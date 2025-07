След дълго чакане – започнаха снимките на „Дяволът носи Прада 2“

П родължението на култовия филм „Дяволът носи Прада“ е с една крачка по-близо до големия екран и идва в решаващ момент за модната индустрия, който го вдъхнови, пише Си Ен Ен (CNN).

20th Century Studios обявиха в понеделник чрез социалните медии, че продължението на обичания филм от 2006 г. е в процес на производство и това съвпада с новината, че Ана Уинтур – за която се смята, че е вдъхновила главния редактор във филма, изигран от Мерил Стрийп – се оттегля от поста си главен редактор във Vogue след почти четири десетилетия.

Първият филм е базиран на едноименния бестселър от 2003 г. от Лорън Вайсбергер, която преди това е работила като личен асистент на Уинтур във Vogue,

и разказва историята на впечатлителна млада нюйоркчанка (Ан Хатауей), която намира работа в топ модно списание под ръководството на тираничен редактор.

The Devil Wears Prada 2. Now in production. 👠👠 pic.twitter.com/ecVle3oaB8