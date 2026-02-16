Столична община пуска мобилно приложение за дигитални карти в градския транспорт до края на март

Д о края на март Столична община ще пусне мобилно приложение, чрез което картата за градски транспорт ще може да бъде дигитализирана и добавена в електронен портфейл. Това съобщават от официалната фейсбук страница на Столична община.

По информация на общината, пластиката остава валиден начин за пътуване. Новото приложение ще даде възможност на гражданите да регистрират картата си и да я използват чрез мобилен телефон или смарт часовник, като валидирането ще става с едно докосване.

Приложението ще позволява онлайн зареждане на всички видове превозни документи както персонализирани, така и неперсонализирани, както и автоматично подновяване. Според публикуваната информация това ще улесни процеса по обслужване и ще намали необходимостта от посещения на гишета. От общината подчертават, че валидирането остава задължително, тъй като гарантира отчетността на системата и сигурността при пътуване.

На следващ етап се предвижда интегриране на информация в реално време за движението и пристигането на превозните средства. Посочва се, че отворените данни на градския транспорт вече създават технологична възможност за подобни функционалности.

Паралелно с дигитализацията продължава и разширяването на метрото. До 31 август ще бъдат пуснати в експлоатация три нови метростанции. Осигурени са средства за заплатите в сектора до края на март, като се водят активни разговори за гарантиране на устойчиво финансиране през цялата година.

От общината заявяват още, че няма да бъде допуснато увеличение на цените на превозните документи.