От императрици до воини и пирати: Впечатляващите жени на Китай

В ъпреки 5000 години патриархат, тези десет жени успeли да станат владетелки, воини, пирати и учени оставяйки наследство преобърнало историята, която настоява, че само мъжете са имали важни роли.

Императрица У Зетян

China has but one Empress, famed Wu Zetian who ruled during the Tang dynasty. Defamed by men as pushing above her station, she sought to reform a system that was broken while meeting much resistance. #TempleThursday pic.twitter.com/vo6ztttfhB — Godyssey (@GodysseyPodcast) February 9, 2023



Единствената жена, която някога управлявала еднолично Китай, императрица У Зетиан от династията Тан, много привлича вниманието, когато става дума за впечатляващите жени на Китай. Първоначално била наложница на император Тайзонг. Въпреки че била вречена на императора, започнала афера със сина му Ли Джи. След смъртта на Тайзонг, Зетян обръснала главата си и била изпратена в храм, където да изживее остатъка от дните си, според обичая по онова време. Ли Джи обаче вече бил много влюбен в нея, и наредил да я върнат в императорския двор. Там тя постигнала абсолютното благоволение на Ли, което предизвикало голяма ревност в съпругата му и първата му наложница. Зетян успяла да спечели властта без титла и управлявала зад кулисите до смъртта на Ли, а след това обявила за императрица и променила името на династията на Джоу. Макар и противоречива фигура, У Зетян разширила границите на Китай далеч на запад към Централна Азия и е смятана от някои за един от великите владетели на древен Китай.

Лин Синянг

In my series, Sheroes, leading up to the opening of @nightwoodtheat Every Day She Rose, @buddiesTO on November 23, I feature Lin Siniang, trained in martial arts at a young age. She went on to become one of the first women to lead an all-female army into war and win. #warrior pic.twitter.com/7RAgPQvLwS — Andrea Scott (she/her) (@andreammscott) October 29, 2019



Въпреки че историята не е запомнила Лин Синианг в същата степен, в която е запомнила императрица У, историята на Лин е свързана с книгите. Когато Лин била съвсем малко момиче, баща й я научил как да борави с меч. Тя овладяла умението толкова добре, че според легендите постигнала смъртоносна прецизност само на шест години. Тъй като Лин не била от знатен произход след смъртта на семейството й от нисък станала проститутка. През този период привлякла вниманието на феодалния владетеля на Цинджоу, Джу Чаншу. Джу я направил своя жена и бил толкова впечатлен от уменията й в бойните изкуства, че я помолил да научи всичките му наложници. Наложниците не само се научили, но станали изключително добри и се превърнали в армия жени бойци. И когато Джу Чаншу бил заловен от бунтовнически сили, Лин и армията й го спасили. За съжаление, жените загинали в битката, но били погребани като герои от Джу след завръщането му на трона.

Вдовстващата императрица Цъси

The person of the year for 1875 is Empress Dowager Cixi of China. She effectively ruled China from behind the throne for 47 years, ousting regents & installing her nephew as Emperor in this year. She implemented moderate reforms to extend the dynasty, including abolishing slavery pic.twitter.com/WucrjbDJbx — Person of the Year (@PersonEachYear) November 30, 2022



Една от най-противоречивите фигури в китайската история, вдовстващата императрица Цъси често е обвинявана за падането на империята Цин. Подобно на императрица У, Цъси също била императорска наложница.Тя ражда единствения син на императора, който и наследил трона след съртта на баща си. Така тя управлявала Китай зад кулисите цели 47 години до смъртта си през 1908 г. През тези 47 години тя подкрепяла фискални и институционални реформи, които превърнали Китай в конституционална монархия. Поради сили, които до голяма степен били извън нейния контрол, имперската система не можела да бъде спасена и Китай скоро преминал в нова ера на републиканско управление.

Уанг Джени

Wang Zhenyi (China, 1768-97) excelled in astronomy and mathematics; she described her views of celestial phenomena in her article "Dispute of the Procession of the Equinoxes," where she calculated the movement of equinoxes; for more: https://t.co/g5lR6Ov7bR#WomensHistoryMonth pic.twitter.com/H0Np5peWdU — History of Astronomy (@HistAstro) March 7, 2022



Борейки се срещу патриархалните обичаи на Китай от 18-ти век, Уанг Джени успешно се обучaвала в областта на астрономията, математиката, географията, медицината и поезията. Уанг не само изучавала работата на други учени, но и провеждала свои изследвания, като публикувала няколко от откритията си, които се противопоставяли на съвременното научно познание. Уанг обаче е запомнена основно с поезията си, която до голяма степен била вдъхновена от пътуванията й из Китай. След преждевременната й смърт на 29-годишна възраст племенникът й събрал нейната работа в книга, която нарекъл „Прости принципи на изчисление“.

