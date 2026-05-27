Любопитно

„Опасното момче“ и „Поп принцесата“: Единственият мъж, когото Кайли Миноуг нарече „любовта на живота ми“

Австралийската поп икона Кайли Миноуг рядко повдига завесата на личния си живот. Когато погледне назад обаче, едно име винаги заема специално място – това на покойния фронтмен на INXS Майкъл Хътчинс, когото тя определя като любовта на живота си

27 май 2026, 14:24
„Опасното момче“ и „Поп принцесата“: Единственият мъж, когото Кайли Миноуг нарече „любовта на живота ми“
Източник: Getty Images

К айли Миноуг рядко говори за личния си живот, но когато погледне назад към миналото, едно име винаги заема специално място – името на мъжа, когото смята за любовта на живота си.

Австралийската поп икона откровено призна няколко пъти през последните години, че фронтменът на INXS Майкъл Хътчинс е бил най-голямата любов в живота ѝ. Това е връзка, която белязва не само младостта ѝ, но и начина, по който гледа на любовта през целия си извървян път.

Връзката им се развива в края на 80-те и началото на 90-те години на миналия век – период, в който Кайли все още гради имиджа си на „доброто момиче от съседния двор“, докато Хътчинс вече има репутацията на една изключително харизматична рок звезда.

Един от детайлите, които често се споменават, е, че именно Майкъл убеждава Кайли да излезе от тогавашния си „сладникав“ поп образ и да започне да експериментира с модата, музиката и публичното си поведение. Любопитно е също, че тогавашните медии определяха отношенията им като среща между „перфектната поп принцеса и опасното лошо момче на рока“. Поради тази причина те бяха под постоянното наблюдение на обществеността. Въпреки огромното медийно внимание, по-късно и двамата твърдяха, че именно в тази връзка са открили рядко срещано ниво на разбирателство и свобода.

Кайли веднъж призна, че Майкъл я е запознал с един съвсем различен свят – този на изкуството, литературата и рок културата, което силно е повлияло на нейния поглед върху живота извън рамките на поп индустрията.

  • Връзката, която я промени

Общите им снимки от червени килими, концерти и лични пътувания и днес често се споделят в социалните мрежи. Десетилетия по-късно двамата все още са смятани за една от най-емблематичните звездни двойки на онази епоха.

Любовната им история притежаваше почти кинематографична атмосфера: смесица от блясък, музика и интензивни емоции, които съпътстваха и двамата в пика на тяхната слава.

Кайли споделя, че Майкъл я е насърчавал да бъде по-свободна, по-смела и по-автентична, описвайки връзката им като бурна и много специална. Въпреки че остават заедно сравнително за кратко, те се превръщат в една от най-известните музикални двойки на периода. Мнозина са убедени, че именно Хътчинс е човекът, оставил най-дълбока следа в емоционалния живот на певицата.

След трагичната му смърт през 1997 г., Кайли рядко говореше подробно за отношенията им, но винаги го правеше с огромна нежност и уважение.

Тя на няколко пъти призна, че никога повече не е открила подобна дълбока връзка след него. Ето защо тяхната любовна история все още се определя като една от най-емоционалните глави в историята на австралийската музикална сцена.

Източник: zadovoljna.dnevnik.hr    
Кайли Миноуг Майкъл Хътчинс INXS любовна история звездни двойки поп икона рок звезда музикална история
Последвайте ни

По темата

Румен Радев обсъжда с Еманюел Макрон в Париж необходимостта от преговори с Русия

Румен Радев обсъжда с Еманюел Макрон в Париж необходимостта от преговори с Русия

Кейти Прайс откри изчезналия си съпруг, арестуван е в Дубай

Кейти Прайс откри изчезналия си съпруг, арестуван е в Дубай

Последните ѝ думи бяха:

Последните ѝ думи бяха: "Татко, пусни ме": Нови детайли около смъртта на дъщерята на Мартин Шорт

Пране на пари, връзки с украински инвеститори и незаконна сеч: Кой стои зад „града фантом“ край Варна?

Пране на пари, връзки с украински инвеститори и незаконна сеч: Кой стои зад „града фантом“ край Варна?

Кога да обедините кредитите си в един – и кога да не го правите

Кога да обедините кредитите си в един – и кога да не го правите

pariteni.bg
Защо кучето ми повръща всяка сутрин

Защо кучето ми повръща всяка сутрин

dogsandcats.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 22 часа
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 18 часа
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 18 часа
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Спасиха над 100 нелегални мигранти край Крит

Спасиха над 100 нелегални мигранти край Крит

Свят Преди 16 минути

Мигрантите са качени на плавателни съдове на бреговата охрана

След потопа: Социалният министър с тревожна равносметка за щетите

След потопа: Социалният министър с тревожна равносметка за щетите

Свят Преди 1 час

Наталия Ефремова обяви каква помощ могат да получат засегнатите семейства

Бившият главен прокурор Пам Бонди е диагностицирана с рак малко след като бе уволнена от Тръмп

