Битката за $400 млрд., която ще се води в небето над китайските градове

Гуанджоу, Китай - София

В продължение на десетилетия икономическият растеж на Китай се развиваше до голяма степен на сушата – във фабрични цехове, на магистралите и пристанищата, на строителните площадки. Сега страната насочва поглед нагоре. Това, което някога беше празно въздушно пространство под търговските самолетни коридори, е следващата граница на индустриалната експанзия.

Така наречената

Low Altitude Economy

засягаща дронове, вертолети, eVTOL и инфраструктурата, която ги поддържа, е готова да се превърне в стълб на следващия цикъл на развитие на Китай. В това няма никакво съмнение. Видях го с очите си, но далеч по-важен е политическият сигнал.

Източник: CarMarket.bg

От 2023 г. насам концепцията е издигната от политическа дискусия до национална стратегия, записана и в 15-ия петгодишен план на комунистическата партия (2026-2030 г.). В индустриалния лексикон на Пекин подобен акт сигнализира за мобилизиране на капитал, регулаторна реформа и координирано експериментиране. С прости думи казано:

Пистата се разчиства

Пазарните прогнози отразяват силно доверие в стратегията. Китайската администрация за гражданска авиация (CAAC) прогнозира, че стойността на индустрията ще достигне 1,5 трилиона юана (около $211 милиарда) през 2025 г. и ще надхвърли 3,5 трилиона юана ($420 млрд.) до 2035 г.

През последните няколко години Китай дава приоритет на развитието на Икономика на ниската надморска височина, пилотирани и безпилотни икономически дейности, извършващи се във въздушното пространство до 1000 метра над земята. Китай вече представлява над 70% от световните заявки за патенти за безпилотни летателни апарати (UAV) на ниски височини и се гордее с над 50 000 предприятия, занимаващи се със свързани бизнеси.

Комунисти създават най-чистата форма на капитализъм

За да създаде благоприятна политическа среда за разширяване на индустрията, китайското правителство предприема стъпки и за опростяване на регулациите за безпилотни летателни апарати (UAV) и eVTOL (електрически летателни апарати с вертикално излитане и кацане).

Градове като Ханджоу в Източен Китай и Ухан в Централен Китай са начело на инициативите. Ханджоу (в който изкарах 4 дни) определя Low Altitude Economy като една от петте си водещи индустрии за бъдещето, фокусирайки се върху индустриите и трафика на ниски височини. Ухан пък се стреми да построи 1000 хангара за дронове и интегрирана система за управление до 2030 г. Шенжен вече е стартирал маршрути за доставка с дронове и тества въздушни таксита.

Сред лидерите е и Гуанджоу (тук имах щастието да остана три дни), на около час от Хонг Конг. Град, от който са започнали Опиумните войни, а днес дом на един от технологичните китайски лидери. Там бях по покана на Xpeng, която произвежда и коли, а от 18 юни китайските автомобили ще бъдат официално представени в България.

Но освен автомобили, Xpeng произвежда чипове, хуманоидни роботи и летящи „коли“, които не са някаква химера за след 10-15 години, а работещи и произвеждащи се в момента. Уверих се лично, след като първо разгледах музея на Aridge, а след това посетих завода, където в момента се произвеждат до 10 000 eVTOL. Демонстрираха ни един в полет, показаха ни как функционират мощностите и ни увериха, че това е само началото. Тепърва производството ще набира скорост, но като технология и развоен процес, Xpeng са в челните редици на отличниците, чакащи само финалните регулации за въздушния контрол.

Причината е, че Xpeng вече повече от 7 години разработва своята програма Aridge за eVTOL, докато в Брюксел умните глави се питат как да сложат поредната доза регулации върху изкуствения интелект.

По-запознатите с темата със сигурност са чували или виждали 6-колесния Land Aircraft Carrier, който превозва тежащия 700+ 6-витлов дрон. Машината е работеща демонстрация на технологичен ноухау, който Xpeng възнамерява да разгърне. Защото струващият $300 000 наземен транспорт и дрон са чисто и просто демонстрация на „мускули“. Не че Xpeng ще върне желаещите да се изфукат с най-новата и модерна придобивка, но ключът към успеха се крие в най-голямото въздухоплавателно средство в експозицията, която видях в кампуса на Xpeng.

Нарича се A868 Full Tilt-Rotor Hybrid-Electric Flying Car:

обхват над 500 км, скорост над 360 км/ч. Със сигурност не прилича на кола, а на бойните машини, от които десантчиците скачаха в „Трансформърс“. Огромен е и човек не би си помислил, че именно то от всички други експонати е готов за производство. Но не само е готово, а е разработен в най-различни размери и приложения – за превоз на стоки или хора, увериха ни от Xpeng.

Разбирам, че предишната вечер организаторите на събитието не се шегуваха, когато ни попитаха „Какво виждате?“, докато вечеряхме на 66-я етаж в Гуанджоу. Плах глас от залата отвърна „Нищо“, което и бе очакваният отговор. Тогава говорителят каза: „Точно така, нищо. Докато долу е задръстено, тук, от височината на 66-ия етаж не се вижда нищо, защото въздухът е свободен. Ние възнамеряваме да го завладеем.“

Компанията Aridge е посветила съществуването си именно на това, да бъде в челните редици при завладяване на търговските коридори до 1000 м надморска височина във въздуха на китайските градове. В Гуанджоу се намира R&D центърът, а в Шанхай са изследователските лаборатории.

Заводът за производство на летателните апарати е разгърнат върху площ от 35 000 кв. м, като разходката ни в него ни демонстрира сериозността на компанията в намерението си да е в челото на стратегията Low Altitude Economy. За Aridge работят около 1600 човека, като средната им възраст е 33 години. Към 2024 г. компанията е подала документи за 900 патента, като 70% от тях са изобретателни патенти. Първият тестови полет на работещ прототип е извършен през 2018 г. На последния (за момента) нашата медия стана свидетел. Видяхме бъдещето. Носител е Xpeng, до която голяма част от хората ще могат да се докоснат, когато стъпят официално в България средата на юни.