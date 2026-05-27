“Няма нищо скрито, което да не бъде разкрито": Какво да очакваме от сериала „Дъждът оставя следи“

Човекът, който повярва в DARA преди Европа: Говори фризьорът зад "зебрата" на "Евровизия" 2026

Отбелязваме 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Н а 26 май, във вторник, червеният килим пред киносалона в столичен мол посрещна актьори, режисьори и екип с очакването, че „Дъждът оставя следи“ ще остави трайна следа в българското телевизионно пространство. Мини-сериалът от шест епизода, базиран на криминалния роман на Александър Чобанов, стартира в ефира на NOVA от тази вечер и ще се излъчва всяка сряда и четвъртък от 21:00 ч.

Източник: Vesti.bg

Режисьорският тандем Кристина Грозева и Петър Вълчанов, известни с чувствителния си подход към човешките истории, пренасят зрителя в Рилския манастир, където йеромонах Климент открива човешки кости, насочен от анонимно писмо. Оттам започва разследване, което бързо надхвърля рамките на обикновено престъпление и навлиза в дълбоките пластове на миналото – както национално, така и лично. “Няма нищо скрито, което да не бъде разкрито, нито тайно, което да не бъде известено” – този библейски мотив пронизва цялата история, в която всяка истина има своята цена и не всеки е готов да я плати.

В центъра са двама разследващи – инспектор Обретенова и бившият полицай Борислав Андреев с прякор Фишер. Ролята на Обретенова, която в романа е мъж с името Ангел, е поверена на младата актриса Христина Джурова, а Фишер – на утвърдения Герасим Георгиев – Геро. Решението да се промени полът на героя не е случайно.

„Направихме го жена, защото смятаме, че жените са абсолютно по-добрият продукт на човечеството и така ще има по-голямо развитие“, сподели с характерната си емоционалност Юлиан Вергов по време на премиерата.

Геро не пести суперлативи: „Смело мога да твърдя, че това момиче изнесе целия сериал на гърба си.“

Източник: Vesti.bg

Към актьорския състав на криминалната драма се присъединяват още Ана Пападопулу, Марин Янев, Георги Иванов, Стефан Къшев, Йордан Биков и Васил Панов. Зад камерата застават утвърдени професионалисти в българското кино и телевизия - продуцентът Александър Христов (Albion Films), сценарният екип начело с автора Александър Чобанов, Владислав Тинчев, Лило Петров, Ивета Ставрева и Росен Йорданов, които са работили още по успешните сериали „Дяволското гърло”, „Отдел Издирване”, „Майките” и „Под прикритие”. Режисьори на сериала са награждаваните творци Кристина Грозева и Петър Вълчанов, носители на десетки международни отличия. Музиката към проекта е поверена на Симеон Едуард.

Млада актриса с тежък товар

За 30-годишната Христина Джурова ролята е не просто професионален скок, а сбъдната мечта. „Когато прочетох първо романа, после сценария, много се вдъхнових“, разказва тя. „Авторът Александър Чобанов си е направил труда по детективски начин да намери архиви и работата му е много задълбочена.“

Актрисата, която завършва класа на проф. Атанас Атанасов в НАТФИЗ, споделя, че с героинята си си приличат по силното чувство за справедливост.

„Героинята ми е семпла, несуетна, неугледна дори. Няма време да се занимава с външния си вид“, описва Джурова. „Тя е новобранец, мечтала е за голям случай и ето – получава го.“

Снимките са били интензивни и трудни. Екипът е снимал средно по три дни на епизод. Режисьорът Петър Вълчанов благодари на целия екип, включително монтажистите, за отдадеността: „Беше много трудно, много предизвикателно... Надявам се, че въпреки трудностите, сме се забавлявали.“

Източник: Vesti.bg

Липсата на памет като обществен проблем

Един от най-силните акценти в сериала е темата за късата памет.

„Един от проблемите на нашето общество е късата памет или липсата на такава“, подчертава Вергов. „Това е много важно – да не бъде забравено какво е ставало, за да го помни.“

Сериалът не предлага идеализирани герои. Те грешат, страдат и се сблъскват със собствените си страхове и травми. Няма класически хепиенд – нещо, което Геро открито заявява: „Няма хубав край в света, в който живеем.“

Геро, който преди това е играл полицай в комедийния сериал „Полицаите от края на града“, намира ново предизвикателство в образа на пенсионирания Фишер. „Харесва ми, че историята е по действителен случай и засяга събития, за които много хора нищо не знаят“, казва той. „А това, че играем в Рилския манастир, е голямо вдъхновение.“

Източник: Vesti.bg

Проект с мисия

За продуцентите и режисьорите „Дъждът оставя следи“ е втори сериозен проект след „Майките“. Те подхождат към него с ясно съзнание за отговорността.

„Опитваме се да правим неща, които имат някаква мисия“, отбелязва Вергов. Трудностите при снимките не са били малко, но резултатът, според екипа, си заслужава.

Христина Джурова признава, че все още се учи на езика на киното, идвайки от театъра: „Осъзнавам колко съм неуверена и имам още много да ‘вземам’.“ Въпреки това партньорството с Геро й е дало много: „Той е едно огромно сърце.“

Сериалът пристига в момент, в който българската публика жадува за качествено родно криминале с психологическа дълбочина. Без бляскави илюзии, без лесни отговори. Само дъждът, който оставя следи – и в манастирските стени, и в човешките съдби.

Дали ще успее да събуди колективната памет и да провокира разговор за миналото, което продължава да ни преследва? Отговорът зрителите ще дадат в следващите седмици. Но едно е сигурно – „Дъждът оставя следи“ вече остави отпечатък върху българското телевизионно съдържание.

Разплитането на мистериите в „Дъждът оставя следи” започва на 27 май по NOVA.