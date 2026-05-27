Освободиха задържания за мъртвото момиче в Благоевград

О кръжният съд в Благоевград освободи 20-годишния Александър Георгиев, който първоначално беше обвинен във връзка със смъртта на ученичка от града, предаде "Фокус".

Решението бе взето по време на съдебно заседание, проведено днес преди обяд при закрити врата. Причината за това са обсъждани обстоятелства с интимен характер, които не подлежат на публично разгласяване.

Съдия Диана Узунова отхвърли искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – "Задържане под стража“, спрямо студента по философия.

Александър Георгиев беше доведен в съдебната зала с белезници на ръцете и краката. Той беше с качулка, прикриваща лицето му, и не направи изявление пред медиите в коридора на съда.

В мотивите към решението си съдия Узунова посочи, че към момента липсват достатъчно доказателства, които да подкрепят обосновано предположение, че младият мъж е извършил убийството на момичето.

Припомняме, че след продължителен купон с наркотици в апартамент в Благоевград, пред блока беше открито мъртво момиче на 16 години, починало след падане от петия етаж, а 17-годишно момче беше прието в критично състояние в болница. Георгиев, който е студент по философия в Югозападния университет, беше обвинен в предумишлено убийство, като според прокуратурата е хвърлил двамата младежи от балкона. Самият той отрече да има спомен за случилото се.