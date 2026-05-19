Добре дошла! Телевизионен спектакъл за завръщането на DARA след историческия ѝ успех

Проф. Ива Христова разясни как се предава хантавирусът и защо няма риск от пандемия

В разгара на музикалната еуфория сградата на NOVA се превърна в сцена на мащабно и зрелищно посрещане на DARA - първата ѝ поява в ефира на телевизия след историческия ѝ триумф на „Евровизия“.

Източник: Стела Христова/ Vesti.bg

Грандиозното събитие събра десетки хора от екипа Vesti.bg и NOVA TV, като пространството пред входа оживя с пулсираща музика от диджей сет, впечатляваща видеостена и динамична обстановка, която превърна площадката пред сградата в открита концертна арена. Всяка секунда от пристигането на звездата бе режисирана като част от мащабен телевизионен спектакъл.

Източник: Стела Христова/ Vesti.bg

Събитието не е просто медийно участие, а символичен момент на признание за българската поп сцена, която за първи път след подобен международен успех получава толкова силна и подкрепа. NOVA заложи на впечатляваща визия - светлинни инсталации и музикален поток без пауза - превръщайки гостуването на DARA в преживяване, което надхвърля формата на телевизионно интервю и се доближава до мащабен европейски музикален празник.

Източник: Стела Христова/ Vesti.bg

Припомняме, че малко след полунощ на 17 май България спечели категоричен триумф с общо 516 точки, като се нареди пред Израел с 343 и Румъния с 296. Така поставихме нов рекорд, постигайки една от най-убедителните победи в историята на конкурса. С аванс от 173 точки пред втория най-харесван участник, българската звезда DARA записа най-голямата разлика между първо и второ място досега. „Бангаранга“ получи 312 точки от зрителския вот и 204 от международното жури. Така осигури домакинството на страната ни за следващото издание на конкурса.

Източник: Стела Христова/ Vesti.bg

На сцената на големия финал прозвучаха песни на 23 езика, изпълнени от представители на 25 държави. Часове преди началото на финала DARA и сценичният екип получиха наградата „Марсел Безансон“ в категорията за най-добро артистично изпълнение, определена от коментаторите на участващите държави.