Любопитно

Кейти Прайс откри изчезналия си съпруг, арестуван е в Дубай

След седмици на пълна неяснота, Лий Андрюс се свърза с Кейти Прайс от телефонна кабина в затвора „Ал Авир“. Британецът твърди, че е задържан от властите в Дубай по подозрение в шпионаж, а моделът изрази облекчението си, че е жив

27 май 2026, 14:49
Кейти Прайс откри изчезналия си съпруг, арестуван е в Дубай
Източник: Getty Images

К ейти Прайс откри „изчезналия“ си съпруг Лий Андрюс след седмици на пълна неяснота относно неговото местонахождение.

Съпругът на Кейти Прайс изчезна в Дубай, подозират отвличане

Според информацията, Андрюс се е обадил на Прайс от затвор в Дубай в сряда сутринта (27 май).

Пред таблоида The Sun Прайс сподели: „Намерих го – жив и здрав е“.

„Казах му колко много се притеснявах за него и че го обичам. Разговорът беше много кратък и прибързан, но той успя да ми каже, че местните власти го смятат за шпионин. В момента не знам много повече от това“, споделя Прайс. 

Изданието допълва, че Андрюс твърди, че е задържан по подозрение в шпионаж. Телефонният разговор с Прайс е бил уреден от неговия баща и се е провел от кабината за обаждания в затвора „Ал Авир“.

Кейти Прайс Лий Андрюс Дубай изчезнал шпионаж затвор Ал Авир новини знаменитости
Последвайте ни
Румен Радев обсъжда с Еманюел Макрон в Париж необходимостта от преговори с Русия

Румен Радев обсъжда с Еманюел Макрон в Париж необходимостта от преговори с Русия

Кейти Прайс откри изчезналия си съпруг, арестуван е в Дубай

Кейти Прайс откри изчезналия си съпруг, арестуван е в Дубай

Последните ѝ думи бяха:

Последните ѝ думи бяха: "Татко, пусни ме": Нови детайли около смъртта на дъщерята на Мартин Шорт

Пране на пари, връзки с украински инвеститори и незаконна сеч: Кой стои зад „града фантом“ край Варна?

Пране на пари, връзки с украински инвеститори и незаконна сеч: Кой стои зад „града фантом“ край Варна?

Кога да обедините кредитите си в един – и кога да не го правите

Кога да обедините кредитите си в един – и кога да не го правите

pariteni.bg
BMW M3 Sport Evolution (1990): Най-специалният от всички E30

BMW M3 Sport Evolution (1990): Най-специалният от всички E30

carmarket.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 22 часа
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 18 часа
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 18 часа
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Спасиха над 100 нелегални мигранти край Крит

Спасиха над 100 нелегални мигранти край Крит

Свят Преди 16 минути

Мигрантите са качени на плавателни съдове на бреговата охрана

<p>Радев за оставката на Сарафов: Това е едва началото на процесите по оздравяване на съдебната система</p>

Румен Радев за оставката на Борислав Сарафов: Това е едва началото на процесите по оздравяване на съдебната система

България Преди 41 минути

Приветствам това, че Сарафов се вслуша в призивите на правителството да си подаде оставката, каза Радев

<p>Прокуратурата разследва смъртта на&nbsp;мъжа, изчезнал при наводнението край Севлиево</p>

Прокуратурата разследва смъртта на 56-годишния мъж, изчезнал при наводнението край Севлиево

България Преди 1 час

Действията по разследването продължават под ръководството на Окръжната прокуратура в Габрово

МЗ: Регистрирани са 328 случая на морбили в седем области на страната

МЗ: Регистрирани са 328 случая на морбили в седем области на страната

България Преди 1 час

От всички заболели от морбили 270 са деца

Бившият главен прокурор Пам Бонди е диагностицирана с рак малко след като бе уволнена от Тръмп

Бившият главен прокурор Пам Бонди е диагностицирана с рак малко след като бе уволнена от Тръмп

Свят Преди 1 час

60-годишният бивш главен прокурор на САЩ е преминала спешно лечение, докато Белият дом я връща в играта с нов ключов пост

