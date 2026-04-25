Любопитно

Темата „Модата е изкуство“ ще доминира на "Мет гала" 2026

Темата на събитието е свързана с изложбата Costume Art на музея на изкуствата „Метрополитън“

25 април 2026, 22:15
Темата „Модата е изкуство“ ще доминира на "Мет гала" 2026
Т азгодишният бал на музея „Метрополитън“ ще се проведе на 4 май и отново ще събере едни от най-големите имена в модата, изкуството и развлеченията, информира Асошиейтед прес.

Темата на събитието е свързана с изложбата Costume Art на музея на изкуствата „Метрополитън“, която ще представи около 200 произведения на изкуството и 200 облекла, проследявайки връзката между модата и изкуството през вековете.

Дрескодът за 2026-а „Модата е изкуство“ (Fashion is Art) обещава още по-екстравагантни тоалети в сравнение с миналогодишната тема „По поръчка за Вас“ (Tailored For You).

Събитието традиционно се провежда в първия понеделник на май и е основният благотворителен бал на Института по костюми към музея – единственото самофинансиращо се звено в институцията. На миналогодишното издание бяха събрани над 31 милиона долара.

Най-зашеметяващите дами на Met Gala 2022

Сред водещите фигури на бала тази година ще са певицата Бионсе, актрисата Никол Кидман, тенисистката Винъс Уилямс и главният редактор на списание Vogue Анна Уинтур.

Организационният комитет включва дизайнера Антъни Вакарело и актрисата и режисьор Зоуи Кравиц, както и редица популярни имена от музиката, киното и спорта.

Според прессъобщение на музея сред спонсорите и почетни председатели на събитието са предприемачът Джеф Безос и съпругата му Лорън Санчес Безос. Размерът на финансирането от тяхна страна не е оповестен. Тяхното участие предизвиква и протести от граждански организации, които критикуват влиянието на милиардерите върху културни събития.

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани заяви, че няма да присъства на събитието.

Тазгодишната изложба ще бъде представена в новите зали Conde M. Nast Galleries, част от разширението на музея, с площ от около 1115 кв. м. Пространството позволява по-лесен достъп на гостите между изложбата и гала вечерята.

„Градината на времето": Цветята доминираха на тазгодишната Met Gala (СНИМКИ)

Кураторът Андрю Болтън включва и теми, свързани с физическото разнообразие на хората, като представя по-широк спектър от телесни типове, включително хора с увреждания и с по-едри телесни форми. Част от експонатите са създадени чрез 3D сканиране на реални личности.

Събитието се организира от 1948 г., когато започва като полунощна вечеря в Манхатън, преди да се превърне в едно от най-глобалните и звездни събития в света, посочва Асошиейтед прес.

Достъпът е само с покани – присъстват около 400 гости. Билетите струват около 100 000 долара, а маса за 10 души – над 350 000 долара.

След преминаването по червения килим гостите посещават изложбата, следват коктейл и вечеря. Част от тях остават до края, а други напускат по-рано, за да посетят афтърпартитата.

Източник: Анелия Узунова, БТА    
Мет Гала Мода Изкуство Благотворителен бал Знаменитости Институт по костюми Изложба Ню Йорк Екстравагантни тоалети Протести
Жълт код за силен вятър в 12 области в неделя

Жълт код за силен вятър в 12 области в неделя

Темата „Модата е изкуство“ ще доминира на

Темата „Модата е изкуство“ ще доминира на "Мет гала" 2026

Тръмп oтмени пътуването на Уиткоф и Къшнър до Пакистан

Тръмп oтмени пътуването на Уиткоф и Къшнър до Пакистан

Нетаняху нареди на израелската армия да нанесе удари по

Нетаняху нареди на израелската армия да нанесе удари по "Хизбула"

Как се подава сигнал в Инспекцията по труда – стъпка по стъпка

Как се подава сигнал в Инспекцията по труда – стъпка по стъпка

11 породи кучета с естествен талант за проследяване на миризми

11 породи кучета с естествен талант за проследяване на миризми

<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Тръмп удължава примирието с Иран

<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Джихадисти и туареги поеха отговорност за серията от атаки в Мали

Джихадисти и туареги поеха отговорност за серията от атаки в Мали

Свят Преди 37 минути

Групировката каза, че е действала съвместно с туарегските бунтовници в страната

Тръмп: Никой не знае кой командва в Иран

Тръмп: Никой не знае кой командва в Иран

Свят Преди 2 часа

Този коментар Тръмп направи малко след като заяви пред журналисти на две американски медии, че е анулирал пътуването на двамата си емисари до Исламабад

<p>Орбан се отказва от парламентарния си мандат</p>

Виктор Орбан се отказва от парламентарния си мандат

България Преди 3 часа

Според Орбан енергията му ще бъде по-добре изразходвана за „обновяване на националното движение“, отколкото да седи в парламента