Бившият главен прокурор Пам Бонди е диагностицирана с рак малко след като бе уволнена от Тръмп

Свят Преди 1 час

60-годишният бивш главен прокурор на САЩ е преминала спешно лечение, докато Белият дом я връща в играта с нов ключов пост

<p>Русия установи&nbsp;контрол над две села в Серезоизточна и Югоизточна Украйна</p>

Руските сили установиха контрол над две села в Серезоизточна и Югоизточна Украйна

Свят Преди 1 час

Руските сили са свалили и три френско-британски ракети с голям обсег „Сторм Шадоу“

София - Софийски градски съд - дело срещу Мирослав Василев, прегазил полицай на пътя

Осъдиха шофьора, блъснал патрулка и убил полицай

България Преди 1 час

Подсъдимият получи и 6-годишна забрана да сяда зад волана, но присъдата за смъртта на служителя на МВР все още не е окончателна

<p>Кой работи най-малко&nbsp;в Европа? Българите се нареждат в топ 3 по най-дълга работна седмица</p>

Евростат: България е сред шампионите по най-дълга работна седмица в целия Европейски съюз

България Преди 1 час

Докато в Европа работните часове падат, българите се трудят средно по 38,7 часа седмично – веднага след Гърция и на светлинни години от Нидерландия

,

Синът на Анджелина и Брад изненада с шокираща визия: Нокс Джоли-Пит с яркооранжева коса

Любопитно Преди 2 часа

17-годишният тийнейджър показа синини от тренировки по муай тай и демонстрира ексцентричен стил по улиците на Лос Анджелис

Бляскавата премиера на „Дъждът оставя следи” събра екипа, актьорите и звезди гости на червения килим

Бляскавата премиера на „Дъждът оставя следи” събра екипа, актьорите и звезди гости на червения килим

Любопитно Преди 2 часа

Премиерният епизод на криминалната поредица ще се излъчи тази вечер от 21:00 ч. по NOVA

Край на опашките за билети в София: Пуснаха ново приложение за градския транспорт през телефона

Край на опашките за билети в София: Пуснаха ново приложение за градския транспорт през телефона

България Преди 2 часа

Иван Демерджиев

„Цялата „сарафовщина“ си дава сметка, че губи сила“: Демерджиев с първи думи след оставката на Сарафов

България Преди 2 часа

„Ние искаме реална промяна, а не смяна на имената“, заяви министърът, след като Прокурорската колегия на ВСС прие предсрочното освобождаване на магистрата

Политически реакции след оставката на Борислав Сарафов

Политически реакции след оставката на Борислав Сарафов

България Преди 2 часа

Политическите реакции след оставката на Сарафов не закъсняха, като партиите в НС поискаха ускорен избор на нов ВСС и редовен главен прокурор

<p>Туск: Русия е дългосрочна заплаха за Европа и НАТО</p>

Полша и Великобритания подписват отбранително споразумение

Свят Преди 2 часа

Туск заяви, че партньорството ще бъде насочено срещу руската заплаха

Възрастта, на която губим девствеността си, определя как остаряваме

Възрастта, на която губим девствеността си, определя как остаряваме

Любопитно Преди 2 часа

Ново мащабно проучване на учени от университета Шандонг откри неочаквана връзка между възрастта на първия полов акт и качеството на живота на старини. Генетични маркери показват, че ранният сексуален дебют може да е сигнал за по-неблагоприятно стареене

Разкриха причината за смъртта на световноизвестния пилот Кайл Буш

Разкриха причината за смъртта на световноизвестния пилот Кайл Буш

Свят Преди 2 часа

Дори младото и здраво тяло на шампиона не успя да надвие сепсиса, който лекарите наричат „падане от скала“

Румен Спецов

На първо четене: Парламентът ограничи правомощията на особения управител на "Лукойл Нефтохим България"

България Преди 3 часа

Една година след смъртта му: Ози Озбърн се завръща като робот, за да говори с феновете

Една година след смъртта му: Ози Озбърн се завръща като робот, за да говори с феновете

Любопитно Преди 3 часа

Семейството на покойния рокаджия обещава „изключително авторитетен“ проект, след като фенове определиха дигиталното възкресяване като безвкусно

Всичко от днес

От мрежата

10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

dogsandcats.bg

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg
1

Излюпиха се първите за годината белошипи ветрушки

sinoptik.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg

Другите за екранната Лили: Звездите с ласкателства за Виолина Доцева, тя е най-добрият избор

Edna.bg

„Матю умря два пъти за нас“: Семейството на актьора с емоционални обвинения в съда

Edna.bg

Вили Вуцов след гнева на феновете: Миньор изпадна заради мен

Gong.bg

Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

Gong.bg

Радев: ДАНС изгони, а седмици по-късно върна у нас украинеца, стоящ зад незаконното строителство във Варна

Nova.bg

Жълт код за силен вятър и интензивни валежи за 11 области в четвъртък

Nova.bg