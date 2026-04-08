Дяволът срещу Прада: Ана Уинтур и Мерил Стрийп се изправиха лице в лице в историческа фотосесия за Vogue

С лед повече от 30 години начело на Vogue и утвърждаването си като глобална поп икона, Ана Уинтур украси корицата на модното списание редом със своята холивудска „двойница“ – Мерил Стрийп.

Глобалният редакционен директор на Vogue бе заснета от легендарната Ани Лейбовиц заедно със Стрийп, която изигра незабравимата Миранда Прийстли в „Дяволът носи Прада“. Образът на хапливата и безмилостна главна редакторка в хитовата продукция се смята за директно вдъхновен именно от личността на Уинтур.

Среща на две „Миранди“ в една стая

Поводът за тази историческа среща е интервю, модерирано от режисьорката на „Барби“ Грета Гервиг за Vogue. Сцената е уютен апартамент в хотел „Кросби Стрийт“, където двете дами пристигат като „генерали с еднакви еполети“ – и двете с жълти шалове. Докато пашмината на Мерил е слънчева и ефирна, тази на Ана е в цвят яйчен жълтък, от плътен кашмир с ресни.

Въпреки репутацията на ледени кралици, двете разговарят като стари приятелки за театър, политика, родителство и внуци. Уинтур сподели, че за нея е „голяма чест да бъде изиграна от Мерил“, но подчерта, че екранният образ на Прийстли е „далеч“ от реалността, макар и да го определя като „изключителен дар“.

За модата, властта и женското присъствие

Разговорът бързо преминава към темата за палтата – ключов мотив в първия филм. „Харесвам палта. Те покриват всички грехове на всичко останало отдолу“, пошегува се Стрийп.

Грета Гервиг повдигна въпроса за дрескода на жените във властта. Според Ана Уинтур костюмът вече не е задължителен: „Жени като Мишел Обама винаги изглеждат като себе си, независимо дали носят J.Crew или Chanel. Това е ключът.“ Мерил Стрийп обаче бе по-критична към обществените очаквания:

„Изумена съм как жените на власт трябва да са с голи ръце по телевизията, докато мъжете са в костюми. Сякаш в жените е вградено извинение – те трябва да покажат своята 'дребност', за да не изглеждат заплашителни.“

Завръщането към „Дяволът носи Прада 2“

Очакваното продължение на филма, известно в средите на Vogue като DWP2, излиза по кината на 1 май. Мерил Стрийп разкри, че този път интересът ѝ е бил насочен към бизнес страната на нещата – как се управлява огромна организация в свят, в който институциите се разпадат.

„Това, което ми хареса в първия филм, е, че показа на света икономическата сила на модата“, сподели Уинтур. Тя разкри, че лично е се обадила на Мерил, за да разбере дали слуховете за втория филм са верни. „Тя прочете сценария и ми каза: 'Ана, мисля, че всичко ще бъде наред'. Доверих ѝ се безрезервно.“

Възрастта като предимство

И двете дами се съгласиха, че напредването на годините е по-скоро бонус. „Харесвам възрастта си. Чувствам се жива и осъзната. С опита придобиваш баланс и знаеш, че животът не е перфектен – просто даваш най-доброто от себе си и продължаваш напред“, заяви Уинтур.

Стрийп допълни, че ключът към това да си жив е „винаги да разбиваш вълните и да откриваш нови води“. Тя сподели и болката от остаряването – загубата на близки приятели като Майк Никълс, но подчерта: „Ние не губим хората. Ние ги запазваме в себе си и те продължават да работят чрез нас.“

Семейството и балансът

Въпреки бляскавите кариери, и двете поставиха семейството на първо място. Мерил Стрийп разказа за своите шест внуци под 6-годишна възраст, наричайки времето с тях „божествено“. Ана Уинтур, която има четири деца и четирима доведени внуци, призна, че е била „безмилостна“ в присъствието си на училищни мачове и родителски срещи: „Vogue винаги може да почака. Семейството е това, което дава любов и подкрепа.“

На финала, запитана дали би могла да заеме мястото на Уинтур, Мерил Стрийп призна: „Бих се ужасила от обувките! Но работата с млади хора и търсенето на красота е нещо прекрасно.“ Ана Уинтур отвърна със същата доза скромност: „Аз нямам нейните дарби. Не мога да пея, да танцувам или да играя. Дори не мога да шия.“

Оказва се обаче, че двете споделят нещо повече от обща история. Генеалогичен доклад на Ancestry твърди, че Ана и Мерил всъщност са шести братовчедки.

„Дяволът носи Прада 2“ пристига в кината на 1 май, обещавайки „триумфален, макар и не точно типично щастлив край“.