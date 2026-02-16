Обама се отметна от думите си за извънземните и попари надеждите на хиляди фенове

Трудна за откриване и фатална: Как действа отровата, с която може да е убит Навални

„Реални са, но има неща, които не мога да кажа в ефир“ - Барак Обама за извънземните

Б ившият президент на САЩ Барак Обама се опита да потуши спекулациите за извънземен живот, след като негови изказвания в интервю за журналиста Брайън Тайлър Коен предизвикаха вълна от коментари в мрежата.

(Във видеото: Междузвезден обект навлиза в Слънчевата система: комета или извънземна сонда?)

Защо това е важно

Пояснението на Обама последва широкото медийно отразяване на разговор в подкаст, което подтикна бившия президент да подчертае, че не е виждал доказателства за извънземен контакт, докато е бил на поста.

Проучване на Pew Research Center от 2021 г. установи, че почти две трети (65%) от американците вярват, че на други планети може да съществува разумен живот.

Какво трябва да знаете

„Опитвах се да се придържам към духа на бързия кръг от въпроси, но тъй като това привлече внимание, нека поясня“, заяви Обама в социалните мрежи.

„Статистически погледнато, вселената е толкова необятна, че шансовете там да има живот са големи. Но разстоянията между слънчевите системи са толкова огромни, че вероятността да сме били посещавани от извънземни е ниска. По време на моето президентство не видях доказателства извънземни да са влизали в контакт с нас. Наистина!“

От Newsweek уточняват, че са се свързали с Обама за коментар чрез офиса на Барак и Мишел Обама рано в понеделник сутринта.

В сегмент с бързи въпроси от интервюто с водещия на подкаста Коен, Обама отговори с „Те са истински“ на въпрос за извънземните, но веднага добави, че не ги е виждал и отхвърли идеята, че се съхраняват в „Зона 51“.

Интервюто включваше и забавен момент, в който Обама сподели, че първият му въпрос след встъпването в длъжност е бил: „Къде са извънземните?“, повтаряйки свои минали шеги по темата.

„Зона 51“ – секретно съоръжение в Невада – отдавна подхранва конспиративни теории, въпреки че разсекретени документи през 2013 г. детайлно описват ролята му в програми за тестове на голяма височина, допринесли за докладите за забелязани НЛО.

Какво казват хората

Коен попита директно Обама по време на интервюто: „Истински ли са извънземните?“

Обама отговори: „Те са истински, но не съм ги виждал и не ги държат в, как беше...“

Коен се намеси: „Зона 51?“

„Зона 51“, потвърди Обама. „Няма подземно съоръжение, освен ако не съществува някакъв огромен заговор, който са скрили дори от президента на Съединените щати.“

Какво следва

Службата на Пентагона за разрешаване на аномалии във всички домейни (AARO) поддържа позицията, че не е открила потвърдено доказателство за извънземна дейност.