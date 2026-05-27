Любопитно

Исторически успех: DARA влезе в престижната класация на Billboard

DARA е поставена на 90-о място сред най-популярните за изминалата седмица изпълнители в над 200 територии по целия свят,

27 май 2026, 16:15

"Няма нищо скрито, което да не бъде разкрито": Какво да очакваме от сериала „Дъждът оставя следи“
Шампионски ритми: Шакира и Бърна Бой представиха официалната песен за Мондиал 2026

Шампионски ритми: Шакира и Бърна Бой представиха официалната песен за Мондиал 2026
10 златни правила за сваляне на високото кръвно без лекарства

10 златни правила за сваляне на високото кръвно без лекарства
Новак Джокович и дъщеря му взривиха мрежата с танц на „Бангаранга“

Новак Джокович и дъщеря му взривиха мрежата с танц на „Бангаранга“
Дейвид Бекъм стана първият британски спортист-милиардер

Дейвид Бекъм стана първият британски спортист-милиардер
Везенков и

Везенков и "Олимпиакос" покориха Европа след драматичен финал срещу Реал Мадрид в Атина
Връчиха театралните награди

Връчиха театралните награди "Аскеер"
Отбелязваме 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Отбелязваме 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

П обедителката от "Евровизия" DARA стана първият български изпълнител, влязъл в престижната музикална класация на Billboard. Нейната песен "Bangaranga" влезе в седмичната класация Global 200, в която намират място най-слушаните в интернет парчета.

Триумфът на DARA на "Евровизия"
13 снимки
Триумфът на DARA на Евровизия
Триумфът на DARA на Евровизия
Триумфът на DARA на Евровизия
Триумфът на DARA на Евровизия

DARA е поставена на 90-о място сред най-популярните за изминалата седмица изпълнители в над 200 територии по целия свят, включително Съединените щати. 

Историческа среща: Румен Радев посрещна DARA в Министерския съвет след триумфа на „Евровизия“
20 снимки
Дара Радев
Дара Радев
Дара Радев
Дара Радев

След като DARA покори „Евровизия”, песента „Бангаранга” влезе в класациите за най-слушаните песни на най-големите платформи за музика. В редица европейски държави българската песен е на първо място и изглежда ще остане там още. По груби сметки "Бангаранга" звучи по около 2 млн. пъти на ден.

Оказва се, че песента „Бангаранга” е най-слушаната в Spotify в 8 държави в Европа. Използващите платформата Apple Music са слушали най-много песента в 11 страни. В YouTube песента е стигнала до четири втори места и две четвърти. В почти всички останали страни в Европа, песента е в топ 10 на най-пусканите. Само за няколко дни общия сбор от слушанията в платформите на YouTube и Spotify надхвърля 51 млн. 

Това пък даде повод на DARA да заяви желанието си да работи с британския продуцент и мегазвезда fred again. Затова сега хиляди нейни фенове тагват музиканта под публикациите ѝ. А след победата някои радиостанции в Европа въртят парчето по повече от 10 пъти на ден.

След триумфа интересът към DARA продължава да расте, а видеа и реакции на нейното участие обикалят социалните мрежи и медиите в цяла Европа.

Източник: БГНЕС    
DARA Евровизия Billboard Bangaranga Global 200 музикална класация български изпълнител поп музика музикални новини световна класация
Последвайте ни

По темата

Освободиха задържания за мъртвото момиче в Благоевград

Освободиха задържания за мъртвото момиче в Благоевград

Исторически успех: DARA влезе в престижната класация на Billboard

Исторически успех: DARA влезе в престижната класация на Billboard

Ново, банките в Русия ще се борят с украинските дронове

Ново, банките в Русия ще се борят с украинските дронове

Иран обяви почти готов меморандум със САЩ

Иран обяви почти готов меморандум със САЩ

Защо нетото ви е по-малко от заплатата в договора

Защо нетото ви е по-малко от заплатата в договора

pariteni.bg
BMW M3 Sport Evolution (1990): Най-специалният от всички E30

BMW M3 Sport Evolution (1990): Най-специалният от всички E30

carmarket.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 1 ден
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 21 часа
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 20 часа
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 20 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Папата тества първото електрическо Ferrari, последва кошмарен старт</p>
Ексклузивно

Папата тества първото електрическо Ferrari за 500 000 евро, последва кошмарен старт

Свят Преди 57 минути

Въпреки че Джон Елкан показа 1000-конното чудовище Luce лично на Светия отец, акциите на Маранело се сринаха, а критиците го разпънаха на кръст

Защо дори милиардите на тези звезди не могат да им купят Ferrari

Защо дори милиардите на тези звезди не могат да им купят Ferrari

Любопитно Преди 1 час

Когато егото се сблъска с традициите – разказваме абсурдните истории на знаменитостите, които разгневиха най-гордата автомобилна марка в света

„Тук сме за тенис, не за ревю“: Тенисистки скочиха срещу Наоми Осака заради роклята ѝ

