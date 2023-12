"Израз на любов и вярност": Шедьоврите, които са помогнали на Хенри VIII да си избере съпруги

Ш епот в коридорите, затворници в кулите, придворни и духовници, изпратени в изгнание - Ханс Холбайн Младши (1497-1543), придворен художник по време на управлението на Хенри VIII, трябва да е станал свидетел на всичко това.

Немско-швейцарският художник е бил "имиджмейкърът" на своето време, спечелил признание за реалистичните си портрети на елита на Базел, включително на холандския философ и теолог Дезидерий Еразъм - когото рисува точно преди 500 години, а след това заминава за Англия, за да работи във висшите кръгове на Тюдорското общество и да повлияе на хода на историята, рисувайки картини на жени, за които кралят би искал да се ожени, като например Кристина Датска, като част от услугата за запознанство от разстояние.

В пастели, темпера и маслени бои, Холбайн представя известните лица от двора на Тюдорите, чийто живот скоро ще бъде пороменен. Без тези реалистични изображения, ключови фигури в историята на XVI век можеха да останат само имена.

Поръчките на Холбайн включват декоративни творби като бижута, оръжия, дърворезби и фрески, но именно портретите на прочути личности като сър Томас Мор, Томас Кромуел, Джейн Сиймор и Хенри VIII оформят в най-голяма степен неговото наследство, което се нарежда сред най-ранните и най-добрите образци на портрета в света.

Публиката може да научи повече за важното място на Холбайн в историята на изкуството на две наскоро открити изложби. "Холбайн и Северният ренесанс" в музея Städel във Франкфурт изследва творчеството на Холбайн - и на баща му Холбайн Старши - в контекста на Северния ренесанс. Докато в Бъкингамския дворец в Лондон творби от кралската колекция са показани в рамките на изложбата "Холбайн в двора на Тюдорите". Тази изложба от повече от 100 артефакта, включително картини и миниатюри, е съсредоточена около 40 портретни скици - някои от тях съчетани със завършена картина - направени по време на престоя на Холбайн в Англия и рядко излагани поради крехката им структура.

Преживяването да бъдеш близо до тези исторически персонажи е "невероятно", казва д-р Кейт Хърд, куратор на изложбата и автор на придружаващата я книга "Холбайн в двора на Тюдорите".

"Виждате лица, които са познати само чрез портретите на Холбайн - тези невероятни фигури, за които сме чели толкова много", допълва той.

Научаваме и за самия Холбайн и за неговия перфекционизъм, който личи в старателното изрисуване на челюстната линия и профила на носа. "Характерът и проблемите му се разкриват чрез рисунките. Наистина имате чувството, че гледате през рамо и го виждате как работи", казва Хърд пред BBC Culture.

"Виждате как той създава текстура и цвят чрез размазване на тебешир и изрисуване на остри линии върху платното”, коментира Хърд

Благодарение на изключителния достъп, необходим за тези интимни сесии, в началото на 30-те години на ХѴІІІ в. Холбайн е допуснат до личните стаи на Ан Болейн, където я рисува в сатенена нощница, смятана за подарък от краля. Подобно на много от хората, които имат досег с Холбайн, тя ще бъде екзекутирана по време на бурното управление на Хенри, но на Холбайн не му липсват покровители и след като Ан вече не съществува, кариерата му достига нови висоти, когато Хенри го вписва в списъка на кралските заплати и му възлага да нарисува стенопис за Тайната стая в двореца Уайтхол, предава BBC.

"Необикновеното нещо в неговата позиция... е близостта му до вътрешните работи на двора", казва Франи Мойл, автор на книгата "Кралският художник - животът и времето на Ханс Холбайн" (2021 г.), описвайки близостта с краля.

Но този неограничен достъп не беше лишен от риск. Холбайн пристига в Англия, когато се разиграва първата от многото съдебни драми. Забранената любов на краля към Ан Болейн и противопоставянето на Рим на развода с Катерина Арагонска, са на път да предизвикат радикална промяна в динамиката на властта между монарха и църквата и да катапултират страната към реформация. Онези, чието мнение се разминава с това на краля, рискуват да бъдат съдени за държавна измяна.

"Холбайн много рано е станал свидетел на някои от бруталните действия на Хенри спрямо онези, които имат противоположно на него мнение", казва Мойл.

Да оцелееш в това бурно време означава да държиш очите и ушите си отворени, а устата си - здраво затворена.

"Една от причините за успеха му е, че е бил въплъщение на дискретността", казва Мойл. "Подозирам, че е подслушвал страшно много и може би хората са се разкрепостявали пред него", казва той.

