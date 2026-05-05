Остър недостиг на обществени тоалетни в Ню Йорк преди Мондиал 2026

Градът се готви да посрещне над един милион футболни фенове със статистика от едва една тоалетна на 8500 жители

Александър Костадинов Александър Костадинов

5 май 2026, 17:01
В ластите в Ню Йорк изразиха сериозна загриженост относно значителния недостиг на обществени тоалетни преди Световното първенство по футбол през 2026 г. Организационният комитет за мачовете в Ню Йорк и Ню Джърси очаква приблизително 1,2 милиона души да пристигнат в тези щати по време на турнира.

Настоящата статистика обаче показва, че в мегаполиса има само една обществена тоалетна на всеки 8500 жители. Дори в нормално ежедневие, при такова съотношение, местните жители изпитват сериозни трудности, което поставя под въпрос как инфраструктурата ще издържи по време на световното първенство.

Търсене на спешни законодателни решения

Общинският съвет на Ню Йорк предложи законопроект, който ще изисква от града да разработи официален план за разширяване на достъпа до тоалетни преди голямото спортно събитие. Членовете на съвета отбелязаха, че популярни локации като „Брайънт Парк“ вече страдат от дълги опашки, а очакваният приток на футболни фенове вероятно ще претовари напълно съществуващата система.

Динишал Грос Менин, комисар на Департамента за подпомагане на малкия бизнес на град Ню Йорк, обяви, че в действителност в целия град има само няколко обществени тоалетни – предимно в парковете и на единични други места. По думите ѝ градът се опитва да балансира спешните нужди от инфраструктура с текущите усилия за привличане и подпомагане на бизнеса.

Автор: Александър Костадинов
