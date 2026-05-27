България

Освободиха задържания за мъртвото момиче в Благоевград

Съдия Узунова посочи, че към момента липсват достатъчно доказателства за вина

27 май 2026, 15:25
Освободиха задържания за мъртвото момиче в Благоевград
Източник: БТА

О кръжният съд в Благоевград освободи 20-годишния Александър Георгиев, който първоначално беше обвинен във връзка със смъртта на ученичка от града, предаде "Фокус".

Решението бе взето по време на съдебно заседание, проведено днес преди обяд при закрити врата. Причината за това са обсъждани обстоятелства с интимен характер, които не подлежат на публично разгласяване.

Инцидент в Благоевград: Непълнолетно момиче загина, а младеж е в болница

Съдия Диана Узунова отхвърли искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – "Задържане под стража“, спрямо студента по философия.

Александър Георгиев беше доведен в съдебната зала с белезници на ръцете и краката. Той беше с качулка, прикриваща лицето му, и не направи изявление пред медиите в коридора на съда.

В мотивите към решението си съдия Узунова посочи, че към момента липсват достатъчно доказателства, които да подкрепят обосновано предположение, че младият мъж е извършил убийството на момичето.

Нови разкрития за фаталния инцидент с починало момиче в Благоевград

Припомняме, че след продължителен купон с наркотици в апартамент в Благоевград, пред блока беше открито мъртво момиче на 16 години, починало след падане от петия етаж, а 17-годишно момче беше прието в критично състояние в болница. Георгиев, който е студент по философия в Югозападния университет, беше обвинен в предумишлено убийство, като според прокуратурата е хвърлил двамата младежи от балкона. Самият той отрече да има спомен за случилото се.

Източник: Фокус    
Благоевград съдебно дело Окръжен съд
Последвайте ни
Освободиха задържания за мъртвото момиче в Благоевград

Освободиха задържания за мъртвото момиче в Благоевград

НИМХ предупреждава за четвъртък: Бури и риск от наводнения в 11 области, вижте къде

НИМХ предупреждава за четвъртък: Бури и риск от наводнения в 11 области, вижте къде

Масов бой в Берковица, човек е ударен с камък по главата

Масов бой в Берковица, човек е ударен с камък по главата

Кейти Прайс откри изчезналия си съпруг, арестуван е в Дубай

Кейти Прайс откри изчезналия си съпруг, арестуван е в Дубай

Кога да обедините кредитите си в един – и кога да не го правите

Кога да обедините кредитите си в един – и кога да не го правите

pariteni.bg
Етапи на бременност при котките

Етапи на бременност при котките

dogsandcats.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 23 часа
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 19 часа
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 19 часа
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 19 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Smart Face завладява София с логика, хумор и висок адреналин

Любопитно Преди 48 минути

Този четвъртък и петък от 20:00 ч. по NOVA Николаос Цитиридис ще тества интуицията на столичани

Спасиха над 100 нелегални мигранти край Крит

Спасиха над 100 нелегални мигранти край Крит

Свят Преди 1 час

Мигрантите са качени на плавателни съдове на бреговата охрана

<p>Радев обсъжда с Макрон необходимостта от преговори с Русия</p>

Румен Радев обсъжда с Еманюел Макрон в Париж необходимостта от преговори с Русия

България Преди 1 час

Трябва да има смяна на цялостната политика на Европа по отношение конфликта в Украйна, заяви Радев

След потопа: Социалният министър с тревожна равносметка за щетите

След потопа: Социалният министър с тревожна равносметка за щетите

Свят Преди 1 час

Наталия Ефремова обяви каква помощ могат да получат засегнатите семейства

<p>Прокуратурата разследва смъртта на&nbsp;мъжа, изчезнал при наводнението край Севлиево</p>

Прокуратурата разследва смъртта на 56-годишния мъж, изчезнал при наводнението край Севлиево

България Преди 2 часа

Действията по разследването продължават под ръководството на Окръжната прокуратура в Габрово

МЗ: Регистрирани са 328 случая на морбили в седем области на страната

МЗ: Регистрирани са 328 случая на морбили в седем области на страната

България Преди 2 часа

От всички заболели от морбили 270 са деца

Бившият главен прокурор Пам Бонди е диагностицирана с рак малко след като бе уволнена от Тръмп

