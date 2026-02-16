Кои зодии изневеряват най-често и кои остават верни до гроб

И зневярата често започва не в леглото, а в тишината между двама души, където неизказаните нужди се превръщат в дистанция. Тя е симптом за разпад на доверието, който оставя след себе си дълбоки емоционални белези и разрушени илюзии.

За мнозина това е окончателно предателство, което заличава миналото и прави бъдещето заедно невъзможно. Други я разглеждат като болезнен сигнал за промяна и опит да се открие липсващото парче от собствената идентичност извън връзката

Психологическата болка от измамата често се корени не в самия акт, а в системното прикриване на истината. Възстановяването на отношенията след такъв трус изисква радикална честност и огромно усилие и от двете страни. Често обаче счупеното доверие е като фин порцелан – дори и залепен, пукнатините винаги напомнят за случилото се.

Изневярата не винаги се случва от нищото. За някои е импулсивна; за други – скука; а за трети – начин да се избягат от дългогодишни проблеми. Според астролозите, всеки зодиакален знак има свои слаби страни, които могат да го доведат до прекрачване на границата.

Някои зодии са изключително лоялни, докато други са по-склонни да се отклоняват.

