Богати джигити: Милионери в Ню Йорк натрупаха глоби за 10 млн. долара, един дължи рекордните $94 000

Т е пилят гуми – и банковите си сметки.

Богати „супер нарушители“ с луксозни автомобили са натрупали над 10 милиона долара от глоби от камери за превишена скорост миналата година – като един от тях продължава да шофира, въпреки че дължи 90 000 долара, се посочва в нов анализ, съобщи The Post.

Разглезените супер нарушители, които печелят това звание, след като бъдат заснети поне 16 пъти от камерите в рамките на една година, е по-вероятно да шофират скъпи, нови модели автомобили, според анализа на организациите Transportation Alternatives и Families for Safe Streets.

„Супер нарушителите харчат милиони, за да фучат през кварталите ви с чисто нови луксозни коли“, заяви Бен Фърнас, изпълнителен директор на групата, използвала градските данни за трафика за своя анализ.

Един безразсъден шофьор вече е платил изумителните 70 536 долара за санкции за превишена скорост, докато е управлявал BMW X5 модел 2022 г., се посочва в доклада.

Друг, водач на Mercedes-Benz GLS-класа от 2024 г., дължи стряскащите 93 714 долара – и все още е на пътя.

Въпреки че едва около 25% от превозните средства по градските улици са от луксозни марки, цели 40% от супер нарушителите шофират именно луксозни автомобили, отбелязва групата.

Сред 1000-та най-големи нарушители, 52% са с луксозни возила, като най-често срещаните марки са BMW, Mercedes-Benz и Audi.

Средностатистическият супер нарушител е платил над 4890 долара под формата на глоби, такси и санкции. Но средно богатите скоростни фенове все още дължат по 1266 долара, според анализа.

Около 950 супер нарушители вече са платили по 10 000 долара или повече.

Фърнас твърди, че предложеното законодателство в Олбани, наречено „Спрете супер нарушителите“, „ще спаси животи и дори ще спести пари на самите нарушители – повечето от които харчат хиляди долари повече за глоби, отколкото биха дали за ограничител на скоростта“.