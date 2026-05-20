Община Аврен предлага почетно гражданство на DARA

И зпълнителката DARA ще бъде удостоена с почетно гражданство на община Аврен заради значимия ѝ принос и популярност. Това съобщи кметът на общината Емануил Манолов, който добави, че се подготвя и допълнително предложение – певицата да получи и общински парцел в село Близнаци, където да има възможност да изгради свой дом.

Идеята е на мястото да бъде създадено пространство, в което DARA да може да се установи и да твори нова музика, уточни кметът.

По думите му Аврен има традиции в подобни отличия и почетни признания. Последният случай на удостояване с подобна награда е бил на участник в Олимпийските игри по кану-каяк.

„DARA е от община Аврен, родът ѝ е от тук“, посочи Емануил Манолов, цитиран от NOVA, като подчерта, че решението е израз на гордостта на местната общност към постиженията на певицата.

Кметът допълни, че макар да няма гаранция дали DARA ще приеме предложението за имота, за общината ще бъде чест, ако това се случи. Той уточни, че предложението трябва да бъде одобрено и от Общинския съвет, но изрази увереност, че няма да срещне възражения.

По време на коментара си Манолов си позволи и шеговита забележка към критичните реакции, като заяви: „На всички злобни коментатори мога да кажа само: „Бангаранга“.

