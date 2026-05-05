Най-обсъжданите визии от тазгодишната Met Gala

5 май 2026, 09:27
Н ай-голямата нощ в света на модата отново привлече вниманието с впечатляващи визии и смели интерпретации на темата.

Знаменитости пристигнаха на Met Gala 2026 със своите прочити на тазгодишната тема „Костюм като изкуство“, като организаторите насърчиха гостите да експериментират с пищен и причудлив дрескод.

Годишното събитие е благотворителна инициатива в подкрепа на Института по костюми към Метрополитън музей на изкуствата и предоставя възможност на знаменитости и модни къщи да демонстрират максимално зрелищни и артистични решения.

Звездата от Бродуей с впечатляващ глас Джошуа Хенри внесе допълнителна драматичност, като откри червения килим с изпълнение на песента „I Wanna Dance With Somebody“, придружен от бенд и танцьори на емблематичните стъпала на музея, преобразени да наподобяват обрасли с мъх тухли в пищна градина.

Списъкът с гости тази година бе особено бляскав. Сред съпредседателите на събитието бяха музикалната икона Бионсе, актрисата Никол Кидман, тенис звездата Винъс Уилямс и Ана Уинтур.

Поредица от знаменитости, сред които Наоми Осака, Анджела Басет, Мадона и Сабрина Карпентър, позираха пред фотографите. Някои известни лица, като Bad Bunny, Хайди Клум и Кейти Пери, бяха почти неузнаваеми заради отдадеността си на темата, вдъхновена от костюмите.

Ето поглед към част от най-запомнящите се и обсъждани визии на вечерта:

  • Бионсе завладя червения килим заедно със своето семейство

Бионсе се появи за първи път на Met Gala от 10 години насам и, за да навакса пропуснатото време, избра впечатляваща и монументална визия.

Модната творба, създадена от френския дизайнер Оливие Рустейн, интерпретира темата на гала вечерта чрез рокля с богато украсен скелетен мотив, допълнена от огромна наметка от пера.

Екип на "Би Би Си" е разговарял с Бионсе на червения килим. На въпрос как се чувства от завръщането си, тя отговорила: „Чувствам се страхотно, че съм тук с дъщеря си и съпруга си“.

Звездата пристигна заедно със съпруга си, рапъра Джей Зи, и дъщеря им Блу Айви, която на 14 години е сред най-младите участници. По правило Met Gala допуска гости само на възраст 18 години и нагоре.

Повече за визията на Бионсе вижте в нашата галерия:

  • Риана пристига с модно закъснение, придружена от A$AP Rocky

Както почти се е превърнало в традиция, музикалната и модна суперзвездна двойка затвори червения килим на Met Gala, пристигайки почти последни.

Риана се появи в персонализирана рокля на Maison Margiela, създадена от Глен Мартенс, обсипана с хиляди бижута и мъниста.

A$AP Rocky, който беше съпредседател на гала вечерта през миналата година, пристигна с визия по поръчка на Chanel. Той бе облечен в розово палто с черни сатенени ревери.

Повече за визията на Риана вижте в нашата галерия:

  • Перната визия на Анна Уинтур

Анна Уинтур, глобален редакционен директор на списание Vogue, се появи на своя емблематичен моден форум в персонализирана визия на Chanel, изпълнена с пера.

Това беше първото ѝ участие в гала вечерта, откакто се оттегли като главен редактор на американското издание на Vogue. Тя е съпредседател на събитието почти всяка година от 1995 г. насам.

Източник: BBC     