<p>Русия установи&nbsp;контрол над две села в Серезоизточна и Югоизточна Украйна</p>

Руските сили установиха контрол над две села в Серезоизточна и Югоизточна Украйна

Свят Преди 1 час

Руските сили са свалили и три френско-британски ракети с голям обсег „Сторм Шадоу“

София - Софийски градски съд - дело срещу Мирослав Василев, прегазил полицай на пътя

Осъдиха шофьора, блъснал патрулка и убил полицай

България Преди 1 час

Подсъдимият получи и 6-годишна забрана да сяда зад волана, но присъдата за смъртта на служителя на МВР все още не е окончателна

<p>Кой работи най-малко&nbsp;в Европа? Българите се нареждат в топ 3 по най-дълга работна седмица</p>

Евростат: България е сред шампионите по най-дълга работна седмица в целия Европейски съюз

България Преди 1 час

Докато в Европа работните часове падат, българите се трудят средно по 38,7 часа седмично – веднага след Гърция и на светлинни години от Нидерландия

,

Синът на Анджелина и Брад изненада с шокираща визия: Нокс Джоли-Пит с яркооранжева коса

Любопитно Преди 2 часа

17-годишният тийнейджър показа синини от тренировки по муай тай и демонстрира ексцентричен стил по улиците на Лос Анджелис

Бляскавата премиера на „Дъждът оставя следи” събра екипа, актьорите и звезди гости на червения килим

Бляскавата премиера на „Дъждът оставя следи” събра екипа, актьорите и звезди гости на червения килим

Любопитно Преди 2 часа

Премиерният епизод на криминалната поредица ще се излъчи тази вечер от 21:00 ч. по NOVA

Край на опашките за билети в София: Пуснаха ново приложение за градския транспорт през телефона

Край на опашките за билети в София: Пуснаха ново приложение за градския транспорт през телефона

България Преди 2 часа

Иван Демерджиев

„Цялата „сарафовщина“ си дава сметка, че губи сила“: Демерджиев с първи думи след оставката на Сарафов

България Преди 2 часа

„Ние искаме реална промяна, а не смяна на имената“, заяви министърът, след като Прокурорската колегия на ВСС прие предсрочното освобождаване на магистрата

Политически реакции след оставката на Борислав Сарафов

Политически реакции след оставката на Борислав Сарафов

България Преди 2 часа

Политическите реакции след оставката на Сарафов не закъсняха, като партиите в НС поискаха ускорен избор на нов ВСС и редовен главен прокурор

<p>Туск: Русия е дългосрочна заплаха за Европа и НАТО</p>

Полша и Великобритания подписват отбранително споразумение

Свят Преди 2 часа

Туск заяви, че партньорството ще бъде насочено срещу руската заплаха

Възрастта, на която губим девствеността си, определя как остаряваме

Възрастта, на която губим девствеността си, определя как остаряваме

Любопитно Преди 2 часа

Ново мащабно проучване на учени от университета Шандонг откри неочаквана връзка между възрастта на първия полов акт и качеството на живота на старини. Генетични маркери показват, че ранният сексуален дебют може да е сигнал за по-неблагоприятно стареене

Разкриха причината за смъртта на световноизвестния пилот Кайл Буш

Разкриха причината за смъртта на световноизвестния пилот Кайл Буш

Свят Преди 2 часа

Дори младото и здраво тяло на шампиона не успя да надвие сепсиса, който лекарите наричат „падане от скала“

Всичко от днес

От мрежата

10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

dogsandcats.bg

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg
1

Излюпиха се първите за годината белошипи ветрушки

sinoptik.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg

Другите за екранната Лили: Звездите с ласкателства за Виолина Доцева, тя е най-добрият избор

Edna.bg

„Матю умря два пъти за нас“: Семейството на актьора с емоционални обвинения в съда

Edna.bg

Вили Вуцов след гнева на феновете: Миньор изпадна заради мен

Gong.bg

Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

Gong.bg

Радев: ДАНС изгони, а седмици по-късно върна у нас украинеца, стоящ зад незаконното строителство във Варна

Nova.bg

Жълт код за силен вятър и интензивни валежи за 11 области в четвъртък

Nova.bg