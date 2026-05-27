Кейти Прайс откри изчезналия си съпруг, арестуван е в Дубай

К ейти Прайс откри „изчезналия“ си съпруг Лий Андрюс след седмици на пълна неяснота относно неговото местонахождение.

Съпругът на Кейти Прайс изчезна в Дубай, подозират отвличане

Според информацията, Андрюс се е обадил на Прайс от затвор в Дубай в сряда сутринта (27 май).

Пред таблоида The Sun Прайс сподели: „Намерих го – жив и здрав е“.

„Казах му колко много се притеснявах за него и че го обичам. Разговорът беше много кратък и прибързан, но той успя да ми каже, че местните власти го смятат за шпионин. В момента не знам много повече от това“, споделя Прайс.

Изданието допълва, че Андрюс твърди, че е задържан по подозрение в шпионаж. Телефонният разговор с Прайс е бил уреден от неговия баща и се е провел от кабината за обаждания в затвора „Ал Авир“.