Добре дошла! Телевизионен спектакъл за завръщането на DARA след историческия ѝ успех

Обновена преди 33 минути / 19 май 2026, 11:09
Проф. Ива Христова разясни как се предава хантавирусът и защо няма риск от пандемия
Министърът на културата: Правителството решава за „Евровизия“ 2027 още тази седмица
Измамна схема за милиони: AI реклами с лицата на популярни лекари
След репортаж на NOVA: Едуард Петросян получи виза
Някой иска да патентова „Bangaranga“ в Европа
Адвокат коментира как работи схемата за измами с имоти
Румен Радев: Всички българи ще плащаме вересиите на олигархията
Мисия „Евровизия“: Готова ли е България за домакинството през 2027 г.?

В разгара на музикалната еуфория сградата на NOVA се превърна в сцена на мащабно и зрелищно посрещане на DARA - първата ѝ поява в ефира на телевизия след историческия ѝ триумф на „Евровизия“.

Грандиозното събитие събра десетки хора от екипа Vesti.bg и NOVA TV, като пространството пред входа оживя с пулсираща музика от диджей сет, впечатляваща видеостена и динамична обстановка, която превърна площадката пред сградата в открита концертна арена. Всяка секунда от пристигането на звездата бе режисирана като част от мащабен телевизионен спектакъл.

Събитието не е просто медийно участие, а символичен момент на признание за българската поп сцена, която за първи път след подобен международен успех получава толкова силна и подкрепа. NOVA заложи на впечатляваща визия - светлинни инсталации и музикален поток без пауза - превръщайки гостуването на DARA в преживяване, което надхвърля формата на телевизионно интервю и се доближава до мащабен европейски музикален празник.

Припомняме, че малко след полунощ на 17 май България спечели категоричен триумф с общо 516 точки, като се нареди пред Израел с 343 и Румъния с 296. Така поставихме нов рекорд, постигайки една от най-убедителните победи в историята на конкурса. С аванс от 173 точки пред втория най-харесван участник, българската звезда DARA записа най-голямата разлика между първо и второ място досега. „Бангаранга“ получи 312 точки от зрителския вот и 204 от международното жури. Така осигури домакинството на страната ни за следващото издание на конкурса.

На сцената на големия финал прозвучаха песни на 23 езика, изпълнени от представители на 25 държави. Часове преди началото на финала DARA и сценичният екип получиха наградата „Марсел Безансон“ в категорията за най-добро артистично изпълнение, определена от коментаторите на участващите държави. 

Български турист падна от 40 метра в Румъния, спасиха го с хеликоптер

„Супер“ Ел Ниньо през 2026 г.: Синоптиците обявиха 100% вероятност за феномена, какво чака Европа?

Председателят на СОС предлага Дара да бъде удостоена със званието "Почетен гражданин на София"

Археолози разкриха гробницата, пазеща най-мрачната тайна на Александър Велики

ЦКР: какво всъщност знае банката за вас

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Куба предупреди САЩ с „кървава баня" при атака

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия"

Прокуратурата оспори оправдателната присъда на Николай Малинов по делото за шпионаж

Според държавното обвинение постановената присъда е неправилна, което налага нейната отмяна

Милиони за главите на Тръмп и Нетаняху: Парламентът на Иран пред безпрецедентно гласуване

Парламентът на страната се готви да гласува законопроект, предлагащ възнаграждение за убийството на лидерите на САЩ и Израел след февруарските удари срещу Иран, при които загина върховният лидер Али Хаменей

Румъния вдигна F-16 след руски атаки край границата с Украйна

Наземни радари са проследили група дронове, които са ударили украинското пристанище Измаил

Джорджина Родригес взриви Кан с руса коса, феновете са в шок

Половинката на Кристиано Роналдо изненада всички на Филмовия фестивал в Кан, като остави на заден план емблематичния си тъмен цвят. Вижте детайли за радикалната трансформация на Джорджина Родригес и тайната зад новата ѝ визия

Скок в заплатите на властта: Депутати и министри с увеличени възнаграждения преди голямата ревизия

Вижте как изглежда йерархията на заплащане

Германия спешно приема американски гражданин, заразен с Ебола в Конго

Берлин започна подготовка за транспортирането и настаняването на пациента по искане на Вашингтон. Федералното министерство на здравеопазването не разкрива точната дата на трансфера и лечебното заведение от съображения за сигурност

Русия започна ядрени военни учения - какво включват маневрите на армията

Над 65 000 военнослужещи и стотици единици техника участват в тренировките на руските ядрени сили

Сватба в семейство Тръмп: Доналд-младши казва „Да", но не в Белия дом

Твърди се, че двойката ще си каже „Да“ пред тесен кръг от семейство и приятели на интимна церемония на частен остров Бахамите

Мъск обвини журито за загубеното дело срещу Алтман

Съдебното жури отхвърли единодушно иска на Илон Мъск срещу Сам Алтман и OpenAI с аргументите, че давността е изтекла и решението беше незабавно прието и от съдията. Мъск обаче смята, че това е "календарна подробност" и ще обжалва

Да продадеш детето си, за да спасиш останалите: Страшният избор на тези бащи

„Децата ми си легнаха гладни три поредни нощи. Жена ми плачеше, децата ми също. Затова умолявах един съсед за малко пари, за да купя брашно. Живея в постоянен страх, че децата ми ще умрат от глад“, споделя Джума Хан от провинция Гор в Афганистан

Дъщеря му се омъжва за гей, съпругата му го лишава от интимност: Непознатият личен живот на Дю Боа

Новият документален филм на PBS „У.Е.Б. Дю Боа: Бунтовник с кауза“ разкрива неподправената истина за живота на титана на борбата за граждански права в САЩ – от историческите триумфи до най-интимните семейни трагедии и скандали

Непълнолетен стреля с газов пистолет в Павликени

Сигнал за изстрели в центъра на града доведе до изземване на оръжието и разследване под надзора на прокуратурата

Джон Траволта разкри тайната зад ексцентричния си стил в Кан

72-годишната холивудска звезда Джон Траволта предизвика фурор на филмовия фестивал в Кан, появявайки се с необичаен аксесоар. Актьорът, който получи почетна „Златна палма“, обясни, че визията му е специално намигване към старата школа в киното

"Дипломатически джогинг": Анкара чертае специални трасета за Еманюел Макрон

Сред обсъжданите места за евентуалното тичане на Макрон са долината Дикмен, Ботаническият парк и околностите на езерото Еймир

Световна федерация по гимнастика вдигна санкциите за Русия и Беларус

Решението отменя санкциите, въведени през март 2022 г. след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна

БезГранично: Малкият Люксембург с големи възможности – скритото съкровище за студентите

Люксембург тихо, но категорично пренаписва правилата на съвременното висше образование. Една от най-малките, но и най-богатите държави в света, бързо се превръща в магнит за млади хора, които търсят не просто диплома, а истински трамплин за глобална кариера

