Любопитно

Звездна сватба: Мая Хоук и Крисчън Лий Хътсън се ожениха на Свети Валентин

Звездата от Stranger Things Мая Хоук каза „Да“ на музиканта Крисчън Лий Хътсън на приказна церемония в Ню Йорк. Ума Търман и Итън Хоук придружиха дъщеря си до олтара, а актьорският състав на хитовия сериал на Netflix бе сред специалните гости

16 февруари 2026, 13:19
Звездна сватба: Мая Хоук и Крисчън Лий Хътсън се ожениха на Свети Валентин
Източник: Getty Images

П оздравления за Мая Хоук и Крисчън Лий Хътсън!

Двойката се ожени на Свети Валентин в епископалната църква „Свети Георги“ в Ню Йорк, а сватбата беше звездно събитие, съобщи Page Six.

Бащата на Мая, 55-годишният Итън Хоук, беше сниман да изглежда елегантен в черен костюм, докато вървеше редом с дъщеря си, държейки букет бели цветя. По-късно той придружи Мая до олтара.

Майката на Мая, Ума Търман, също на 55 години, също беше снимана, облечена в светлосин флорален ансамбъл.

Колегите на актрисата от „Do Revenge“ от „Stranger Things“ бяха в пълен състав на церемонията.

Фин Улфхард, Джо Кийри, Кейлъб Маклафлин, Гейтън Матарацо, Сади Синк и Натали Дайър присъстваха на сватбата, както и звездите Сам Нивола и Катрин Нютън.

След церемонията младоженците и техните гости направиха кратък преход до приема в The Players Members Club, където всички празнуваха с часове.

27-годишната звезда от „Малки жени“ е свързвана с Хътсън от 2023 г., когато бяха снимани да се целуват в Ню Йорк.

35-годишната певица и автор на песни е издала три албума, копродуциранa от Фийби Бриджърс.

Двойката често работи заедно по музикални проекти. Те си сътрудничиха по втория студиен албум на Мая, „Moss“, и по най-новия ѝ албум, „Chaos Angel“, издаден през 2024 г.

Тя може да бъде чута да пее в най-новия албум на Хътсън, „Paradise Pop. 10“, а Мая дори се присъедини към Хътсън за някои участия по време на турнето му през 2025 г.

„Хътсън беше толкова окуражаващ за мен като музикант, помагайки ми да направя прехода от това да бъда поет в група към нещо като музикант“, каза Мая пред Variety през юни 2024 г.

Дуото официално обяви връзката си, когато присъства на премиерата на бродуейското шоу „Джон Проктър е злодеят“ през април 2025 г.

Хътсън и Мая бяха приятели четири години, преди връзката им да стане романтична.

Звездата на Netflix преди това възторжено заяви, че не може достатъчно да „препоръча“ срещите с приятел.

„Това е най-доброто“, сподели тя, докато се появяваше в шоуто на Зак Санг през юни 2024 г.

„Те те познават, разбират, че си човек и човешко същество, което е излизало с други хора... не просто лист хартия, върху който проектират образа си на перфектна приятелка“, добави тя.

Мая е най-голямото дете на Търман и Итън, които бяха женени от 1998 до 2005 г.

Бившите имат и син, 24-годишният Левон Роан Търман-Хоук, който също беше на сватбата.

Звездата от „Черен телефон“ има две други деца, 17-годишната Клементин и 14-годишната Индиана, със съпруга си Райън Шоухюз Хоук, докато актрисата от „Убий Бил“ има 13-годишна дъщеря Луна с бившия си годеник Арпад Бюсон.

Източник: Page Six    
Мая Хоук Крисчън Лий Хътсън Сватба Звездно събитие Итън Хоук Ума Търман Актьори от Stranger Things Ню Йорк Семейство Хоук Музикално сътрудничество
Последвайте ни

По темата

„Сбогом, приятелю“: Последните съобщения и минутите след разстрела в „Петрохан“

„Сбогом, приятелю“: Последните съобщения и минутите след разстрела в „Петрохан“

Обрат по делото „Евгения“: Отмениха доживотните присъди, оправдаха бащата

Обрат по делото „Евгения“: Отмениха доживотните присъди, оправдаха бащата

Претърсват дома на Ивайло Калушев в село Българи

Претърсват дома на Ивайло Калушев в село Българи

„Не разпознавам страната си“: Анджелина Джоли напуска САЩ през юли

„Не разпознавам страната си“: Анджелина Джоли напуска САЩ през юли

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Служителите на Ferrari взимат рекордни бонуси

Служителите на Ferrari взимат рекордни бонуси

carmarket.bg
„Всичко, което се случва, е чудовищно“: Майката на Николай Златков с тежки обвинения към разследването
Ексклузивно

„Всичко, което се случва, е чудовищно“: Майката на Николай Златков с тежки обвинения към разследването "Петрохан"

Преди 18 часа
Приключи Мюнхенската конференция по сигурността
Ексклузивно

Приключи Мюнхенската конференция по сигурността

Преди 14 часа
Изписаха Линдзи Вон от болница след тежката контузия на Олимпийските игри
Ексклузивно

Изписаха Линдзи Вон от болница след тежката контузия на Олимпийските игри

Преди 18 часа
180 души евакуирани в Северна Македония след преливане на река Заяшка
Ексклузивно

180 души евакуирани в Северна Македония след преливане на река Заяшка

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кои зодии изневеряват най-често и кои остават верни до гроб

Кои зодии изневеряват най-често и кои остават верни до гроб

Любопитно Преди 4 минути

Според астролозите, всеки зодиакален знак има свои слаби страни, които могат да го доведат до прекрачване на границата. Козирог, Рак и Дева са сред на-верните половинки, докато от Стрелец, Скорпион и Близнаци не очаквайте вярност

