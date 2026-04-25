Темата „Модата е изкуство“ ще доминира на "Мет гала" 2026

Т азгодишният бал на музея „Метрополитън“ ще се проведе на 4 май и отново ще събере едни от най-големите имена в модата, изкуството и развлеченията, информира Асошиейтед прес.

Темата на събитието е свързана с изложбата Costume Art на музея на изкуствата „Метрополитън“, която ще представи около 200 произведения на изкуството и 200 облекла, проследявайки връзката между модата и изкуството през вековете.

Дрескодът за 2026-а „Модата е изкуство“ (Fashion is Art) обещава още по-екстравагантни тоалети в сравнение с миналогодишната тема „По поръчка за Вас“ (Tailored For You).

Събитието традиционно се провежда в първия понеделник на май и е основният благотворителен бал на Института по костюми към музея – единственото самофинансиращо се звено в институцията. На миналогодишното издание бяха събрани над 31 милиона долара.

Сред водещите фигури на бала тази година ще са певицата Бионсе, актрисата Никол Кидман, тенисистката Винъс Уилямс и главният редактор на списание Vogue Анна Уинтур.

Организационният комитет включва дизайнера Антъни Вакарело и актрисата и режисьор Зоуи Кравиц, както и редица популярни имена от музиката, киното и спорта.

Според прессъобщение на музея сред спонсорите и почетни председатели на събитието са предприемачът Джеф Безос и съпругата му Лорън Санчес Безос. Размерът на финансирането от тяхна страна не е оповестен. Тяхното участие предизвиква и протести от граждански организации, които критикуват влиянието на милиардерите върху културни събития.

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани заяви, че няма да присъства на събитието.

Тазгодишната изложба ще бъде представена в новите зали Conde M. Nast Galleries, част от разширението на музея, с площ от около 1115 кв. м. Пространството позволява по-лесен достъп на гостите между изложбата и гала вечерята.

Кураторът Андрю Болтън включва и теми, свързани с физическото разнообразие на хората, като представя по-широк спектър от телесни типове, включително хора с увреждания и с по-едри телесни форми. Част от експонатите са създадени чрез 3D сканиране на реални личности.

Събитието се организира от 1948 г., когато започва като полунощна вечеря в Манхатън, преди да се превърне в едно от най-глобалните и звездни събития в света, посочва Асошиейтед прес.

Достъпът е само с покани – присъстват около 400 гости. Билетите струват около 100 000 долара, а маса за 10 души – над 350 000 долара.

След преминаването по червения килим гостите посещават изложбата, следват коктейл и вечеря. Част от тях остават до края, а други напускат по-рано, за да посетят афтърпартитата.