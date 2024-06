Японска компания планира да построи космически асансьор до 2050 г.

П редставете си връзка между Земята и Космоса, която може да ни изведе в орбита на разумна цена и да ни изстреля до други светове с рекордна скорост.

Това е основната идея на космическия асансьор.

Учените смятат, че вместо за шест до осем месеца да стигнем до Марс, космическият асансьор би могъл да ни закара там за три до четири месеца или дори за 40 дни.

Концепцията за космически асансьори не е нова, но проектирането на такава структура няма да е никак лесно, а освен технологията, на пътя стоят и много други проблеми.

Ето защо амбицията за сериозно изграждане на такъв асансьор е сравнително нова.

Japanese Company Plans to Build a Tower Into Space by 2050 https://t.co/5FDohVnEOY