Виктор Иванов: Ивайло Калушев е бил регистриран като секретен сътрудник на ДАНС

Виктор Иванов: Ивайло Калушев е бил регистриран като секретен сътрудник на ДАНС

България Преди 22 минути

Силвия Великова определи като скандално изпращането на материалите по делото "Петрохан" в НС

Мелник

Българското градче, в което любовта остава на заден план от виното

Любопитно Преди 37 минути

Делото "Сияна": Липсват 12 снимки от втория оглед на местопроизшествието

Делото "Сияна": Липсват 12 снимки от втория оглед на местопроизшествието

България Преди 46 минути

Снимките са важни, защото са съществена част от автотехническата експертиза

,

Заради Русия: "Полша да се присъедини към ядрения проект"

Свят Преди 54 минути

Заради заплахата, произхождаща от Русия, полският президент Карол Навроцки иска "Полша да се присъедини към ядрения проект"

„Съжалявам. Много ме е яд!“ – Алберт Попов с първи думи след отпадането от Олимпиадата

„Съжалявам. Много ме е яд!“ – Алберт Попов с първи думи след отпадането от Олимпиадата

България Преди 56 минути

Най-добрият български скиор Алберт Попов призна, че е бил готов да рискува и не е имал намерение просто да завърши по време на алпийския слалом на Игрите в Милано-Кортина

Русия може да разположи ядрено оръжие в космоса: НАТО и Канада предупреждават за катастрофа

Русия може да разположи ядрено оръжие в космоса: НАТО и Канада предупреждават за катастрофа

Свят Преди 1 час

Ръководителят на космическото подразделение на канадските въоръжени сили казва, че страната „абсолютно трябва да бъде“ обезпокоена от потенциалните възможности на Русия на фона на глобалните опасения, че Кремъл обмисля разполагането на ядрени оръжия, насочени към сателити

<p>Генов: Нямаме сигнали от НПО, свързана със случая &quot;Петрохан&quot;, за нарушение на екологичното законодателство</p>

Манол Генов: Нямаме сигнали от НПО, свързана със случая "Петрохан", за нарушение на екологичното законодателство

България Преди 1 час

Проверките по случая „Петрохан“ отдавна са приключили и сме изнесли данните – хода на проверките, времетраенето, хронологията, добави министърът

Влак дерайлира в швейцарските Алпи

Влак дерайлира в швейцарските Алпи

Свят Преди 1 час

Железопътният трафик е прекъснат между Гопенщайн и Бриг заради лавина

Християнството вече не е „европейско“: Голямата рокада, която промени картата на вярата

Християнството вече не е „европейско“: Голямата рокада, която промени картата на вярата

Любопитно Преди 1 час

Докато в Европа и САЩ милиони обръщат гръб на църквата, в Субсахарска Африка се случва исторически бум

Алберт Попов

Коварна италианска писта поднесе неприятна изненада на Алберт Попов

България Преди 2 часа

Най-добрият ни скиор Алберт Попов отпадна в първия манш на гигантския слалом в Бормио. На пистата „Стелвио“ българинът не се справи с първата смяна на ритъма при лошо време и напусна надпреварата още в началото на своето спускане.

Снимката е илюстративна: Beechcraft A36

Семейство пилоти загина при самолетна катастрофа заради мръсно предно стъкло, кучето им оцеля

Свят Преди 2 часа

Докато опитните пилоти Рон и Барбара Тимерманс се опитвали да спасят малкия си самолет при аварийно кацане в Тексас, един фатален детайл се оказал съдбоносен. Как една техническа неизправност доведе до смъртта на авиационните експерти и как домашният им любимец се превърна в единствения оцелял от зловещия сблъсък?

<p>Васил Терзиев с реакция след палежа на имуществото на кмета на Бистрица</p>

Васил Терзиев за палежа на имуществото на кмета на Бистрица: Недопустимо

България Преди 2 часа

Той изразява категоричното си възмущение от акта

Аварии оставиха столични квартали без парно и топла вода

Аварии оставиха столични квартали без парно и топла вода

България Преди 2 часа

Очакваното възстановяване на топлоподаването на засегнатите е 9:30 ч. на 18 февруари

<p>Като по времето&nbsp;на Студената война: Русия строи обекти до Финландия</p>

Русия укрепва ядрени и арктически позиции край границата с Финландия

Свят Преди 2 часа

Разговорите за европейско ядрено възпиране са добре дошли, но засега не могат да заместят НАТО, каза министърът на отбраната на Финландия

Горските хванаха бракониер, убивал диви кошути

Горските хванаха бракониер, убивал диви кошути

България Преди 2 часа

Мъжът е криминално проявен

Всичко от днес

От мрежата

12 съвета при груминга на вашия Голдън ретривър

dogsandcats.bg

Как кучетата откриват трюфели

dogsandcats.bg
1

Започва размножаването на къдроглавите пеликани

sinoptik.bg
1

Знаете ли, че мравките разпространяват кокичетата

sinoptik.bg

Божана Кацарова по бански и с откровено послание след Свети Валентин

Edna.bg

Снежната принцеса от Троян: Лора Христова, която омагьоса Милано-Кортина 2026

Edna.bg

Иван Иванов: Надявам се да направим една хубава пролет

Gong.bg

ЦСКА се върна с купа от Испания

Gong.bg

Убийството на Евгения, открита мъртва в куфар: Намалиха присъдата на съпруга ѝ, баща му беше оневинен

Nova.bg

Случаят „Петрохан-Околчица“: Претърсват дома на Ивайло Калушев в бургаско село (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg