Любопитно

Smart Face завладява София с логика, хумор и висок адреналин

Този четвъртък и петък от 20:00 ч. по NOVA Николаос Цитиридис ще тества интуицията на столичани

27 май 2026, 15:22
Smart Face завладява София с логика, хумор и висок адреналин
Източник: NOVA

Н ови неочаквани срещи, любопитни въпроси и забавни моменти очакват зрителите на Smart Face този четвъртък и петък от 20:00 ч. по NOVA. В следващите два епизода на най-новата телевизионна игра водещият Николаос Цитиридис ще изпита прозорливостта и преценката на случайни минувачи по улиците на София.

Участниците ще трябва да направят най-важния избор - не да дадат верния отговор сами, а да преценят кой непознат около тях би се справил най-добре с конкретен въпрос или специално предизвикателство. Всяко правилно решение ги приближава до голямата награда от 10 000€, а всяка грешка слага край на играта.

В двата епизода тази седмица в “Звездния рунд” на Smart Face Павел Николов и Даниел Петканов ще премерят сили срещу най-добре представилия се играч от улицата. Победител ще стане този, който първи отбележи две точки. Ако звездният участник триумфира, спечелената сума ще бъде дарена за благотворителност.

Кой е истинският баща на Люк Скайуокър? Какво означава USB? Не пропускайте да разберете в новите епизоди на Smart Face в четвъртък и петък от 20:00 ч. по NOVA.

Следете всичко за Smart Face във Facebook страницата, официалните профили на предаването в Instagram и TikTok, както и сайта на NOVA.

Източник: NOVA    
Последвайте ни
Освободиха задържания за мъртвото момиче в Благоевград

Освободиха задържания за мъртвото момиче в Благоевград

НИМХ предупреждава за четвъртък: Бури и риск от наводнения в 11 области, вижте къде

НИМХ предупреждава за четвъртък: Бури и риск от наводнения в 11 области, вижте къде

Масов бой в Берковица, човек е ударен с камък по главата

Масов бой в Берковица, човек е ударен с камък по главата

Кейти Прайс откри изчезналия си съпруг, арестуван е в Дубай

Кейти Прайс откри изчезналия си съпруг, арестуван е в Дубай

„Най-добър младежки стартъп в България 2026” навлиза във финалната си фаза - предстоят три финала и церемония по награждаване

„Най-добър младежки стартъп в България 2026” навлиза във финалната си фаза - предстоят три финала и церемония по награждаване

biss.bg
Кучето ви кашля? Каква може да е причината и кога е време за преглед при ветеринар

Кучето ви кашля? Каква може да е причината и кога е време за преглед при ветеринар

dogsandcats.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 23 часа
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 19 часа
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 19 часа
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 19 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Спасиха над 100 нелегални мигранти край Крит

Спасиха над 100 нелегални мигранти край Крит

Свят Преди 1 час

Мигрантите са качени на плавателни съдове на бреговата охрана

<p>Радев за оставката на Сарафов: Това е едва началото на процесите по оздравяване на съдебната система</p>

Румен Радев за оставката на Борислав Сарафов: Това е едва началото на процесите по оздравяване на съдебната система

България Преди 1 час

Приветствам това, че Сарафов се вслуша в призивите на правителството да си подаде оставката, каза Радев

<p>Прокуратурата разследва смъртта на&nbsp;мъжа, изчезнал при наводнението край Севлиево</p>

Прокуратурата разследва смъртта на 56-годишния мъж, изчезнал при наводнението край Севлиево

България Преди 2 часа

Действията по разследването продължават под ръководството на Окръжната прокуратура в Габрово

МЗ: Регистрирани са 328 случая на морбили в седем области на страната

МЗ: Регистрирани са 328 случая на морбили в седем области на страната

България Преди 2 часа

От всички заболели от морбили 270 са деца

<p>Русия установи&nbsp;контрол над две села в Серезоизточна и Югоизточна Украйна</p>

Руските сили установиха контрол над две села в Серезоизточна и Югоизточна Украйна

Свят Преди 2 часа

Руските сили са свалили и три френско-британски ракети с голям обсег „Сторм Шадоу“

Последните ѝ думи бяха: "Татко, пусни ме": Нови детайли около смъртта на дъщерята на Мартин Шорт

Последните ѝ думи бяха: "Татко, пусни ме": Нови детайли около смъртта на дъщерята на Мартин Шорт

Свят Преди 2 часа

Аутопсията на Катрин Шорт хвърли светлина върху последните ѝ часове. Прочутият актьор, който загуби съпруга, родители и брат, призова за откритост по темата за психичното здраве: "Не бягам от думата самоубийство, това е краен стадий на болестта"

<p>Какво знаем за &bdquo;незаконния град&ldquo; край Варна?</p>

Пране на пари, връзки с украински инвеститори и незаконна сеч: Кой стои зад „града фантом“ край Варна?