Левски докосва титлата след обрат над ЦСКА в 168-то Вечно дерби

Левски докосва титлата след обрат над ЦСКА в 168-то Вечно дерби

България Преди 4 часа

Двете агитки направиха хубави хореографии - сектор Г посвети своята на починалата легенда Джони Велинов, а "сините" запалянковци - на 150 години от Априлското въстание

<p>Иван Христанов с подробности за случаите на антракс у нас&nbsp;</p>

Иван Христанов: 24 души са под медицинско наблюдение и се лекуват с антибиотици заради случая с антракс

България Преди 4 часа

Властите уверяват, че ситуацията е под контрол и няма риск за населението

Радиоактивни следи от Чернобил все още се откриват във Франция

Радиоактивни следи от Чернобил все още се откриват във Франция

Свят Преди 5 часа

Доклад показва остатъчно замърсяване в почви, храни и пасища в няколко региона

<p>Какво се случи при визитата на Володин в Пхенян</p>

Председателят на руската Държавна дума присъства на военна церемония в Пхенян

Свят Преди 5 часа

Обсъдени са сътрудничеството и военната подкрепа за Русия

Отговорът ще ви изненада: Какво ще направи мозъка ви по-стар от вас?

Отговорът ще ви изненада: Какво ще направи мозъка ви по-стар от вас?

Любопитно Преди 5 часа

Лекари предупреждават, че затлъстяването предизвиква хронично възпаление и физическо свиване на мозъчната тъкан. Научете как промените, наподобяващи болестта на Алцхаймер, могат да бъдат спрени и дори обърнати чрез навременни мерки

Кулинарно вълшебство: Най-сочната морковена торта с копринен крем

Кулинарно вълшебство: Най-сочната морковена торта с копринен крем

Любопитно Преди 5 часа

Морковената торта често се възприема като нещо традиционно и балансирано – без излишна тежест, но с наситен и богат вкус

Златното дуо за сърцето: Тази комбинация от плодове прави чудеса с кръвоносните съдове

Златното дуо за сърцето: Тази комбинация от плодове прави чудеса с кръвоносните съдове

Любопитно Преди 5 часа

Ново изследване разкрива, че комбинация от два плода значително подобрява съдовата функция и регулира кръвното налягане, превръщайки се в лесна стратегия срещу сърдечносъдови заболявания

<p>&quot;Не подлежи на дискусия&quot;&nbsp;-&nbsp;Макрон вдигна напрежението в Европа</p>

Макрон: Клаузата за взаимна помощ в ЕС не подлежи на съмнение

Свят Преди 6 часа

Френският президент потвърди ангажимента на Франция към европейската отбрана

<p>Буруджиева предупреди победителя на изборите за опасност от &quot;преяждане с власт&quot;</p>

Татяна Буруджиева предупреди победителя на изборите за опасност от "преяждане с власт"

България Преди 6 часа

По думите ѝ първият проблем, с който ще се срещне Радев в следващите месеци, са президентските избори

<p>След два месеца хаос небето над Техеран се отваря</p>

Възобновиха международните полети от Техеран

Свят Преди 6 часа

Самолети излетяха към Истанбул, Маскат и Медина след месеци прекъсване

<p>Майка уби двете си бебета&nbsp;и ги погреба в градината си</p>

Майка уби двете си бебета със "здрав разум" и ги погреба в градината си

Свят Преди 6 часа

Киара Петролини е осъдена на 24 години и три месеца затвор

Руски дрон падна в Румъния, НАТО вдигна изтребители

Руски дрон падна в Румъния, НАТО вдигна изтребители

Свят Преди 7 часа

В резултат на инцидента са били евакуирани над 200 души от района

<p>Обрат по делото &quot;Мадуро&quot;: Вашингтон прави отстъпка за съдебния процес</p>

САЩ се съгласиха Венецуела да плати на адвоката на Мадуро по делото за трафик на наркотици

Свят Преди 7 часа

Промяната в санкциите цели да не се провали делото

11 породи кучета, подходящи за начинаещи собственици

dogsandcats.bg

Как да се грижим за козината на дългокосместите котки

dogsandcats.bg
1

Предстоят серия слънчеви дни

sinoptik.bg
1

Почти 1000 превишения на нормите за фини прахови частици през 2025 г.

sinoptik.bg

Моделка направи Красен Кралев баща отново на 59!

Edna.bg

Ал Пачино на 86: актьорът, който направи злодеите незабравими

Edna.bg

Най-бързият гол през сезона в Турция даде тон за победа на Гьозтепе и Мъри Стоилов

Gong.bg

Саутхемптън измъчи Манчестър Сити, "гражданите" на финал след късен обрат

Gong.bg

От изборите до редовното правителство: Каква е процедурата стъпка по стъпка

Nova.bg

Президентът свиква първото заседание на 52-рото НС в четвъртък?

Nova.bg