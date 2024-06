Изгубено парче от Марс, намерено на Земята, разкрива древна тайна

Е дин неочакван инструмент ни дава нова представа за фината структура на външните слоеве на Марс.

(Във видеото може да научите повече за: Парче от Марс... в София)

С помощта на метеорити, които преди около 11 милиона години са се откъснали от Червената планета и са били изхвърлени в Космоса, за да се приземят на Земята, учените успяха да проучат начина, по който вулканизмът е оформил кората и мантията на Марс, за да направят извод за наличието на силикатни резервоари, които са подхранвали тяхното образуване.

Всъщност това е доста хитроумно изследване - имаме нова информация за структурата и еволюцията на Марс, без да се налага да ходим дотам, за да я получим. Марсианските метеорити се оказват доста полезни за разбирането на историята на планетата, а те са доставени точно тук, на прага на нашия дом.

