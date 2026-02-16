Звездна сватба: Мая Хоук и Крисчън Лий Хътсън се ожениха на Свети Валентин

П оздравления за Мая Хоук и Крисчън Лий Хътсън!

Двойката се ожени на Свети Валентин в епископалната църква „Свети Георги“ в Ню Йорк, а сватбата беше звездно събитие, съобщи Page Six.

Бащата на Мая, 55-годишният Итън Хоук, беше сниман да изглежда елегантен в черен костюм, докато вървеше редом с дъщеря си, държейки букет бели цветя. По-късно той придружи Мая до олтара.

Майката на Мая, Ума Търман, също на 55 години, също беше снимана, облечена в светлосин флорален ансамбъл.

Колегите на актрисата от „Do Revenge“ от „Stranger Things“ бяха в пълен състав на церемонията.

Фин Улфхард, Джо Кийри, Кейлъб Маклафлин, Гейтън Матарацо, Сади Синк и Натали Дайър присъстваха на сватбата, както и звездите Сам Нивола и Катрин Нютън.

Maya Hawke marries Christian Lee Hutson with parents Uma Thurman and Ethan and ‘Stranger Things’ cast in attendance https://t.co/UcfWvGvtv9 pic.twitter.com/CBMJDvo2Qp — Page Six (@PageSix) February 15, 2026

След церемонията младоженците и техните гости направиха кратък преход до приема в The Players Members Club, където всички празнуваха с часове.

27-годишната звезда от „Малки жени“ е свързвана с Хътсън от 2023 г., когато бяха снимани да се целуват в Ню Йорк.

35-годишната певица и автор на песни е издала три албума, копродуциранa от Фийби Бриджърс.

Двойката често работи заедно по музикални проекти. Те си сътрудничиха по втория студиен албум на Мая, „Moss“, и по най-новия ѝ албум, „Chaos Angel“, издаден през 2024 г.

congratulations to maya hawke and christian lee hutson on their engagement!💍 pic.twitter.com/s6OkANxEMg — best of maya hawke (@badpostmaya) November 4, 2025

Тя може да бъде чута да пее в най-новия албум на Хътсън, „Paradise Pop. 10“, а Мая дори се присъедини към Хътсън за някои участия по време на турнето му през 2025 г.

„Хътсън беше толкова окуражаващ за мен като музикант, помагайки ми да направя прехода от това да бъда поет в група към нещо като музикант“, каза Мая пред Variety през юни 2024 г.

Дуото официално обяви връзката си, когато присъства на премиерата на бродуейското шоу „Джон Проктър е злодеят“ през април 2025 г.

Хътсън и Мая бяха приятели четири години, преди връзката им да стане романтична.

Звездата на Netflix преди това възторжено заяви, че не може достатъчно да „препоръча“ срещите с приятел.

„Това е най-доброто“, сподели тя, докато се появяваше в шоуто на Зак Санг през юни 2024 г.

„Те те познават, разбират, че си човек и човешко същество, което е излизало с други хора... не просто лист хартия, върху който проектират образа си на перфектна приятелка“, добави тя.

Мая е най-голямото дете на Търман и Итън, които бяха женени от 1998 до 2005 г.

Бившите имат и син, 24-годишният Левон Роан Търман-Хоук, който също беше на сватбата.

Звездата от „Черен телефон“ има две други деца, 17-годишната Клементин и 14-годишната Индиана, със съпруга си Райън Шоухюз Хоук, докато актрисата от „Убий Бил“ има 13-годишна дъщеря Луна с бившия си годеник Арпад Бюсон.