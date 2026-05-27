Прокуратурата разследва смъртта на 56-годишния мъж, изчезнал при наводнението край Севлиево

П од ръководството на Окръжна прокуратура – Габрово се провежда разследване във връзка със смъртта на 56-годишния мъж, изчезнал при наводнение в района на град Севлиево, съобщиха от прокуратурата.

Мъжът, идентифициран с инициали Г. К., е бил в неизвестност от 23 май 2026 г. Тялото му е открито около обяд на 26 май на приблизително четири километра от мястото, където е бил забелязан за последно.

Досъдебното производство е започнало с първо действие по разследването – оглед на местопроизшествие, и се води за престъпление по чл. 115 от Наказателния кодекс. Разследването е за това, че в периода от 10:00 ч. на 23 май до 12:30 ч. на 26 май, на брега на коритото на река Росица, в пасище в местността Скъсаното в Севлиево, е настъпила смъртта на мъжа с постоянен адрес в Габрово.

Неотложните следствени действия са извършени от екип на Районното управление на МВР в Севлиево. Разпитани са свидетели и е назначена съдебномедицинска експертиза за установяване на причините и времето на настъпване на смъртта.

По информация на разследващите, починалият е живеел в село Добромирка, община Севлиево, и е работил около 15 години в асфалтова база „Чакала“ край града. На 23 май сутринта, след повишаване нивото на река Видима в близост до производствения обект, електрозахранването в базата е било преустановено. Предполага се, че мъжът е отишъл в близост до мястото, за да премести личния си автомобил, след което е бил повлечен от придошлите води.

Действията по разследването продължават под ръководството на Окръжната прокуратура в Габрово.

На 23 май полицията в Севлиево започна издирване на мъж, за когото е съобщено, че е изчезнал в района на местността Чакала малко след 10:00 ч. Издирвателните действия се провеждат при усложнена метеорологична обстановка след обилните валежи и излизането на река Видима от коритото ѝ. В операцията се включват полицейски служители, доброволци и екипи на службите за сигурност. По същото време главният път Габрово – Севлиево временно е затворен заради наводнение в района.

На 24 и 25 май издирвателните действия продължават в района на Севлиево при усложнени условия, породени от последиците от наводненията в областта, където е обявено бедствено положение.

На 26 май тялото на издирвания мъж е открито след поредна акция по претърсване на района. В операцията участват служители на Областната дирекция на МВР – Габрово, районните управления в Габрово и Севлиево, както и екипи на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, като за обследване е използван и дрон. Тялото е намерено на около четири километра от мястото, където мъжът е бил забелязан за последно.