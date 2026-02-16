Любопитно

Кои зодии изневеряват най-често и кои остават верни до гроб

Според астролозите, всеки зодиакален знак има свои слаби страни, които могат да го доведат до прекрачване на границата. Козирог, Рак и Дева са сред на-верните половинки, докато от Стрелец, Скорпион и Близнаци не очаквайте вярност

16 февруари 2026, 13:34
Кои зодии изневеряват най-често и кои остават верни до гроб
Източник: iStock/GettyImages

И зневярата често започва не в леглото, а в тишината между двама души, където неизказаните нужди се превръщат в дистанция. Тя е симптом за разпад на доверието, който оставя след себе си дълбоки емоционални белези и разрушени илюзии.

За мнозина това е окончателно предателство, което заличава миналото и прави бъдещето заедно невъзможно. Други я разглеждат като болезнен сигнал за промяна и опит да се открие липсващото парче от собствената идентичност извън връзката

Психологическата болка от измамата често се корени не в самия акт, а в системното прикриване на истината. Възстановяването на отношенията след такъв трус изисква радикална честност и огромно усилие и от двете страни. Често обаче счупеното доверие е като фин порцелан – дори и залепен, пукнатините винаги напомнят за случилото се.

Кои зодии предават най-лесно? Вижте класацията на астролозите
12 снимки
козирог зодия
рак зодия
дева зодия знак
Телец зодия

Изневярата не винаги се случва от нищото. За някои е импулсивна; за други – скука; а за трети – начин да се избягат от дългогодишни проблеми. Според астролозите, всеки зодиакален знак има свои слаби страни, които могат да го доведат до прекрачване на границата.

Някои зодии са изключително лоялни, докато други са по-склонни да се отклоняват.

Вижте кои зодии изневеряват най-често и кои рядко в нашата галерия.

По темата

Източник: rbc.ua    
изневяра доверие предателство емоционална болка възстановяване на връзка причини за изневяра зодии разпад на отношения разрушени илюзии радикална честност
Последвайте ни
Полиция отцепи района около дома на Ивайло Калушев, на място е криминалистична лаборатория

Полиция отцепи района около дома на Ивайло Калушев, на място е криминалистична лаборатория

Само 20% от хората могат да решат този тест за интелигентност - сред тях ли сте?

Само 20% от хората могат да решат този тест за интелигентност - сред тях ли сте?

Вижте как маскирани подпалват колата на кмета на Бистрица (ВИДЕО)

Вижте как маскирани подпалват колата на кмета на Бистрица (ВИДЕО)

Обама се отметна от думите си за извънземните и попари надеждите на хиляди фенове

Обама се отметна от думите си за извънземните и попари надеждите на хиляди фенове

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
10 ефективни съвета как да се грижим за дългокосместите котки

10 ефективни съвета как да се грижим за дългокосместите котки

dogsandcats.bg
„Всичко, което се случва, е чудовищно“: Майката на Николай Златков с тежки обвинения към разследването
Ексклузивно

„Всичко, което се случва, е чудовищно“: Майката на Николай Златков с тежки обвинения към разследването "Петрохан"

Преди 20 часа
Приключи Мюнхенската конференция по сигурността
Ексклузивно

Приключи Мюнхенската конференция по сигурността

Преди 16 часа
Изписаха Линдзи Вон от болница след тежката контузия на Олимпийските игри
Ексклузивно

Изписаха Линдзи Вон от болница след тежката контузия на Олимпийските игри

Преди 20 часа
180 души евакуирани в Северна Македония след преливане на река Заяшка
Ексклузивно

180 души евакуирани в Северна Македония след преливане на река Заяшка

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Богати джигити натрупаха глоби за $ 10 млн.&nbsp;глоби в Ню Йорк&nbsp;</p>

Богати джигити: Милионери в Ню Йорк натрупаха глоби за 10 млн. долара, един дължи рекордните $94 000

Свят Преди 10 минути

Снимката е илюстративна

Какво е „двойна“ инфекция и кой е в опасност

Любопитно Преди 18 минути

Възможно е, макар и рядко, да се заразите с множество щамове на грип едновременно или дори с комбинация от грип и коронавирус

<p>Картата за градския транспорт в София става дигитална</p>

Столична община пуска мобилно приложение за дигитални карти в градския транспорт до края на март

България Преди 55 минути

Пластиката остава валидна, предстои и интеграция на информация в реално време за движението на превозните средства

Цяла България е предупредена - жълт и оранжев код за интензивни валежи във вторник

Цяла България е предупредена - жълт и оранжев код за интензивни валежи във вторник

