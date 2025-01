Избраха Тейлър Суифт за най-добре облечената звезда на десетилетието

С поред проучване на Superdry Тейлър Суифт получава короната за най-добре облечена знаменитост на десетилетието с над 83 200 средни месечни търсения на нейния стил в интернет.

35-годишната милиардерка и поп принцеса е известна с това, че вдъхновява избора на гардероб на своите фенове - които изкупуват тоалетите ѝ веднага след като ги покаже.

Според Fox Business например дънките Area за 695 долара, с които Суифт се появи на „Супербоул“ миналата година, за да подкрепи Травис Келсе, са били разпродадени на уебсайта на марката в рамките на няколко дни.

Черна корсетна рокля, която тя носи за вечерна среща, също беше разпродадена, след като се разходи из Манхатън през декември.

Taylor Swift voted best dressed of the decade — racking up over 83K monthly Google searches https://t.co/NEsiIU1KPR pic.twitter.com/OrWpqyMZPH