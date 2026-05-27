Исторически успех: DARA влезе в престижната класация на Billboard

П обедителката от "Евровизия" DARA стана първият български изпълнител, влязъл в престижната музикална класация на Billboard. Нейната песен "Bangaranga" влезе в седмичната класация Global 200, в която намират място най-слушаните в интернет парчета.

DARA е поставена на 90-о място сред най-популярните за изминалата седмица изпълнители в над 200 територии по целия свят, включително Съединените щати.

След като DARA покори „Евровизия”, песента „Бангаранга” влезе в класациите за най-слушаните песни на най-големите платформи за музика. В редица европейски държави българската песен е на първо място и изглежда ще остане там още. По груби сметки "Бангаранга" звучи по около 2 млн. пъти на ден.

Оказва се, че песента „Бангаранга” е най-слушаната в Spotify в 8 държави в Европа. Използващите платформата Apple Music са слушали най-много песента в 11 страни. В YouTube песента е стигнала до четири втори места и две четвърти. В почти всички останали страни в Европа, песента е в топ 10 на най-пусканите. Само за няколко дни общия сбор от слушанията в платформите на YouTube и Spotify надхвърля 51 млн.

Това пък даде повод на DARA да заяви желанието си да работи с британския продуцент и мегазвезда fred again. Затова сега хиляди нейни фенове тагват музиканта под публикациите ѝ. А след победата някои радиостанции в Европа въртят парчето по повече от 10 пъти на ден.

След триумфа интересът към DARA продължава да расте, а видеа и реакции на нейното участие обикалят социалните мрежи и медиите в цяла Европа.