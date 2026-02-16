Кремъл категорично отхвърли обвиненията, че е отровил Навални с токсин от дървесни жаби

К ремъл отхвърли категорично днес обвиненията от страна на пет европейски държави, че е убил руския опозиционер Алексей Навални със смъртоносния токсин епибатидин, отделян от някои видове дървесни жаби в Южна Америка, предаде Ройтерс.

Великобритания, Франция, Германия, Швеция и Нидерландия обвиниха в общо изявление Москва, че е убила в арктическа колония Навални, от чиято смърт днес се навършват две години.

Това е позицията на Кремъл за отравянето на Навални

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви в отговор на въпрос на репортер днес, че реакцията в Москва на твърденията на Запада е "крайно негативна".

"Естествено, ние не приемаме подобни обвинения. Не сме съгласни с тях. За нас те са предубедени и безпочвени. И, всъщност, категорично ги отхвърляме", посочи Песков.

ЕК отхвърли версията на Русия за смъртта на Навални

От друга страна, той отбеляза, че по време на тристранните преговори Русия-Украйна-САЩ в Женева утре и вдругиден ще се обсъждат "важни въпроси", включително и териториални.

Песков уточни, че съветникът на руския президент Владимир Путин - Владимир Медински, началникът на военното разузнаване Игор Костюков и специалният пратеник на Москва Кирил Дмитриев ще са преговарящите от страната на Русия.

