Неочакван инцидент с Ан Хатауей на снимките на „Дяволът носи Прада 2“

А н Хатауей преживя неловък момент на снимачната площадка на „Дяволът носи Прада 2“, чиито снимки започнаха в Ню Йорк миналия месец – актрисата падна заради счупена обувка.

42-годишната звезда беше заснета, докато пада от веранда по време на снимките на дългоочакваното продължение на филма. Облечена в бежова шарена блуза, прибрана в черна плисирана пола, Хатауей завърши изисканата си визия с елегантни слънчеви очила и черни токчета с каишки – които обаче я предадоха.

Докато слизаше по стъпалата, токът на дясната ѝ обувка се счупи и актрисата се строполи на земята.

Брюнетката се приземи на задни части, а левият ѝ крак остана неловко свит под тялото. В хаоса дългата ѝ коса падна върху лицето ѝ.

Вместо да се смути, Хатауей избухна в смях и бързо се изправи. „Добре съм!“, извика тя към минувачите. Щом стъпи отново на крака, тя кокетно имитира гимнастичка, завършваща своето изпълнение.

Не е ясно дали този момент е бил част от сценария.

По-късно актрисата беше заснета усмихната, докато едновременно се подпираше и прегръщаше член на екипа, все още носейки повредените обувки. На друга снимка се вижда как тя куца по улицата, държейки ръката на друг колега от снимачния екип.

Миналия месец Мерил Стрийп също беше забелязана за първи път на снимачната площадка на „TDWP2“, потвърждавайки завръщането си в емблематичната роля на строгата главна редакторка на списание Runway – Миранда Прийстли.

В оригиналния филм Ан Хатауей влезе в образа на новата асистентка Анди Сакс, която претърпя стилова и личностна трансформация.

Емили Блънт, която изигра другата асистентка на Прийстли – Емили Чарлтън, също беше заснета на снимачната площадка в Ню Йорк, с характерната за героинята си огнено червена коса.