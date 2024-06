„Извънземният“ сигнал от Марс е декодиран година по-късно

П реди малко повече от година хората на тази планета получиха предизвикателство от небето: Открийте кодирано съобщение. Съобщението е създадено от Даниела де Паулис, част от Института SETI. Целта беше да се симулира извънземен сигнал - и въпреки земното си създаване, той наистина идваше от друга планета.

Проектът „Знак в Космоса“ е изпратен от орбиталния апарат ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) на Европейската космическа агенция на 24 май в 19:00 ч. UTC и е приет 16 минути по-късно от телескопа Allen Array на Института SETI, телескопа Robert C. Byrd Green Bank Telescope в обсерваторията Green Bank и обсерваторията Medicina Radio Astronomical Station.

"Alien" Signal From Mars Has Finally Been Decoded One Year On https://t.co/BPXUvPXHeP