сингър каза, че Кембъл никога не е била под договор с марката бельо и добави, че ако Епстийн е използвал името ѝ, за да „впечатли някого или да изгради доверие с него, той е направил това изцяло без нейното знание или разрешение“.

Друга жертва, в интервюта през 2019 г. с ФБР, каза, че когато е била на 18 години и е била представена на Епстийн, е видяла модела в неговото имение в Ню Йорк по време на вечерно парти. Друга жертва твърди в интервюта, също през 2019 г., че е видяла Кембъл на острова на Епстийн.

Вирджиния Джуфре, една от най-гласовитите жертви на Епстийн, която почина чрез самоубийство миналата година, също по-рано е съобщила през 2016 г., че Епстийн я е запознал с Наоми Кембъл, според съдебни документи.

В изявлението адвокатът на Кембъл отбеляза, че тя и „група хора, отиващи на състезание от Формула 1“ са били за кратко на острова наЕпстийн „при прекачване от търговски полет“. Той също каза, че Кембъл не си спомня някога да се е срещала с жертвите на Епстийн и „никога не е била в къщата му за каквото и да било социално събитие или събиране“, но че е посещавала домашния му офис за „3 или 4 бизнес срещи“.

След като Джефри Епстийн беше освободен от затвора през 2009 г. и беше регистриран сексуален престъпник, той остана в контакт с Наоми Кембъл, изглежда ѝ осигурявайки достъп до своята мрежа.

В една имейл кореспонденция от 2010 г. Епстийн инструктира своята асистентка Гроф да покани Линда Вахнер, бивш главен изпълнителен директор на компанията за облекло Warnaco Group, в дома му, за да се срещне с Наоми Кембъл и асоциирано лице. На следващия ден неговата асистентка го информира, че „Наоми е потвърдена“.

В писменото си изявление пСингър каза, че г-жа Кембъл наистина се е срещнала с г-жа Вахнер, тъй като „се е опитвала да създаде линия бельо и бански костюми“ и г-н Епстийн „я е накарал да повярва, че може да ѝ помогне с това“. Адвокатът на Вахнер каза, че неговата клиентка се е присъединила към срещата виртуално; адвокатите и на двете жени потвърдиха, че от срещата не е произлязло нищо.

Същата година Джефри Епстийн е бил поканен на изненадващото парти за 40-ия рожден ден на Наоми Кембъл в Кан, Франция, което е било описано в имейла като „частно събитие за най-близките ѝ приятели и семейство“. Според нейния адвокат Кембъл не е изготвяла списъка с гости, а Епстийн не е присъствал на партито.

Финансистът, обвинен в педофилия, също е бил поканен на събитие в Париж, за да отпразнува 25-годишната кариера на Кембъл с луксозната модна къща Dolce & Gabbana. Неподписан отговор на изпратената по имейл покана гласи: „Джефри ще дойде плюс двама“. Адвокатът на модела каза, че Епстийн действително е дошъл, заедно с Гислейн Максуел, и „че са останали приблизително 20 минути“.

Тяхната връзка изглежда е надхвърляла посещаването на едни и същи елитни парти среди. Онлайн кореспонденцията на Кембъл показва, че моделът се е чувствала комфортно да споделя подробни детайли от графика си с Гроф и Епстийн. Имейл от 2010 г. до двамата например го информира, че „Наоми Кембъл си прави козметична процедура на лицето и каза, че ще се обади по-късно“.

„Искам да видя Джефри“, написала Кембъл в имейл от 2015 г. до Гроф, обсъждайки предстоящите си планове за пътуване. Тя завърши с: „изтощена, бейбс“.

В една имейл кореспонденция от 2016 г. сътрудник на г-н Епстийн пита дали г-жа Кембъл може да използва „самолета“. По-късно в същата кореспонденция друг сътрудник на Епстийн получава указание да намери чартърен полет за г-жа Кембъл „да отиде от Ню Йорк до Маями тази вечер и да се върне в събота или неделя!!“.

В писменото си изявление по имейл адвокатът на Кембъл каза, че неговата клиентка „е била в самолета на Епстийн в няколко случая, но никога не е наблюдавала каквото и да било неподходящо поведение от какъвто и да било характер“.