Соонг Чинг-линг

While USians feel crazy about their first elected "female vice president", let's not forget in communist China, there's already an elected female vice president(chairperson) in 1960s-1970s.



pic: Soong Ching-ling. pic.twitter.com/0e69mFdOQJ — Citizen🥭🐬🐼 (@zhonghuajiabot) November 9, 2020



Дъщеря на мисионера и бизнесмен Чарли Сунг, Соонг Чинг-линг получила международно образование, първо от училището за момичета в Шанхай, а по-късно в Wesleyan College в Съединените щати. Това образование се оказало безценно за нея по-късно в живота й, тъй като в крайна сметка станала държавен глава на Китайската народна република. Издигането й в политическите среди започнало с брака й със Сун Ятсен, често наричан „бащата на съвременен Китай.“ Сун бил 26 години по-възрастен от нея и починал десет години след сключването на брака им. След смъртта на съпруга й Сунг била избрана в Централния изпълнителен комитет на Гоминдан. Tя не останала дълго, тъй като се присъединила към Комунистическата партия, където заемала много позиции през годините, но имала особени отношения с нея. Посмъртно била обявена за „Почетен президент на Китайската народна република“.

Принцеса Пингян

rewatching #thestoryofminglan got me reading about princess pingyang — a woman, a wife & a daughter who lead 70,000 soldiers she gathered herself to help her father overthrow their murderous emperor. ⚔️



📝 just some random stuff i learnt today pic.twitter.com/eJ3u3QnTuR — ❀ • (@cecelam_) June 25, 2022



Ако не била принцеса Пингян, нямало да съществува династията Тан, запомнена със златната ера на имперски Китай. Пингян била една от 18-те дъщери на Ли Юан, благородник от краткотрайната династия Суй. Заедно с баща си Пингян се борила, за свалянето на неефективната Суи. Тя самата участвала в много битки и била важен фактор за крайната им победа. След победата Ли Юан оглавил династията Тан, като той станал неин първи император, а Пингянг направил принцеса, единствената от дъщерите му, която получила титлата. Въпреки че била жена, тя била удостоена с грандиозно военно погребение след смъртта си, което никак не се харесало на Министерството на ритуалите. Тя обаче не била обикновена жена, както твърдял баща й .

Нг Муи

Ng mui one of the legendary 5 creator of the fighting style Wing chun she was a shaolin nun pic.twitter.com/L0xGeBJRuD — Rookie moon cub 🐻🏳️‍🌈 (@Rookiecub) September 6, 2022



Джеки Чан и Ип Ман, наред с други, трябва да благодарят на Ng Mui за своя успех в бойните изкуства. Тази легендарна жена е смятана за основател на стиловете Винг Чун, Wu Mei Pai, Драконов стил, Бял жерав и петте модела Хунг Куен на бойните изкуства. Нг била обучавана в храма Шаолин и била един от петимата старейшини, оцелели след унищожаването му от силите на Цин. След унищожаването на Шаолин Нг избягала в храма на Белия жерав, където се срещнала петнадесетгодишно момиче, избягало от принудителен брак. Нг Муи научила момичето, Им Винг Чун, как да се защитава, използвайки стил, който Им научила бързо и не изисквал голяма физическа сила.

Чинг Ши

3. the greatest pirate in history: zheng yi sao (aka ching shih).

unlike the real blackbeard who had only 300 subordinates, she ruled over more than 60.000 men and 1800 ships. pic.twitter.com/njRJgAUyaB — َ (@4alluka) June 9, 2023



Чинг Ших не била просто пират, смята се, че е най-успешният пират в историята. В най-силния период на управлението си тя командвала флота от над 300 кораба, обслужвани от 20 000-40 000 пирати. Всичко започнало когато се омъжила за прочутия пират Ченг. Шест години след сватбата, Ченг умрял и Чинг Ши взела властта. Тя влязла в конфликт с Британската и Португалската империи, както и с управляващата династия Цин, като от всички излизала триумфално. Днес, тя е част от поп културата, включително в блокбъстъра „Карибски пирати: На края на света“.

Сюн Гуан

Xun Guan was a child warrior who at age 13 saved her father’s city from invasion. She lived during the Western Jin Dynasty. She was the only one brave enough to breach the enemy lines, helping save her city from traitors.#8SIAN #NFT #NFTcommunity #nftcollector #History pic.twitter.com/JHY3RxIcOa — 8SIAN (@8sianNFT) October 19, 2021



Подобно на малката Аря Старк, Сюн Гуан била дете войн - влязла в битка за пръв път на 13-годишна възраст и спасила града на баща си от нашествие. Тя живяла по време на Западната династия Дзин, малко след периода на Трите кралства. Сюн била дъщеря на губернатора на Сянян. Когато била на 13, един от служителите на Сянян се опитал да извърши преврат. Обкръжил града с войски, блокирайки губернатора и хората му. Сюн Гуан била единственият човек, достатъчно смел да пробие вражеските линии, което тя направила успешно, помагайки за спасяването на Сянян от предателите.

Хуа Мулан



Нито един списък с впечатляващите жени на Китай не би бил пълен без известната Мулан. Далеч от това да е просто героиня на Дисни, вярва се, че Мулан е била реална личност, живяла по времето на династията Уей. Нейната история е записана за първи път в баладична форма в „Балада за Мулан“. Там, подобно на филма на Дисни, Мулан заела мястото на баща си в армията, където останала дванадесет години и отказала всякаква награда за службата си. Възможно е Мулан никога да не е съществувала или образът и да е изграден от историите на няколко жени, но въпреки това нейната история е разказвана хиляди пъти и ще продължи да бъде разказвана още хиляди.