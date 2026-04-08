Любопитно

Дяволът срещу Прада: Ана Уинтур и Мерил Стрийп се изправиха лице в лице в историческа фотосесия за Vogue

Модната икона Ана Уинтур и актрисата Мерил Стрийп застанаха заедно на корицата на Vogue, като главната редакторка призна, че за нея е чест да бъде изиграна от Стрийп в култовия филм „Дяволът носи Прада“, чието продължение очакваме следващия месец

8 април 2026, 14:44
Източник: Getty Images

С лед повече от 30 години начело на Vogue и утвърждаването си като глобална поп икона, Ана Уинтур украси корицата на модното списание редом със своята холивудска „двойница“ – Мерил Стрийп.

Глобалният редакционен директор на Vogue бе заснета от легендарната Ани Лейбовиц заедно със Стрийп, която изигра незабравимата Миранда Прийстли в „Дяволът носи Прада“. Образът на хапливата и безмилостна главна редакторка в хитовата продукция се смята за директно вдъхновен именно от личността на Уинтур.

Среща на две „Миранди“ в една стая

Поводът за тази историческа среща е интервю, модерирано от режисьорката на „Барби“ Грета Гервиг за Vogue. Сцената е уютен апартамент в хотел „Кросби Стрийт“, където двете дами пристигат като „генерали с еднакви еполети“ – и двете с жълти шалове. Докато пашмината на Мерил е слънчева и ефирна, тази на Ана е в цвят яйчен жълтък, от плътен кашмир с ресни.

Въпреки репутацията на ледени кралици, двете разговарят като стари приятелки за театър, политика, родителство и внуци. Уинтур сподели, че за нея е „голяма чест да бъде изиграна от Мерил“, но подчерта, че екранният образ на Прийстли е „далеч“ от реалността, макар и да го определя като „изключителен дар“.

  • За модата, властта и женското присъствие

Разговорът бързо преминава към темата за палтата – ключов мотив в първия филм. „Харесвам палта. Те покриват всички грехове на всичко останало отдолу“, пошегува се Стрийп.

Грета Гервиг повдигна въпроса за дрескода на жените във властта. Според Ана Уинтур костюмът вече не е задължителен: „Жени като Мишел Обама винаги изглеждат като себе си, независимо дали носят J.Crew или Chanel. Това е ключът.“ Мерил Стрийп обаче бе по-критична към обществените очаквания:

„Изумена съм как жените на власт трябва да са с голи ръце по телевизията, докато мъжете са в костюми. Сякаш в жените е вградено извинение – те трябва да покажат своята 'дребност', за да не изглеждат заплашителни.“

Завръщането към „Дяволът носи Прада 2“

Очакваното продължение на филма, известно в средите на Vogue като DWP2, излиза по кината на 1 май. Мерил Стрийп разкри, че този път интересът ѝ е бил насочен към бизнес страната на нещата – как се управлява огромна организация в свят, в който институциите се разпадат.

„Това, което ми хареса в първия филм, е, че показа на света икономическата сила на модата“, сподели Уинтур. Тя разкри, че лично е се обадила на Мерил, за да разбере дали слуховете за втория филм са верни. „Тя прочете сценария и ми каза: 'Ана, мисля, че всичко ще бъде наред'. Доверих ѝ се безрезервно.“

Възрастта като предимство

И двете дами се съгласиха, че напредването на годините е по-скоро бонус. „Харесвам възрастта си. Чувствам се жива и осъзната. С опита придобиваш баланс и знаеш, че животът не е перфектен – просто даваш най-доброто от себе си и продължаваш напред“, заяви Уинтур.

