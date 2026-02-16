Свят

Учени разкриха истината за една популярна диета

16 февруари 2026, 13:57
Учени разкриха истината за една популярна диета
Източник: iStock

Н ово изследване подлага под съмнение ефективността на интервалното гладуване (фастинг) за сваляне на килограми при възрастни хора с наднормено тегло и затлъстяване.

Обзорът е публикуван в Cochrane Database of Systematic Reviews. Учените са анализирали данни от 22 клинични изпитвания с участието на близо 2000 души от Северна Америка, Европа, Китай и Австралия. Те са сравнили резултатите на тези, които са практикували различни видове интервално гладуване (включително гладуване през ден и хранене в ограничен часови прозорец), с тези, които са следвали традиционни диетични препоръки или не са променяли навиците си.

Изводите на изследователите показват, че интервалното гладуване не води до клинично значима загуба на тегло в сравнение със стандартните съвети за хранене.

„Интервалното гладуване изглежда просто не работи при възрастни с наднормено тегло или затлъстяване, опитващи се да отслабнат“, заяви водещият автор на изследването Луис Гарегнани от центъра „Кокрейн“ към Университетската болница „Италияно де Буенос Айрес“.

Авторите на работата обръщат внимание и на несъответствието между ажиотажа в социалните мрежи и реалните научни данни. Те подчертават, че изследванията за дългосрочните ефекти от такъв режим на хранене са недостатъчни, а съществуващите данни са ограничени по обем и качество. Освен това повечето изпитвания са проведени сред бялото население в богатите страни, поради което резултатите им не могат автоматично да се прилагат за други групи.

Източник: Рамблер    
