Тото след Hell’s Kitchen: Преди преживявах много хейта, но вече знам кой съм! (ВИДЕО)

Трифонова от Hell’s Kitchen: Не смятам, че е редно да флиртувам с друг мъж по телевизията

Й онислав Йотов - Тото гостува в подкаста Кухнята след Ада с откровен разговор за психиката, кухнята, музиката и пътя, който го е довел от клиповете в интернет до успешен подкаст и силно сценично присъствие. Участникът от звездния платинен отбор споделя, че за него участието в Hell’s Kitchen е било преди всичко приключение, но и сериозен тест на характера.

Тото признава, че още с поканата е останал изненадан, защото дори не е вярвал, че точно него биха могли да потърсят за кулинарен формат. В кухнята му е било трудно най-вече заради менютата, особено когато става дума за азиатски ястия. За първи път в живота си е правил палачинки именно в предаването, а сега заедно с водещия на подкаста Станислав Иванов отново се връща към тях в специален кулинарен разговор.

Макар да не е бил сред хората с професионален кулинарен опит, Тото подчертава, че не е имал кулинарно его и е гледал на всичко с

любопитство. Предизвикателството го е научило не само да готви по-уверено, но и да импровизира у дома - дори гьозите, които преди не е можел да приготви, вече са част от репертоара му.

Говори и за съотборниците му, с които е намерил общ език - сред тях са Чикагото, Евгени, а в края на формата и Нора Недкова. По думите му именно динамиката между характерите превръща Hell’s Kitchen в нещо повече от кулинарно риалити. За него това е било забавно и хаотично приключение, в което се е учил да разпознава кога нещо е полезно за него и кога трябва да бъде оставено в миналото.

Тото разкрива, че дълго време е носил тежестта на хейта и чуждото одобрение, но сега е на друго място - знае кой е, знае стойността си и не позволява на токсични отношения да диктуват живота му. През годините е търсил признание, а днес говори по-спокойно за вътрешния мир, който е намерил.

В разговора става дума и за музиката, подкастите и новия му творчески етап. Тото сравнява стария и новия си път и споделя, че това, което е правил преди с песните, сега прави чрез разговорите и съдържанието в подкаста си. Разказва и за работата си с Лъчо, за концертите на Скандау в Арена Армеец и за това как гледа на промяната в музикалната среда днес.

Не подминава и темата за консуматорското общество, за cancel културата и за това колко трудно е в днешно време да бъдеш смел и да запазиш личния си глас. За него големият успех в музиката и в живота идва с постоянството и “дългото бягане”, а не с бързи победи.

Тото говори и за бащинството - за отговорността, която носи и за ролята на семейството в решението му да участва в Hell’s Kitchen. Синът му е голям фен на формата и обича риалитита, което превръща разговора и в личен, и в много човешки.

Кое е най-трудното в кухнята за него? Как се променя човек, когато спре да търси одобрение? И защо Hell’s Kitchen е било едно от най-необичайните, но и най-приятни преживявания в живота му?

Гледайте епизодите на подкаста “Кухнята след Ада” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube