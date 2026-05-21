„Мозъкът ми още не го проумява“: DARA пред CNN Türk за триумфа на „Евровизия“

Тя призова страната да се върне на сцената на „Евровизия“

21 май 2026, 13:57
Източник: БГНЕС

Б ългарската изпълнителка Дара, победител в "Евровизия 2026", даде интервю за Си Ен Ен Тюрк, в което разказа както за пътя към победата, така и за връзката си с Турция. Дара заяви, че победата ѝ е обединила Балканите и че харесва и често посещава Турция. Тя призова страната да се върне на сцената на "Евровизия". 

В интервюто Дара заяви, че в нощта на гласуването сякаш е била в сън и че никой не е вярвал, че България ще спечели. Българската певица каза също така, че смята, че Турция трябва да се върне обратно в "Евровизия". Тя определи песента „Дум тек-тек“ на Хадисе, с която през 2009 г. Турция се класира на четвърто място в конкурса, като нейна любима. 

При излъчването на интервюто Си Ен Ен Тюрк припомни, че България печели "Евровизия" за първи път в историята на конкурса, а победата се връща на Балканите след 19 години. 

В интервюто Дара каза, че за нея конкурсът не е само музикална победа. „Според мен с тази песен, с любовта и подкрепата, която получихме, най-накрая обединихме Балканите. Може би от 5-годишна съм влюбена в Турция и съм много щастлива, че получих вашата подкрепа“, каза Дара. 

Медията отново припомни, че съпругът ѝ има турски корени и това е причината тя често да посещава страната. 

„Не мога да говоря турски, но де да можех да говоря спокойно. Съпругът ми е турчин и семейството му живее от дълги години в България. Сестра му все още е в Турция. Племенниците ни са там. Много обичаме Турция“, разказа Дара. 

Певицата подчерта, че всяка година идва в Турция и обикалят различни градове в страната. 

„Разбира се, че понеже Одрин е най-наблизо и семейството ни е там, ходим често. Но все по-често ходим и до Истанбул“, обясни Дара. 

В интервюто тя посочи, че в Турция най-много ѝ харесва в Ефес, а в хората – гостоприемството. 

Дара сподели, че все още не може да повярва, че е спечелила. „Следях гласуването. Виждах, че България е на челните места, но не ми се струваше истина. Изглеждаше като сън. Мозъкът ми не успя да проумее това, докато не обявиха, че съм победител. Все още не съм го възприела напълно“, заяви Дара. 

Източник: Кореспондент на БТА в Анкара Айше Сали    
Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Куба предупреди САЩ с „кървава баня" при атака

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия"

„Истината е, че сега вече разбираме, че значителна част от риска от рак идва от нашата среда и ежедневните ни излагания на вредни влияния, а не само от гените ни", казва д-р Камат. А това включва и начина, по който съхраняваме храната си

Фридрих Мерц предлага Украйна да стане "асоцииран член" на ЕС засега, а преговорите за пълноправно членство да продължат

Заради множество нарушения: Екоминистерството затваря котел 2 на ТЕЦ "Бобов дол"

Това съобщи министър Росица Карамфилова по време на брифинг

Наближава ли краят на партньорството между ЕС и САЩ

Напрежението между ЕС и САЩ расте, а анализатори предупреждават, че това застрашава бъдещето на трансатлантическите отношения

Мощни бури и наводнения удариха Ню Йорк: Паднали дървета блокираха булеварди

Свят Преди 1 час

Националната метеорологична служба издаде спешно предупреждение към жителите на Бруклин, Статен Айлънд, Куинс и Манхатън да не излизат по улиците

Лекари, психолози, акушерки и юристи се срещнаха със стотици семейства в едно от най-големите събития за родители в България

"Забавени реформи могат да струват на България над 1 млрд. евро", заяви министър Петрова

Сезонът на Близнаците, който ще продължи до 20 юни, обещава период на промяна и трансформация за зодиакалните знаци. Само малцина ще имат особен късмет – те ще могат да подобрят всички области на живота си и да получат нови възможности

Тя е водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години се увеличава с 0,1 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2025 г.

Принцът на Уелс изгледа на живо в Истанбул историческата победа на Астън Вила с 3:0 над Фрайбург. Уилям преживя истински емоционален разпад на трибуните, а след триумфа лично поздрави отбора за първата голяма европейска купа от 44 години насам

Вероятни са блокади на пътни участъци както в столицата, така и на други места в страната, включително международния път Е-75

Ако SpaceX постигне целта си за пазарна капитализация от 2 трилиона долара, тя ще влезе в топ 10 на най-скъпите компании в света.

Министерството на външните работи мобилизира всички дипломатически канали за защита на националния интерес, обяви Велислава Петрова-Чамова

Той беше служебен министър на финансите в кабинета "Гюров"

Предстоящият „Супер Ел Ниньо" е на път да засегне живота на стотици милиони хора по целия свят, засилвайки се през годината и навлизайки в зимния сезон. Съдейки по последствията от минали интензивни прояви на „Ел Ниньо", той може също така да промени екосистемите за десетилетия напред