„Тук сме за тенис, не за ревю“: Тенисистки скочиха срещу Наоми Осака заради роклята ѝ

Любопитно Преди 1 час

Японската звезда Наоми Осака се завърна с гръм и трясък на „Ролан Гарос“. Освен с победа на корта, тя привлече погледите и с екстравагантен тоалет на дизайнерa Кевин Германиер, който обаче предизвика сериозно напрежение сред колежките ѝ

Министър Василев ще дигитализира България

Министър Василев ще дигитализира България

България Преди 1 час

Иван Василев: Дигиталната трансформация на цялата държава е следващият приоритет

Снимката е архивна

НИМХ предупреждава за четвъртък: Бури и риск от наводнения в 11 области, вижте къде

България Преди 1 час

Очаква се бурен вятър в Северозапада и силни порои в Централна и Източна България – възможни са материални щети и блокиране на дейности на открито

Масов бой в Берковица, човек е ударен с камък по главата

Масов бой в Берковица, човек е ударен с камък по главата

България Преди 1 час

Днес предстоят разпити на около 20 жители на квартала

,

Smart Face завладява София с логика, хумор и висок адреналин

Любопитно Преди 2 часа

Този четвъртък и петък от 20:00 ч. по NOVA Николаос Цитиридис ще тества интуицията на столичани

Спасиха над 100 нелегални мигранти край Крит

Спасиха над 100 нелегални мигранти край Крит

Свят Преди 2 часа

Мигрантите са качени на плавателни съдове на бреговата охрана

Кейти Прайс откри изчезналия си съпруг, арестуван е в Дубай

Кейти Прайс откри изчезналия си съпруг, арестуван е в Дубай

Любопитно Преди 2 часа

След седмици на пълна неяснота, Лий Андрюс се свърза с Кейти Прайс от телефонна кабина в затвора „Ал Авир“. Британецът твърди, че е задържан от властите в Дубай по подозрение в шпионаж, а моделът изрази облекчението си, че е жив

<p>Радев за оставката на Сарафов: Това е едва началото на процесите по оздравяване на съдебната система</p>

Румен Радев за оставката на Борислав Сарафов: Това е едва началото на процесите по оздравяване на съдебната система

България Преди 3 часа

Приветствам това, че Сарафов се вслуша в призивите на правителството да си подаде оставката, каза Радев

„Опасното момче“ и „Поп принцесата“: Единственият мъж, когото Кайли Миноуг нарече „любовта на живота ми“

„Опасното момче“ и „Поп принцесата“: Единственият мъж, когото Кайли Миноуг нарече „любовта на живота ми“

Любопитно Преди 3 часа

Австралийската поп икона Кайли Миноуг рядко повдига завесата на личния си живот. Когато погледне назад обаче, едно име винаги заема специално място – това на покойния фронтмен на INXS Майкъл Хътчинс, когото тя определя като любовта на живота си

<p>Радев обсъжда с Макрон необходимостта от преговори с Русия</p>

Румен Радев обсъжда с Еманюел Макрон в Париж необходимостта от преговори с Русия

България Преди 3 часа

Трябва да има смяна на цялостната политика на Европа по отношение конфликта в Украйна, заяви Радев

След потопа: Социалният министър с тревожна равносметка за щетите

След потопа: Социалният министър с тревожна равносметка за щетите

Свят Преди 3 часа

Наталия Ефремова обяви каква помощ могат да получат засегнатите семейства

<p>Прокуратурата разследва смъртта на&nbsp;мъжа, изчезнал при наводнението край Севлиево</p>

Прокуратурата разследва смъртта на 56-годишния мъж, изчезнал при наводнението край Севлиево

България Преди 3 часа

Действията по разследването продължават под ръководството на Окръжната прокуратура в Габрово

МЗ: Регистрирани са 328 случая на морбили в седем области на страната

МЗ: Регистрирани са 328 случая на морбили в седем области на страната

България Преди 3 часа

От всички заболели от морбили 270 са деца

Бившият главен прокурор Пам Бонди е диагностицирана с рак малко след като бе уволнена от Тръмп

Бившият главен прокурор Пам Бонди е диагностицирана с рак малко след като бе уволнена от Тръмп

Свят Преди 3 часа

60-годишният бивш главен прокурор на САЩ е преминала спешно лечение, докато Белият дом я връща в играта с нов ключов пост

Всичко от днес

От мрежата

10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

dogsandcats.bg

10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

dogsandcats.bg
1

Излюпиха се първите за годината белошипи ветрушки

sinoptik.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg

5-те типа нарцисисти, които могат да присъстват в живота ни всеки ден

Edna.bg

Миро се върна към младостта, приятелка го изненада с таен архив

Edna.bg

Обзор на кръга във Висшата лига (27.05.2026)

Gong.bg

Новият треньор решава бъдещето на основен защитник на Ботев Пловдив

Gong.bg

Илияна Йотова очаква промени в Закона за съдебната власт до средата на юни

Nova.bg

DARA влезе в класацията на "Билборд"

Nova.bg