Стрийп допълни, че ключът към това да си жив е „винаги да разбиваш вълните и да откриваш нови води“. Тя сподели и болката от остаряването – загубата на близки приятели като Майк Никълс, но подчерта: „Ние не губим хората. Ние ги запазваме в себе си и те продължават да работят чрез нас.“

  • Семейството и балансът

Въпреки бляскавите кариери, и двете поставиха семейството на първо място. Мерил Стрийп разказа за своите шест внуци под 6-годишна възраст, наричайки времето с тях „божествено“. Ана Уинтур, която има четири деца и четирима доведени внуци, призна, че е била „безмилостна“ в присъствието си на училищни мачове и родителски срещи: „Vogue винаги може да почака. Семейството е това, което дава любов и подкрепа.“

На финала, запитана дали би могла да заеме мястото на Уинтур, Мерил Стрийп призна: „Бих се ужасила от обувките! Но работата с млади хора и търсенето на красота е нещо прекрасно.“ Ана Уинтур отвърна със същата доза скромност: „Аз нямам нейните дарби. Не мога да пея, да танцувам или да играя. Дори не мога да шия.“

Оказва се обаче, че двете споделят нещо повече от обща история. Генеалогичен доклад на Ancestry твърди, че Ана и Мерил всъщност са шести братовчедки.

„Дяволът носи Прада 2“ пристига в кината на 1 май, обещавайки „триумфален, макар и не точно типично щастлив край“.

По темата

МС оттегли номинациите за европейски прокурор, ще има нов подбор

МС оттегли номинациите за европейски прокурор, ще има нов подбор

Спиращи дъха нови кадри разкриват гледките на „Артемис II“ отвъд обратната страна на Луната

Спиращи дъха нови кадри разкриват гледките на „Артемис II“ отвъд обратната страна на Луната

Президентът Йотова се срещна с институциите, отговорни за организацията и честността на вота

Президентът Йотова се срещна с институциите, отговорни за организацията и честността на вота

Дяволът срещу Прада: Ана Уинтур и Мерил Стрийп се изправиха лице в лице в историческа фотосесия за Vogue

Дяволът срещу Прада: Ана Уинтур и Мерил Стрийп се изправиха лице в лице в историческа фотосесия за Vogue

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Volkswagen отрича, че се отказва от 3-цилиндровите двигатели

Volkswagen отрича, че се отказва от 3-цилиндровите двигатели

carmarket.bg
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 1 ден
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 1 ден
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 1 ден
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 1 ден
Последни новини

Снимката е илюстративна

Обрат в мистерията на Бахамите: „Заплашваше да я изхвърли зад борда“, твърди дъщерята на изчезналата жена

Свят Преди 39 минути

Линет Хукър изчезна при странни обстоятелства след падане от лодка, но дъщеря ѝ разкрива история на насилие и заплахи за „изхвърляне зад борда“. Докато съпругът твърди, че е нещастен случай, семейството подозира, че истината е далеч по-мрачна

БАБХ спря незаконен транспорт на кучета в Кресна

БАБХ спря незаконен транспорт на кучета в Кресна

България Преди 40 минути

Те са от породи йоркширски териер, малтийска болонка и той пудел на видима възраст под шест месеца

Държавата компенсира неприетите в детски градини деца с близо 1,2 млн. евро

Държавата компенсира неприетите в детски градини деца с близо 1,2 млн. евро

България Преди 1 час

Средствата се предоставят за 2029 деца от четири общини - Столична община, Пловдив, Варна и Родопи

„Ще се правят големи пари“: Тръмп обяви исторически обрат и „Златен век“ за Близкия изток

„Ще се правят големи пари“: Тръмп обяви исторически обрат и „Златен век“ за Близкия изток

Свят Преди 1 час

Доналд Тръмп прогнозира край на десетилетното напрежение и безпрецедентен икономически бум в Близкия изток. САЩ ще гарантират сигурността в Ормузкия проток, докато Иран започва възстановяване, което според президента ще донесе „големи пари“

ВКП се самосезира заради кадри със заплахи на магистрат от Военно-окръжната прокуратура

ВКП се самосезира заради кадри със заплахи на магистрат от Военно-окръжната прокуратура

България Преди 1 час

Според гражданинa, по чието видео е образувана проверката, тя му е казала „още една дума и ще ти съсипя живота“

Руски шпиони хакват Wi-Fi рутери, за да следят Запада

Руски шпиони хакват Wi-Fi рутери, за да следят Запада

Свят Преди 1 час

Елитната руска хакерска група "Fancy Bear" е шпионирала военни и правителствени цели, съобщиха западни служби за сигурност

