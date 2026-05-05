Роклята, която някога беше скандал: Лорън Санчес прикова погледите на Met Gala без Джеф Безос

56-годишната половинка на Джеф Безос заложи на уникален модел на Schiaparelli, вдъхновен от скандалната картина „Мадам Х“ от 1884 г., докато преминаваше по зеления килим без милиардера, но като основен дарител на бляскавото модно събитие

5 май 2026, 11:52
Л орън Санчес беше звездата на вечерта на Met Gala в понеделник, облечена в уникална рокля висша мода на Schiaparelli, дело на творческия директор Даниел Роузбери.

56-годишната половинка на Джеф Безос демонстрира перфектната си фигура тип „пясъчен часовник“ в тъмносиня рокля с дълбоко деколте, шлейф и две пищни презрамки, украсени с перли и кристали.

Докато едната презрамка стоеше стандартно на рамото ѝ, другата се спускаше небрежно по ръката — директна препратка към известната картина на Джон Сингър Сарджънт от 1884 г. „Мадам Х“, която днес е част от колекцията на музея „Метрополитън“.

Портретът първоначално изобразява френската светска дама мадам Пиер Готро в черна рокля с паднала презрамка, но това е сметнато за твърде скандално от тогавашното общество и Сарджънт е принуден да прерисува презрамката така, че да стои стабилно на рамото ѝ.

Художникът крие творбата си в продължение на десетилетия, преди най-накрая да я продаде на музея „Метрополитън“. В интервю за Vogue Лорън сподели, че е била силно привлечена от тази част от историята на изкуството, „особено от това как един малък детайл, като падналата скъпоценна презрамка, някога е предизвикал толкова силна обществена реакция“.

„Когато застанеш пред картината днес, виждаш просто една красива жена“, продължи тя. „За мен това изображение показва как модата и културните стандарти се променят с времето. Днес презрамката си е просто презрамка, но когато Сарджънт е рисувал „Мадам Х“, тя е била скандал.“

Относно решението си да се довери на Schiaparelli, майката на три деца обясни, че модната къща е разбрала напълно нейната визия. „Темата е „Costume Art“ (Изкуството на костюма) и точно това е правила Елза Скиапарели преди 100 години“, каза пред Vogue тя.

„Тя не просто е обличала тела – тя е създавала изкуство върху тях“.

Лорън добави, че Даниел Роузбери е адаптирал модела перфектно, така че да пасне както на личния ѝ стил, така е и на темата. „Даниел улови духа на роклята от картината на Сарджънт и създаде нещо изцяло свое“, сподели тя.

„Силуетът загатва за картината, а презрамките от перли и кристали са деликатна препратка към оригинала, но всичко останало е почеркът на Даниел. Неговото майсторство е спиращо дъха.“ Лорън, която е почетен съпредседател на Met Gala 2026, премина по зеления килим без съпруга си — милиардера и основател на Amazon Джеф Безос.

Тя допълни зашеметяващата си визия с бижута на Lorraine Schwartz, а тъмната ѝ коса беше оформена в обемна прическа.

Носителката на „Еми“ и нейният съпруг са основните дарители за тазгодишната Met Gala. Те обявиха и инициатива на своя фонд Bezos Earth Fund за отпускане на 34 милиона долара под формата на грантове за институции, разработващи екологични алтернативи на полиестера и памука.

Най-бляскавата вечер в света на модата тази година се съпредседателства още от Никол Кидман, Бионсе, Винъс Уилямс и Ана Уинтур под дрескода „Модата е изкуство“.

