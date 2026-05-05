Най-зле облечените звезди на червения килим на Met Gala 2026

П ървият понеделник на май настъпи, а с него дойде и едно от най-важните модни събития — Met Gala.

Тъй като галата все повече се превръща в синоним на себеизразяване чрез изкуство, тазгодишната пролетна изложба в Института за костюми към Музея на изкуството „Метрополитън“ е озаглавена „Costume is Art“ (Костюмът е изкуство). Звездните гости бяха помолени да спазят официалния дрескод, който съвсем тематично беше наречен „Fashion is Art“ (Модата е изкуство), пише Newsweek.

Организаторите от Vogue описаха темата като ода за връзката между модата, изкуството и човешкото тяло, като задачата да отпразнуват това шивашко майсторство падна върху дизайнерите и знаменитостите.

И докато повечето гости разбраха перфектно задачата, някои просто изглежда не са получили съобщението. Представяме ви някои от визиите, които бяха в най-добрия случай спорни, а в най-лошия — напълно абсурдни.

Лиса

Лиса

Искрено ни се искаше да харесаме ефирната бяла рокля по поръчка на Робърт Ун, с която се появи мултифункционалната звезда. Тя е полупрозрачна, блестяща, има всичко... докато изведнъж нещата не се объркаха. Звездата от „Белият лотос“ завърши визията си с бял воал, придържан от 3D сканирани модели на собствените ѝ ръце в поза от тайландски танц. Ефектът обаче изглеждаше по-скоро роботизиран.

Кейти Пери

Кейти Пери

Тази година се забелязва странна тенденция за криене на лицата, като Кейти Пери се оказа една от най-сериозно засегнатите жертви на това явление. Поп изпълнителката пристигна в бяла рокля по поръчка на Stella McCartney, допълнена с дълги оперни ръкавици.

Вниманието на всички обаче беше привлечено от плътната хромирана маска на лицето ѝ. Остава само да се надяваме, че това чудо не е пречило на видимостта на Пери, докато изкачваше прочутите стъпала на музея.

Джиджи Хадид

Джиджи Хадид

Когато Джиджи Хадид се появи на модно събитие, всички погледи са вперени в нея — нейната аура просто изисква внимание. Този път обаче дори бляскавото присъствие на Хадид не успя да спаси прозрачната ѝ рокля на Miu Miu. Прозрачните материи са изключително модерни тази година, но в този модел просто липсваше креативност.

Сара Полсън

Сара Полсън

Сара Полсън първоначално беше разбрала идеята, но след това изглежда е позволила да бъде заслепена от... доларова банкнота. Още един момент с маскиране на очите, но този път буквално става дума за пари, които пречат на зрението.

Кери Мълиган

Кери Мълиган

Кери Мълиган реши да заложи на ретро стила с рокля по тялото с принт на Prada от 1998 г. Изглежда забавно, но е напълно извън темата. Пред Vogue Мълиган сподели, че дизайнерката Даниел е разглеждала архивите и когато ѝ е показала този принт, тя веднага си е помислила колко е готин. Актрисата обобщи: „Prada са изключително добри в правенето на дрехи, които изглеждат леко „не на място“ – и това е точно такъв случай.“

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Ирина Шейк показа своята „жизненост“ в миниатюрен сутиен, изработен изцяло от колиета-чокъри и часовници, съчетан с черна пола с ниска талия, стигаща до земята. Какво точно се случва тук?

Лина Дънам

Лина Дънам

Яркочервената рокля с едно рамо на Valentino, с която се появи Лина Дънам, несъмнено е започнала като страхотна концепция. За съжаление обаче, с тези червени пера, които закриваха половината ѝ лице, не можем да кажем същото за изпълнението на тоалета, вдъхновен от „пръски кръв“.

Хайди Клум

Хайди Клум

Хайди Клум рядко разочарова феновете си с творческите си избори. Нейният скулптурен ансамбъл обаче изглеждаше вдъхновен от темата... но малко прекалено буквално.

Лорън Санчес

Лорън Санчес

Не ни разбирайте погрешно — синята рокля на половинката на Джеф Безос е красива. Но прилепналият модел с дълбоко деколте на Schiaparelli просто не е за събитие като Met Gala. Награждаваната журналистка можеше да се разхожда с нея до своя съпруг милиардер във всеки друг обикновен ден и никой нямаше да забележи разликата.

Черните смокинги

Класическите черни смокинги заслужават отделно внимание. Мъжете изглеждаха страхотно в тях (а понякога и в синьо, както направи Джо Бъроу), което направи решението ни трудно. Добре ушитите черни смокинги са висша мода, но за съжаление в тях няма никакво изкуство.