България Преди 1 час

Наоми Кембъл

Полети, партита и имейли: Наоми Кембъл в досиетата „Епстийн“

Свят Преди 1 час

„Искам да видя Джефри“ е написала супермоделът в имейл от 2015 г. до асистентката на Епстийн Лесли Гроф

<p>&bdquo;Вагнер&ldquo; се пренасочва към саботажи в Европа</p>

"Файненшъл таймс": Руската групировка „Вагнер“ се пренасочва към саботажи в Европа

Свят Преди 1 час

Статутът на "Вагнер" е неясен след неуспешния бунт срещу висшето ръководство на руската армия през 2023 г., довел до репресии и смъртта на Евгений Пригожин

Учени разкриха истината за една популярна диета

Учени разкриха истината за една популярна диета

Свят Преди 1 час

„Съдете сина ми!“: Майката на Валери с безпрецедентен призив към близките на загиналите на „Петрохан“

„Съдете сина ми!“: Майката на Валери с безпрецедентен призив към близките на загиналите на „Петрохан“

България Преди 1 час

София Андреева, която преди години поверява детето си на Ивайло Калушев, призова почернените семейства да потърсят сметка от Валери Валериев и обяви, че самата тя ще се присъедини към исковете срещу него

<p>Кремъл коментира обвиненията, че е отровил Навални с токсин от дървесни жаби</p>

Кремъл категорично отхвърли обвиненията, че е отровил Навални с токсин от дървесни жаби

Свят Преди 1 час

Великобритания, Франция, Германия, Швеция и Нидерландия обвиниха в общо изявление Москва, че е убила в арктическа колония Навални

.

Звездна сватба: Мая Хоук и Крисчън Лий Хътсън се ожениха на Свети Валентин

Любопитно Преди 1 час

Звездата от Stranger Things Мая Хоук каза „Да“ на музиканта Крисчън Лий Хътсън на приказна церемония в Ню Йорк. Ума Търман и Итън Хоук придружиха дъщеря си до олтара, а актьорският състав на хитовия сериал на Netflix бе сред специалните гости

Виктор Иванов: Ивайло Калушев е бил регистриран като секретен сътрудник на ДАНС

Виктор Иванов: Ивайло Калушев е бил регистриран като секретен сътрудник на ДАНС

България Преди 1 час

Силвия Великова определи като скандално изпращането на материалите по делото "Петрохан" в НС

Тед Ливайн

Бил ли е транссексуален убиецът в „Мълчанието на агнетата“? Тед Ливайн наруши мълчанието за образа на Бъфало Бил

Свят Преди 1 час

Актьорът Тед Ливайн и продуцентът Едуард Сакстън признават, че образът на серийния убиец е затвърдил вредни стереотипи, а днес биха подходили към ролята с много повече чувствителност и разбиране

Даваме им сцена: Хубавите новини на фона на всичко

Даваме им сцена: Хубавите новини на фона на всичко

България Преди 1 час

Защото хубавите неща се случват. Всеки ден. Тук, в България.

Мелник

Българското градче, в което любовта остава на заден план от виното

Любопитно Преди 2 часа

Делото "Сияна": Липсват 12 снимки от втория оглед на местопроизшествието

Делото "Сияна": Липсват 12 снимки от втория оглед на местопроизшествието

България Преди 2 часа

Снимките са важни, защото са съществена част от автотехническата експертиза

,

Заради Русия: "Полша да се присъедини към ядрения проект"

Свят Преди 2 часа

Заради заплахата, произхождаща от Русия, полският президент Карол Навроцки иска "Полша да се присъедини към ядрения проект"

Всичко от днес

От мрежата

12 съвета при груминга на вашия Голдън ретривър

dogsandcats.bg

11 уникални задачи, които кучетата могат да изпълняват

dogsandcats.bg
1

Започва размножаването на къдроглавите пеликани

sinoptik.bg
1

Знаете ли, че мравките разпространяват кокичетата

sinoptik.bg

Божана Кацарова по бански и с откровено послание след Свети Валентин

Edna.bg

Снежната принцеса от Троян: Лора Христова, която омагьоса Милано-Кортина 2026

Edna.bg

Избери Играч на мача: Септември срещу Монтана

Gong.bg

Септември София - Монтана /състави/

Gong.bg

Ексклузивни кадри от умишления палеж на имущество на кмета на Бистрица (ВИДЕО)

Nova.bg

Убийството на Евгения, открита мъртва в куфар: Намалиха присъдата на съпруга ѝ, баща му беше оневинен

Nova.bg