Коварен терен

Холбайн умело се ориентира в променливите мнения в двора, движейки се незабелязано между протестантските реформатори и католиците, когато изпадат в немилост и не се радват на благоволението им. Той рисува сър Томас Мор и херцога на Норфолк (Томас Хауърд), обяснява Мойл, както и техния съперник Томас Кромуел - и тримата в крайна сметка са затворени в ужасяващата лондонска кула на Хенри, докато Холбайн тихо се прехвърля към следващия клиент, без съмнение съзнавайки, че трябва да изхранва семейството си в Базел, а по-късно и в Лондон.

Работата на Холбайн е изисквала лобиране между правдоподобност и дипломатичност. Понякога изглежда, че той ласкае своите модели. Сравнението на подготвителната рисунка и готовия портрет на сър Хенри Гилдфорд показва, че Холбайн е издължил лицето на Гилдфорд, като го е направил, както казва Хърд, "много по-авторитетен, много по-величествен и много по-могъщ".

Навсякъде другаде има намеци за неговата антипатия. Например той не се опитва да прикрие дълбокия белег от туберкулоза на врата на сър Ричард Саутуел и го изобразява в доста надменна и несимпатична поза. Саутуел е бил "много неприятен човек, известен с това, че е предал редица свои приятели, а Холбайн улавя нещо от тази амбиция и арогантност", казва Хърд. И все пак при изображенията, които често създава за фракции - той е неразгадаем.

"Една от причините, поради които смятам, че Холбайн е оцелял, е, че е бил майстор на двусмислието по отношение на посланията", казва Мойл.

Дипломатичността на Холбайн не се проявява само в неговите изображения. Немскоговорящият художник играе роля и в изграждането на стратегически съюзи в чужбина. Несравнимата правдоподобност на творбите му го кара да действа като сватовник на монарха. Той е натоварен със задачата да рисува портрети на потенциални съпруги в цяла Европа в опит да осигури бъдещето на трона и да създаде роднински връзки с потенциални врагове в чужбина. Томас Кромуел му поръчва да нарисува портрет на 16-годишната вдовица Кристина Датска след смъртта на третата съпруга на Хенри VIII - Джейн Сиймор, и изображението предизвиква интереса на краля, когато той си търси нова булка - въпреки че предложението за брак не се осъществява по политически и практически причини.

Но творбите му ще пролеят кръв. Холбайн е изпратен да нарисува Анна Клевска и нейната по-малка сестра, които са кандидатки за Хенри VIII, и е инструктиран да ги изобрази правдоподобно. Дори и така, скучната Анна не отговаряла на портрета си. Кралят неохотно я взема за съпруга, но скоро намира претекст да разтрогне брака и да екзекутира Кромуел, когото обвинява за провала.

Оцеляването на Холбайн в този период говори за неговата незаменимост. "Изкуството е било мека сила", казва Мойл. Тя обяснява, че като предлага Леонардо да Винчи за придворен художник, Франциск I Френски печели културно признание в цяла Европа. Междувременно Англия все още е смятана за нация от боляри, но Холбайн променя това. "Трябва да разглеждаме престоя на Холбайн в двора като момент, в който Хенри осъзнава, че има своя Леонардо", казва Мойл.

Картините също са били инструменти за пропаганда. За съжаление изгубеният, но многократно копиран бомбастичен портрет на Хенри VIII от1537 г. на Холбайн е недвусмислен опит да се укрепи монархическият авторитет на краля и да се всее страх в сърцата на неговите противници в момент, когато той току-що се е обявил за глава на Англиканската църква.

В условията на широко разпространена неграмотност произведенията на изкуството са имали културна стойност, която днес е трудно да си представим - обяснява Мойл. "Картините са били събития: държали са ги зад завеси и са ги разкривали." Те са били и мощни дипломатически подаръци, понякога разменяни с бивш враг или подарявани на клиенти и съмишленици, казва Мойл, като "израз на любов и вярност". Пример за това е подареният на краля портрет на малкия принц Едуард от Холбайн, който представлява едновременно благодарност за покровителството му и, в отзвука на "Salvator Mundi" на Да Винчи, мълчалива подкрепа за наследника на Хенри като бъдещ лидер на християнството.

Холбайн бил внимателен, умен и най-вероятно симпатичен, но именно ненадминатият му талант обяснява най-добре дълголетието на службата му в един толкова променлив двор. "Той не се нуждаеше от защита. Уменията му, му позволиха да се издигне до този много висок пост на кралски художник", казва Хърд. "Той прави това, което прави всеки друг придворен художник, но създава нещо абсолютно невероятно", смята той.

В период, в който огледалата са били лукс, а фотографията е била на 300 години разстояние, тези изключително реалистични хора са изглеждали готови да излязат от платното във всеки един момент. Изложбата "Холбайн в Двора на Тюдорите" завършва с портрет на немския търговец Дерих Борн от 1533 г.

Изложбата "Холбайн в Двора на Тюдорите" се намира в Галерията на кралицата в Бъкингамския дворец, Лондон. Тя ще бъде достъпна за посетители до 14 април 2024 г.