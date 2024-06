Мистериозни кратери на Марс вероятно крият тайни за извънземния живот

В последно време вниманието се насочи към поредица от интригуващи ями на Марс, след като отново се появи изображение, заснето от камерата HiRISE през 2022 г.

Тези особености, разположени по склоновете на древни вулкани в района на Тарсис, предизвикаха подновен интерес към потенциалното им научно значение.

В района на Тарсис, известен с това, че в него се намират някои от най-големите вулкани в нашата Слънчева система, се намират тези ями или "небостъргачи", за които се смята, че са резултат от срутване на земята над подземни лавови тръби.

Въпреки че Марс вече не е вулканично активен, съществуването на тези лавови тръби представя интригуващи възможности за бъдещи изследвания.

Брандън Джонсън, геофизик от университета "Пърдю", който специализира в областта на ударните кратери в Слънчевата система, предполага, че тези небостъргачи биха могли да служат като входове към обширни подземни мрежи.

"Тези лавови тръби, ако са подобни на тези на Земята, биха могли да предложат безопасни убежища за астронавтите, предпазвайки ги от вредната радиация", обяснява Джонсън. Действителната дълбочина и обхват на тези ями обаче остават несигурни.

Рос Байер, планетарен учен от Института SETI, добави, че на Земята лавовите тръби се различават значително по размер, като някои са достатъчно големи, за да може да се преминава през тях, докато други са малки или прекъснати. Тази променливост означава, че ямите на Марс могат да доведат до обширни пещерни системи или да бъдат изолирани вдлъбнатини.

"Няма да разберем истински природата им, докато не проведем подробни изследвания", отбелязва Бейер.

On Mars, frozen water has been found on the tops of extinct volcanoes near the equator. Frost is forming on the craters.



During the cold seasons, 150,000 tonnes of water condenses on the planet every day. #usa #new #tornado #earthquake #tsunamis #weather pic.twitter.com/6vyo2dLgpK