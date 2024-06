В ъпреки че не можем да усетим въртенето на Земята, ежедневните изгреви и залези напомнят, че нашата планета е в постоянно движение. Но знаем ли накъде се върти Земята? И дали посоката е същата като тази на Слънцето и другите планети, които обикалят около нея?

Отговорът е свързан с формирането на Слънчевата система преди около 4,6 милиарда години.

"То е започнало с огромен облак от газ и прах, който е бил толкова плътен, че е започнал да се срутва върху себе си", разказва Джошуа Пепър, програмен учен в отдела по астрофизика на НАСА, пред Live Science.

По думите му плътният център се превърнал в Слънцето, а в заобикалящата го вихрушка от газ се образували планетите.

