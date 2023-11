Как Британската империя завладя малкия дъждовен остров

К ак един малък, дъждовен остров край бреговете на Северна Европа се оказва под властта на най-голямата империя, която светът някога е виждал? Случайност или замисъл? Ами всъщност и двете по малко. И всичко започва, вярвате или не, с шепа пирати.

Историята на Британската империя започва по времето на кралица Елизабет I. След откъсването на баща ѝ Хенри VIII от Рим католическа Испания става враг номер едно на Англия. Елизабет дава разрешение на хора като Франсис Дрейк и Уолтър Роли да откраднат всичко, което могат, от испанците и да завземат всяка територия, която могат да получат, докато го правят.

"Кавалерите" на Елизабет се впускат в тази задача с удоволствие, преследвайки испанските робовладелци край бреговете на Западна Африка, ограбвайки кораби, натоварени със злато и скъпоценности от колониите на Испания, и нахлувайки в нейните пристанища в Южна Америка и Карибския басейн. Скоро испанското съкровище не стига до Мадрид, а до Лондон. Кому е нужна империя, когато вместо това можеш да крадеш от империя, управлявана от друга държава?

За съжаление на пиратите, спонсорираното от държавата забавление приключва, когато наследникът на Елизабет, Джеймс I, подписва Лондонския договор през 1604 г., с който официално се слага край на военните действия на страната с Испания. Договорът се оказва крайно непопулярен в Англия, където се възприема като предателство спрямо Нидерландия, съюзник на Англия по това време. Мирът продължава до 1625 г., след което корабите и отвъдморските владения на Испания отново стават обект на игра.

Човекът, който се възползвал най-много, когато военните действия се възобновили, бил уелсецът Хенри Морган. Работейки от Порт Роял в Ямайка, който е превзет от Испания от англичаните през 1655 г., Морган провежда смели набези срещу испанските пристанища в Куба, Панама и Венецуела. Тези набези го правят изключително богат и вместо да се върне в Англия с плячката си, той става лейтенант-губернатор на Ямайка и инвестира парите си в огромни площи плодородна земя на острова.

С придобиването на Ямайка и други острови в Карибския басейн, както и със създаването на колонии на американския континент в началото на 1600 г., Англия вече официално е в играта за империя. Тя е спечелила прилична сума от ограбването на испанците, но това е нищо в сравнение с това, което е щяла да спечели от няколко стоки, които новите ѝ отвъдморски владения отглеждат в изобилие - тютюн и захар.

