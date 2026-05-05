Роклята, която някога беше скандал: Лорън Санчес прикова погледите на Met Gala без Джеф Безос

Л орън Санчес беше звездата на вечерта на Met Gala в понеделник, облечена в уникална рокля висша мода на Schiaparelli, дело на творческия директор Даниел Роузбери.

56-годишната половинка на Джеф Безос демонстрира перфектната си фигура тип „пясъчен часовник“ в тъмносиня рокля с дълбоко деколте, шлейф и две пищни презрамки, украсени с перли и кристали.

Докато едната презрамка стоеше стандартно на рамото ѝ, другата се спускаше небрежно по ръката — директна препратка към известната картина на Джон Сингър Сарджънт от 1884 г. „Мадам Х“, която днес е част от колекцията на музея „Метрополитън“.

Портретът първоначално изобразява френската светска дама мадам Пиер Готро в черна рокля с паднала презрамка, но това е сметнато за твърде скандално от тогавашното общество и Сарджънт е принуден да прерисува презрамката така, че да стои стабилно на рамото ѝ.

Художникът крие творбата си в продължение на десетилетия, преди най-накрая да я продаде на музея „Метрополитън“. В интервю за Vogue Лорън сподели, че е била силно привлечена от тази част от историята на изкуството, „особено от това как един малък детайл, като падналата скъпоценна презрамка, някога е предизвикал толкова силна обществена реакция“.

„Когато застанеш пред картината днес, виждаш просто една красива жена“, продължи тя. „За мен това изображение показва как модата и културните стандарти се променят с времето. Днес презрамката си е просто презрамка, но когато Сарджънт е рисувал „Мадам Х“, тя е била скандал.“

Относно решението си да се довери на Schiaparelli, майката на три деца обясни, че модната къща е разбрала напълно нейната визия. „Темата е „Costume Art“ (Изкуството на костюма) и точно това е правила Елза Скиапарели преди 100 години“, каза пред Vogue тя.

„Тя не просто е обличала тела – тя е създавала изкуство върху тях“.

Лорън добави, че Даниел Роузбери е адаптирал модела перфектно, така че да пасне както на личния ѝ стил, така е и на темата. „Даниел улови духа на роклята от картината на Сарджънт и създаде нещо изцяло свое“, сподели тя.

„Силуетът загатва за картината, а презрамките от перли и кристали са деликатна препратка към оригинала, но всичко останало е почеркът на Даниел. Неговото майсторство е спиращо дъха.“ Лорън, която е почетен съпредседател на Met Gala 2026, премина по зеления килим без съпруга си — милиардера и основател на Amazon Джеф Безос.

Тя допълни зашеметяващата си визия с бижута на Lorraine Schwartz, а тъмната ѝ коса беше оформена в обемна прическа.

Носителката на „Еми“ и нейният съпруг са основните дарители за тазгодишната Met Gala. Те обявиха и инициатива на своя фонд Bezos Earth Fund за отпускане на 34 милиона долара под формата на грантове за институции, разработващи екологични алтернативи на полиестера и памука.

Най-бляскавата вечер в света на модата тази година се съпредседателства още от Никол Кидман, Бионсе, Винъс Уилямс и Ана Уинтур под дрескода „Модата е изкуство“.