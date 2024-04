Как древен китайски дворец се озовал на вражеска територия в Сибир?

Р азположен във величествените планини на Алтай в южната част на Сибир, град Абакан има дълга и богата история. Но през 40-те години на миналия век археолозите открили нещо в околностите на града, което било напълно неочаквано - 2000-годишни останки от китайски дворец, типичен за династията Хан в Китай. Това, което било толкова необичайно в това откритие, е фактът, че дворецът не само бил на стотици мили от района на империята Хан, но също така се намирал на територия, която принадлежала на техния върховен враг, Хунну.

Откриване на двореца на империята Хан в Хакасия

Хунну били номадски народ, който формирал обширна степна империя, която доминирала в голяма част от Централна Азия от III-ти век пр. н. е. до II-ри век сл. н. е. Хунну представлявали постоянна заплаха за северните граници на Китай. Всъщност техните многократни нашествия подтикнали малките кралства на Северен Китай да започнат да издигат бариери, които по-късно образували Великата китайска стена.

Откриването на двореца било направено през 1941 г., докато руски строителни работници разчиствали пътя от Абакан - столицата на руската република Хакасия, до село Аскиз и открили затрупаните основи на разрушена сграда. Когато мястото било разкопано от археолозите, те открили нещо изключително необичайно - останките от голям дворец, типичен за империята Хан (206 г. пр. н. е. – 220 г. сл. н. е.).

Установено било, че сградата е ориентирана точно по посоките на света от изток на запад. Дължината му била 45 метра от север на юг, а ширината му 35 метра. В центъра на двореца имало голяма квадратна стая, 12 на 12 метра.

Дворецът се състоял от двадесет стаи и една зала. Подът и стените били направени от кал. В централната част стените достигали до 2,2 метра дебелина, докато стените на страничните помещения били малко по-тънки. Друга особеност на сградата била отоплителната система, разположена под пода на стаите. Цялата тази система от разклонени канали, направени от каменни плочи, позволявали топлината да се разпространява в двореца чрез горещия въздух от пещта.

Открити артефакти: от нефритени вази до строителни инструменти

Археолозите открили останки от много керемиди в китайски стил, някои от които имали надписи, типични за епохата на династията Хан. На всички тези плочки бил изписан един и същ текст: „Син на небето (китайският император), десет хилядолетия мир и едно от които (т.е. императрицата) желаем 1000 есени на радост без скръб.“

Вратите на централната зала били украсени с масивни бронзови лети маскарони (орнамент с лице) под формата на изваяно лице, с дръжки във формата на рога на овни. Дръжката с пръстен минава през носа на човека.

Сред другите открити артефакти в двореца били фрагменти от нефритена ваза, златни обеци, бронзови изделия, керамика, ножове, катарами за колани, въдици за рало, каменни резби на слонове и животински глави и комплект инструменти, които вероятно били използвани по време на изграждането на постройката. Не е ясно къде се съхраняват тези артефакти сега.

Това откритие предизвикало оживен дебат относно това как дворецът и неговите високопоставени обитатели са живели не само далеч от родината си, но и на вражеска територия.

Руски учени като С. В. Киселев и Л. Р. Кизласов предполагат, че дворецът е принадлежал на древния китайски генерал Ли Линг, който бил победен от хунну и вероятно минал на тяхна страна. Ли Линг предвождал войска от 30 000 воини срещу нападателите на хунну през 99 г. пр. н. е. В битката той бил сразен, което довело до почти пълното унищожаване на армията му. Само 400 от войниците на Ли Линг се върнали живи на територията на Хан.

Първоначално се смятало, че Ли Линг загинал на бойното поле, което би било най-благородният край за един победен генерал. По-късно обаче станало ясно, че Ли Линг се предал на хунну и бързо се разпространил слух, че той бил предател и дезертирал. В подкрепа на това твърдение обаче има малко доказателства.

Когато новините стигнали до владетеля от династията Хан - император Ву, той наредил семейство Ли да бъде строго наказано. Легендата гласи, че новината за жестокото отношение към семейството му стигнала Ли Линг, който в акт на отмъщение срещу императора започнал да обучава воините на хунну в бойните техники на своя народ. Предполага се, че Ли Линг в крайна сметка бил приет от хунну, което му позволило да построи своя дворец на тяхна територия.

Мистерията около китайския дворец: неразрешен исторически дебат

Въпреки че тази теория остава доста популярна, са разгледани и други възможни варианти. А. А. Ковальов твърди, че дворецът бил резиденция на Лу Фанг - претендент за ханския трон от епохата Гуангву през I-ви век сл. Хр. Според историческите извори Лу Фанг твърдял, че е потомък на император Хан и се борел да стане законен император на Китай. По-късно обаче той вдигнал бунт и премина на страната хунну. Според Хоу Хан Шу, официалните сведения и извори за по-късната династия Хан, съставени от Фан Йе (5 г. сл. Хр.), той живял със семейството си в хунну в продължение на десет години до смъртта си. Тази теория е подкрепяна от китайския учен Чен Джи. Той твърди, че знак, използван в надписите на плочките, може да бъде датиран в периода 9 – 23 г. сл. Хр., твърде късно, за да се мисли, че може да бъде Ли Линг.

Въпреки че и двете теории звучат правдоподобно, остава фактът, че учените все още не могат да кажат със сигурност на кого е принадлежал китайският дворец и какво е правил в земята на хунну.