Бившият главен прокурор Пам Бонди е диагностицирана с рак малко след като бе уволнена от Тръмп

Свят Преди 2 часа

60-годишният бивш главен прокурор на САЩ е преминала спешно лечение, докато Белият дом я връща в играта с нов ключов пост

<p>Русия установи&nbsp;контрол над две села в Серезоизточна и Югоизточна Украйна</p>

Руските сили установиха контрол над две села в Серезоизточна и Югоизточна Украйна

Свят Преди 2 часа

Руските сили са свалили и три френско-британски ракети с голям обсег „Сторм Шадоу“

Последните ѝ думи бяха: "Татко, пусни ме": Нови детайли около смъртта на дъщерята на Мартин Шорт

Последните ѝ думи бяха: "Татко, пусни ме": Нови детайли около смъртта на дъщерята на Мартин Шорт

Свят Преди 2 часа

Аутопсията на Катрин Шорт хвърли светлина върху последните ѝ часове. Прочутият актьор, който загуби съпруга, родители и брат, призова за откритост по темата за психичното здраве: "Не бягам от думата самоубийство, това е краен стадий на болестта"

<p>Какво знаем за &bdquo;незаконния град&ldquo; край Варна?</p>

Пране на пари, връзки с украински инвеститори и незаконна сеч: Кой стои зад „града фантом“ край Варна?

България Преди 2 часа

Vesti.bg се свърза с KYB Corporation за официален коментар по случая и очаква позицията на компанията

София - Софийски градски съд - дело срещу Мирослав Василев, прегазил полицай на пътя

Осъдиха шофьора, блъснал патрулка и убил полицай

България Преди 2 часа

Подсъдимият получи и 6-годишна забрана да сяда зад волана, но присъдата за смъртта на служителя на МВР все още не е окончателна

<p>Кой работи най-малко&nbsp;в Европа? Българите се нареждат в топ 3 по най-дълга работна седмица</p>

Евростат: България е сред шампионите по най-дълга работна седмица в целия Европейски съюз

България Преди 2 часа

Докато в Европа работните часове падат, българите се трудят средно по 38,7 часа седмично – веднага след Гърция и на светлинни години от Нидерландия

,

Синът на Анджелина и Брад изненада с шокираща визия: Нокс Джоли-Пит с яркооранжева коса

Любопитно Преди 2 часа

17-годишният тийнейджър показа синини от тренировки по муай тай и демонстрира ексцентричен стил по улиците на Лос Анджелис

Бляскавата премиера на „Дъждът оставя следи” събра екипа, актьорите и звезди гости на червения килим

Бляскавата премиера на „Дъждът оставя следи” събра екипа, актьорите и звезди гости на червения килим

Любопитно Преди 2 часа

Премиерният епизод на криминалната поредица ще се излъчи тази вечер от 21:00 ч. по NOVA

Край на опашките за билети в София: Пуснаха ново приложение за градския транспорт през телефона

Край на опашките за билети в София: Пуснаха ново приложение за градския транспорт през телефона

България Преди 3 часа

Иван Демерджиев

„Цялата „сарафовщина“ си дава сметка, че губи сила“: Демерджиев с първи думи след оставката на Сарафов

България Преди 3 часа

„Ние искаме реална промяна, а не смяна на имената“, заяви министърът, след като Прокурорската колегия на ВСС прие предсрочното освобождаване на магистрата

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

dogsandcats.bg

10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

dogsandcats.bg
1

Излюпиха се първите за годината белошипи ветрушки

sinoptik.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg

Миро се върна към младостта, приятелка го изненада с таен архив

Edna.bg

Другите за екранната Лили: Звездите с ласкателства за Виолина Доцева, тя е най-добрият избор

Edna.bg

Вили Вуцов след гнева на феновете: Миньор изпадна заради мен

Gong.bg

Сектор Г: Подкрепяме ЦСКА, но не и Христо Янев

Gong.bg

Радев: ДАНС изгони, а седмици по-късно върна у нас украинеца, стоящ зад незаконното строителство във Варна

Nova.bg

Жълт код за силен вятър и интензивни валежи за 11 области в четвъртък

Nova.bg