Хаос след силния вятър в столицата - паднали дървета и смачкани коли

Хаос след силния вятър в столицата - паднали дървета и смачкани коли

България Преди 2 часа

Поривите на вятъра предизвикаха инциденти в различни части на града

Държавата отпуска 18 млн. евро за автобусните превозвачи и още 2,4 млн. за превоза на ученици

Държавата отпуска 18 млн. евро за автобусните превозвачи и още 2,4 млн. за превоза на ученици

България Преди 2 часа

От обхвата на мярката се изключват нерентабилните линии до малките населени места

<p>&quot;Арогантен&quot;, &quot;егоцентричен&quot; и &quot;зъл&quot;&nbsp;- човекът, който предизвиква Орбан в Унгария</p>

Бунтът на Петер Мадяр - вътрешният човек, който предизвиква Виктор Орбан в Унгария

Свят Преди 2 часа

​Дори сред собствените си поддръжници опозиционният лидер е силно поляризираща фигура

„Отплува си. Старост“ - смъртта на Елизабет II и последният подарък за правнуците

„Отплува си. Старост“ - смъртта на Елизабет II и последният подарък за правнуците

Любопитно Преди 2 часа

Кралица Елизабет II е направила внимателен жест към своите правнуци малко преди смъртта си, твърди кралски автор. Сега, в навечерието на стогодишнината от нейното рождение по-късно този месец, кралският биограф Робърт Хардман предлага нов поглед върху това как е прекарала последните си седмици

Внучката на Тръмп проговори за любовния си живот

Внучката на Тръмп проговори за любовния си живот

Любопитно Преди 2 часа

Внучката на Доналд Тръмп, Кай, разкри във видео, че има мъж до себе си, и сподели колко е неловко да ходи на срещи под наблюдението на Тайните служби, докато се подготвя за колеж и възстановява от операция след спортна травма в голфа

Откриха тялото на издирван мъж в река Джебелска

Откриха тялото на издирван мъж в река Джебелска

България Преди 2 часа

Трупът на 46-годишен мъж, изчезнал на 5 април, бе открит в коритото на река Джебелска край село Полянец. При първоначалния оглед полицията не е открила следи от насилие. Тялото е извадено с помощта на пожарникари и е изпратено за аутопсия в Кърджали

Без "синя" и "зелена" зона в София по време на великденските празници

Без "синя" и "зелена" зона в София по време на великденските празници

България Преди 2 часа

След празничните дни обичайният режим на работа на зоните ще бъде възстановен

<p>Жена роди по време на полет, създаде сложна правна ситуация</p>

Бебе се роди на борда на самолет на път за Ню Йорк - започва спор за гражданството му

Свят Преди 3 часа

Адвокати обсъждат дали новороденото има право на американско гражданство

Ангелско присъствие: Сидни Суини заслепи Лос Анджелис на премиерата на „Еуфория“

Ангелско присъствие: Сидни Суини заслепи Лос Анджелис на премиерата на „Еуфория“

Любопитно Преди 3 часа

Сидни Суини заслепи Лос Анджелис в рокля на Pierre Cardin за премиерата на „Еуфория“, докато сюжетът на новия сезон обещава сватба на екрана и провокативни обрати, въпреки че в реалния живот актрисата току-що развали своя годеж

Велосипедист загина след сблъсък с камион в Бяла Слатина

Велосипедист загина след сблъсък с камион в Бяла Слатина

България Преди 3 часа

Катастрофата е станала на кръстовище в града

Всичко от днес

От мрежата

Холандска овчарка и Белгийска Малиноа: по какво се различават

dogsandcats.bg

10 начина как да подготвите кучето си за настъпващата пролет

dogsandcats.bg
1

Най-популярните мъжки парфюми: класически и модерни аромати

sinoptik.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg

Спасение от старите, съсипани вежди: Експертен разговор със специалиста Мила Савова за новостите в перманентния грим

Edna.bg

5 съвета как да пием повече вода 

Edna.bg

Българските гимнастици проведоха подиум тренировка преди Световната купа в Осиек

Gong.bg

Ограбиха треньора на Марсилия, задигнаха му бижута и дрехи

Gong.bg

Какво съдържа планът от 10 точки на Иран: 2 млн. долара на кораб за преминаване през Ормузкия проток?

Nova.bg

Разследват убийство на мъж в Пловдив

Nova.bg