Баща и син от Великобритания поставиха три световни рекорда с околосветско пътешествие с велосипеди

57-годишният Джордж Колер и неговият 23-годишен син Джош Колер се завърнаха в родната си Великобритания като истински герои, след като завършиха успешно епично благотворително пътешествие около света с велосипеди. Експедицията им, наречена „На педали около планетата“, продължи близо 400 дни, през които двамата изминаха повече от 30 хиляди километра и прекосиха 31 държави на 4 континента.

При пристигането им у дома стотици хора се наредиха по улиците, за да ги аплодират. Веднага след финала представител на Книгата за рекордите на Гинес им връчи официалните сертификати за цели три нови световни постижения:

Най-дълго пътуване с велосипед от баща и син

Най-много държави, посетени при непрекъснато пътуване с велосипед

Най-бърза обиколка на света с велосипед от баща и син

Глобалното им предизвикателство премина през Европа, Азия, Океания и Южна Америка (включително страни като Турция, Китай, Виетнам, Австралия и Аржентина). Наред с тежкия физически подвиг, двамата успяха да съберат над 40 хиляди лири за УНИЦЕФ (UNICEF) във Великобритания в подкрепа на уязвими деца по целия свят.

Джордж, който е ветеран от британската армия с 27-годишен стаж, а днес работи като коминочистач, сподели, че емоциите при завръщането им са били неописуеми. По думите му, топлото посрещане от съгражданите им в Норфолк след повече от година на път е направило всяко изпитание по трасето напълно оправдано.