България Преди 2 часа

Vesti.bg се свърза с KYB Corporation за официален коментар по случая и очаква позицията на компанията

София - Софийски градски съд - дело срещу Мирослав Василев, прегазил полицай на пътя

Осъдиха шофьора, блъснал патрулка и убил полицай

България Преди 2 часа

Подсъдимият получи и 6-годишна забрана да сяда зад волана, но присъдата за смъртта на служителя на МВР все още не е окончателна

<p>Кой работи най-малко&nbsp;в Европа? Българите се нареждат в топ 3 по най-дълга работна седмица</p>

Евростат: България е сред шампионите по най-дълга работна седмица в целия Европейски съюз

България Преди 2 часа

Докато в Европа работните часове падат, българите се трудят средно по 38,7 часа седмично – веднага след Гърция и на светлинни години от Нидерландия

,

Синът на Анджелина и Брад изненада с шокираща визия: Нокс Джоли-Пит с яркооранжева коса

Любопитно Преди 2 часа

17-годишният тийнейджър показа синини от тренировки по муай тай и демонстрира ексцентричен стил по улиците на Лос Анджелис

Бляскавата премиера на „Дъждът оставя следи” събра екипа, актьорите и звезди гости на червения килим

Бляскавата премиера на „Дъждът оставя следи” събра екипа, актьорите и звезди гости на червения килим

Любопитно Преди 2 часа

Премиерният епизод на криминалната поредица ще се излъчи тази вечер от 21:00 ч. по NOVA

Край на опашките за билети в София: Пуснаха ново приложение за градския транспорт през телефона

Край на опашките за билети в София: Пуснаха ново приложение за градския транспорт през телефона

България Преди 3 часа

Иван Демерджиев

„Цялата „сарафовщина“ си дава сметка, че губи сила“: Демерджиев с първи думи след оставката на Сарафов

България Преди 3 часа

„Ние искаме реална промяна, а не смяна на имената“, заяви министърът, след като Прокурорската колегия на ВСС прие предсрочното освобождаване на магистрата

Политически реакции след оставката на Борислав Сарафов

Политически реакции след оставката на Борислав Сарафов

България Преди 3 часа

Политическите реакции след оставката на Сарафов не закъсняха, като партиите в НС поискаха ускорен избор на нов ВСС и редовен главен прокурор

<p>Туск: Русия е дългосрочна заплаха за Европа и НАТО</p>

Полша и Великобритания подписват отбранително споразумение

Свят Преди 3 часа

Туск заяви, че партньорството ще бъде насочено срещу руската заплаха

Възрастта, на която губим девствеността си, определя как остаряваме

Възрастта, на която губим девствеността си, определя как остаряваме

Любопитно Преди 3 часа

Ново мащабно проучване на учени от университета Шандонг откри неочаквана връзка между възрастта на първия полов акт и качеството на живота на старини. Генетични маркери показват, че ранният сексуален дебют може да е сигнал за по-неблагоприятно стареене

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

dogsandcats.bg

10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

dogsandcats.bg
1

Излюпиха се първите за годината белошипи ветрушки

sinoptik.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg

Миро се върна към младостта, приятелка го изненада с таен архив

Edna.bg

Другите за екранната Лили: Звездите с ласкателства за Виолина Доцева, тя е най-добрият избор

Edna.bg

Вили Вуцов след гнева на феновете: Миньор изпадна заради мен

Gong.bg

Сектор Г: Подкрепяме ЦСКА, но не и Христо Янев

Gong.bg

Радев: ДАНС изгони, а седмици по-късно върна у нас украинеца, стоящ зад незаконното строителство във Варна

Nova.bg

Жълт код за силен вятър и интензивни валежи за 11 области в четвъртък

Nova.bg