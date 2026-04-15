Изгуби ли „Дяволът носи Прада 2“ своя чар? Как Ана Уинтур опитоми Миранда Пристли

Новият „Дяволът носи Прада“ рискува да загуби своята острота заради твърде близкото сътрудничество с Ана Уинтур. Промени ли се токсичната Миранда Пристли в „не толкова мила дама“ и ще разочарова ли феновете смекчената сатира на продължението?

15 април 2026, 14:27
Тя беше на 18, той - на 54: Скандалната любовна история на Чарли Чаплин и Уна О’Нийл

Астронавтът от „Артемис II“ Кристина Кох разкри как се е справила със синдрома на самозванеца

Истински късмет: Мъж спечели картина на Пикасо за 1 милион евро с билет от 100 евро

Лападатов от Hell’s Kitchen: Сънувах, че ще отпадна още предната вечер! (ВИДЕО)

Светла сряда е, какво повелява традицията

Добродушният Лападатов напусна Hell’s Kitchen

Накратко: Двойният живот на Фрида Макфадън – лекар по призвание и майстор на трилъра по съдба

Първите месеци с бебе: Какво ни тревожи най-често

„Дяволът носи Прада 2“ безспорно е най-очакваният филм на 2026 г. досега. Но рекламната кампания подсказва, че хапливата сатира на оригинала е смекчена – а заедно с нея и образът на „токсичния“ злодей на Мерил Стрийп, пише ВВС.

Миналата есен, когато Мерил Стрийп и Стенли Тучи се появиха на ревюто на Dolce & Gabbana в Милано, дегизирани като Миранда Пристли и Найджъл Киплинг, за да заснемат сцена от филма, присъствието им се превърна в перфектната закачка към продължението на хита от 2006 г. По време на същото шоу Стрийп, в ролята на Миранда, позира за снимки с Ана Уинтур – хитро признание, че дългогодишният главен редактор на Vogue е действителното вдъхновение за героинята. Именно Стрийп превърна властната и ледена редакторка в мигновено разпознаваема икона.

Това обаче се оказа само началото на една прекомерно разгърната рекламна кампания, която разми границите между екранните образи и реалните личности, опирайки се силно на присъствието на Уинтур. До момента този PR, който в началото изглеждаше умен и забавен, се е превърнал в нещо досадно и толкова натрапчиво, че заплашва да засенчи самия филм. Това повдигна и логичния въпрос: дали продължението няма да се окаже просто бледа сянка на оригинала, лишена от неговата острота?

Миналия месец Уинтур представи наградите „Оскар“ заедно с Ан Хатауей, която играе Анди – скромната асистентка от първия филм. В неудобен комичен момент Уинтур нарече Хатауей „Емили“ (името на другата асистентка, изиграна от Емили Блънт), обърквайки името ѝ точно по начина, по който го правеше Миранда. Миналата седмица интернет буквално експлодира, когато Vogue публикува корица със Стрийп (като Миранда) до Уинтур, придружена от съвместно интервю. Реакциите в социалните мрежи бяха полярни – от „това е културното припокриване, което всички чакахме“ в Instagram, до лаконичното „това е толкова неловко“ в X.

  • „Обезобразен“ герой?

Това не е първият случай, в който турне за филмова промоция размива границите между актьори и измислени персонажи – подход, типичен за настоящия културен момент, в който фикцията и реалността изглеждат еднакво неясни. Каскадите на Тимъти Шаламе за филма „Върховният Марти“ включваха вирусно видео, в което той играе егоистична версия на себе си. Плачливите декларации за приятелство между Ариана Гранде и Синтия Ериво по време на турнето на Wicked също бяха обект на множество шеги.

Нищо обаче не може да се сравни с маркетинга на „Дяволът носи Прада“ по отношение на чистата мета-същност. Вездесъщото присъствие на Уинтур подсказва, че сатирата в историята е „опитомена“. В оригинала Стрийп представя Миранда като блестяща, но токсична шефка. „Подробностите за твоята некомпетентност не ме интересуват“, казва тя хладнокръвно на Емили, обвинявайки я за гаф извън нейния контрол.

Но успехът на един филм променя много неща. Изглежда Уинтур е преценила, че е по-добре да бъде част от играта, отколкото нейна мишена. За съжаление на феновете, кампанията вече сигнализира, че продължението ще покаже една по-мека версия на Миранда. Трейлърите предполагат фокус върху завръщането на Анди в орбитата на Миранда и върху носталгични препратки. В един от тях гласът на Найджъл нарича Runway „криволичещ път, който отново ни събира“.

  • От страх към сътрудничество

В съвместното интервю Уинтур – вече не просто редактор на Vogue, а главен директор по съдържанието в Condé Nast – споделя, че когато разбрала за продължението, се обадила на Стрийп, която я успокоила: „Всичко ще бъде наред“. Сега Vogue не спира да отразява филма. Списанието селектира модни артикули от червените килими, книжният му клуб чете оригиналния роман, а в подкаста му гостуват бивши асистентки на Уинтур.

За разлика от сегашната ситуация, при появата на първия филм Уинтур и модните дизайнери пазеха дистанция. „Всички се страхуваха от Ана, затова не можахме да намерим никакви дрехи“, спомня си Стрийп. Моли Роджърс, дизайнерката на костюми в новия филм, отбелязва, че днес брандовете виждат във филма „най-добрата рекламна сцена в света“. Продукцията се е превърнала в огромен рекламен блок за имена като Dolce & Gabbana, Balenciaga, Dior и Phoebe Philo.

При гостуването си в „Късното шоу със Стивън Колбърт“, Стрийп защити Миранда: „Тя знае, че това, което казва, е язвително, но знае и че е някак смешно. Хората приемат този маниер за лош, но той е забавен.“ Публиката на Колбърт се засмя, но истината е, че не е никак смешно, ако ти си в ролята на стресирания асистент.

Цялото това „преобръщане“ на образите може успешно да промени възприятието ни както за Миранда, така и за нейния прототип. Уинтур умело се позиционира не като ужасяващ шеф, а като човек, достатъчно смел да приеме карикатура на себе си. Алин Брош Маккена, сценарист на двете части, споделя пред Vogue, че режисьорът Дейвид Франкел често ѝ е напомнял: „Филмът се казва „Дяволът носи Прада“, а не „Не толкова милата дама носи Прада“.

Но изглежда, че този емблематичен герой вече не е чак толкова дяволски.

